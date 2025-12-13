Co nového na webu Realiťáku roku: nájemní bydlení pod tlakem, přísnější hypotéky pro investory a finále ve Sněmovně

1) Nájmy: ceny +12,4 %, méně bytů, rychlejší pronájmy
V článku „Nájmy bytů v ČR za poslední rok“ tým projektu Realiťák roku, CEMAPu a Reality.iDNES.cz shrnuje vývoj nájemního trhu mezi 11/2024 a 11/2025.
- průměrné nájemné v ČR vzrostlo z 308 na 346 Kč/m² (+12,4 %),
- počet nabízených bytů klesl o 17 %,
- doba pronájmu se zkrátila z 41 na 26 dní, což je minimum od roku 2018.
Nejrychlejší růst cen nájmů vidíme v levnějších regionech, zejména v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji.
Petr Makovský, výkonný ředitel portálu Reality.iDNES.cz připomíná, že nájemní bydlení je „krátkodobě nejnapjatější část realitního trhu“ – a rozdíl mezi kvalitním a nekvalitním makléřem se tu klientům velmi rychle promítne do peněz. Monika Lukášová , ředitelka projektu Realiťák roku zároveň zdůrazňuje, že na takto rychlém trhu neodpouští chyby ani nastavení ceny, ani špatné smlouvy.
2) Byty na prodej: +15,8 % za rok a dvojnásobné zrychlení trhu
Další analytický text „Jak se za rok změnil trh s byty“ rozebírá období 11/2024–11/2025 u prodávaných bytů.
- průměrná cena vzrostla z 80 859 na 93 628 Kč/m² (+15,8 %),
- doba prodeje se zkrátila ze 134 na 62 dní (–53,7 %),
- počet nabídek zůstal téměř stejný (kolem 27–28 tisíc).
Praha vede absolutní cenou (cca 157 tis. Kč/m²), ale nejrychlejší meziroční růst vykazuje Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj – tedy stále „levnější“ regiony, kde probíhá výrazný doháněcí efekt.
„Kupující se probudili napříč republikou – ceny rostou dvouciferně a přesto se byty prodávají výrazně rychleji než loni,“ shrnuje trend Monika Lukášová. Petr Makovský upozorňuje, že právě regiony mimo metropole dnes často patří k investičně nejzajímavějším.
3) Prosincová analýza: stabilizace roku 2025, boj o pozemky a velké domy
V článku „Analýza vývoje realitního trhu – prosinec 2025“ shrnuje Petr Makovský spolu s Ondřejem Jarošem (Jaroš & Partners) a Ondřejem Mašínem (BIDLI) celý rok 2025.
Klíčové teze:
- rok 2025 byl „zdravý a klidný“ – bez extrémních výkyvů, ale s pokračujícím růstem cen,
- stavební pozemky jsou problém: vysoké náklady na výstavbu, nejistota kolem povolování, mnohé pozemky se za současné ceny prostě neprodají,
- velké a dražší rodinné domy nad cca 15–17 mil. Kč narážejí na slabší poptávku, zatímco domy do zhruba 12–13 mil. Kč se prodávají dobře.
Zajímavá je i shoda expertů, že investoři se na trh vracejí, ale už mnohem víc počítají – dívají se na cashflow, náklady a dlouhodobou udržitelnost, nikoliv jen na krátkodobý růst cen.
4) ČNB zpřísní hypotéky pro investory – co to znamená
Česká národní banka oznámila, že od 1. 4. 2026 doporučí bankám přísnější limity pro tzv. investiční hypotéky. Tomuto tématu se věnuje text „Získat hypotéku na investiční byt bude složitější“.
Pro investiční byty ČNB doporučuje:
- LTV maximálně 70 % – investoři budou muset dodat víc vlastních peněz,
- DTI 7 – celkové zadlužení by nemělo překročit sedminásobek čistého ročního příjmu.
Naopak pro vlastní bydlení se nic nemění: zůstává LTV 80 %, resp. 90 % pro žadatele do 36 let, a ukazatele DTI/DSTI zůstávají formálně vypnuté.
„Nejde o útok na investory, ale o snahu, aby trh nebyl tažen čistě spekulativními nákupy na maximální páku,“ vysvětluje Petr Makovský. Monika Lukášová dodává, že bez kvalitního finančního plánu a realistického cashflow bude investiční hypotéka obtížně dosažitelná – a právě tady je role zkušeného makléře a hypotečního poradce klíčová.
5) Právo a etika: staré dluhy, „makléř jen na papíry“ a falešné reference
a) Kdo platí za staré dluhy při převodu bytu?
Článek „Kdo platí za staré závazky při převodu bytu?“ rozebírá § 1186 občanského zákoníku.
Klíčové body:
- některé dluhy spojené se správou domu (fond oprav, nedoplatky vůči SVJ / správci) mohou přejít na kupujícího, pokud se s nimi mohl seznámit,
- naopak běžná spotřeba (voda, teplo apod.) zůstává vždy původnímu vlastníkovi,
- naprosto zásadním dokumentem je potvrzení o dluzích od správce domu – bez něj obě strany riskují.
Monika Lukášová upozorňuje, že mnoho lidí žije v mylném dojmu, že „všechno zůstává prodávajícímu“, a že bez profesionální kontroly dokumentů může nový vlastník převzít dluhy, o kterých neměl tušení.
b) „Makléř řeší jen papíry, to zvládnu sám“
Text „’Makléř řeší jen papíry, to zvládnu sám’ – Rizika právních nástrah“ se věnuje časté představě, že na sjednání obchodu stačí vzorová smlouva z internetu.
Upozorňuje na:
- rizika skrytých právních vad (zástavy, věcná břemena, exekuce),
- špatně nastavené smluvní sankce či podmínky úschovy,
- možnost ztráty zálohy nebo vleklých sporů kvůli „malé chybě“ v textu smlouvy.
Monika Lukášová připomíná, že právní dokumentace při koupi nemovitosti je zásadní a chyby mohou mít dlouhodobé následky. Petr Makovský k tomu dodává, že neznalost právních aspektů může kupujícího stát mnoho peněz i nervů; proto má smysl spolupráce makléře a specializovaného advokáta.
c) Falešné reference a co už je „za čárou“
Poslední právně-etický text týdne, „Falešné reference na webech realitních makléřů“, se věnuje manipulaci s recenzemi.
Autoři vysvětlují:
- co je ještě legitimní forma prezentace (skutečné příběhy, ověřitelné recenze),
- co už je klamavá obchodní praktika (vymyšlené reference, „koupené“ recenze bez označení, mazání všech negativních hodnocení),
- jaké právní následky hrozí podle zákona o ochraně spotřebitele.
Monika Lukášová zdůrazňuje, že důvěryhodné reference jsou pro veřejnost klíčové – a falešné recenze ničí důvěru v celý trh. Pavel Rakouš (člen odborné poroty projektu Realiťák roku) připomíná, že „dokonale vyčištěný profil“ bez jediné výhrady by měl být pro klienta spíš varováním než důkazem kvality.
6) Seriál „Obavy prodávajících“: Co když prodám moc rychle?
V rámci dlouhodobého seriálu o 20 nejčastějších obavách prodávajících přibyl díl „Obava č. 11: Co když prodám moc rychle a udělám chybu?“. realitakroku.cz
Tématem je typická pochybnost: když se nemovitost prodá během pár dní, majitel má často pocit, že mohl „dostat víc“. Článek vysvětluje:
- kdy je rychlý prodej znakem dobré práce (správná cena, kvalitní prezentace, vysoká poptávka),
- co je to „post-prodejní nejistota“ a proč je psychologicky přirozená,
- jak si dopředu nastavit cenové rozpětí a scénáře s makléřem tak, aby se prodávající cítil jistě i v případě velmi rychlého prodeje.
„Rychlost sama o sobě není důkazem špatné ceny – často je to jen potvrzení, že strategie byla správná,“ připomíná v textu Monika Lukášová.
7) Finále projektu Realiťák roku 2025 ve Sněmovně
A nakonec nejdůležitější zpráva z hlediska samotného projektu: v článku „Vyhlášení výsledků projektu Realiťák roku 2025 proběhne ve Sněmovně. Standardní místa jsou vyprodaná“ se čtenáři dozvídají, že letošní finále proběhne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
- standardní místa jsou vyprodaná, zbývají poslední VIP vstupy,
- očekává se cca 150 hostů,
- budou oceněni nejlepší realitní makléři v celé ČR, v jednotlivých krajích i okresech,
- účast přislíbili mimo jiné poslanec Vojtěch Munzar (záštita za Poslaneckou sněmovnu), místopředseda Sněmovny Patrik Nacher, náměstek pražského primátora Petr Hlaváček, senátor Jiří Růžička a poslankyně Zuzana Schwarz Bařtipánová.
Realiťák roku zde znovu připomíná, že je jedinou nezávislou platformou svého druhu v ČR – a že jeho cílem není jen ocenit špičkové makléře, ale hlavně pomáhat veřejnosti, aby věděla:
- jak si makléře vybírat,
- co po něm oprávněně chtít,
- jaké standardy kvality, etiky a bezpečnosti má profesionální služba splňovat.
„Naším cílem je, aby kvalitní makléř nebyl výjimkou, ale standardem, který klient může očekávat a vyžadovat,“ shrnuje ředitelka projektu Monika Lukášová. Petr Makovský dodává, že právě propojení dat Reality.iDNES.cz, CEMAPU – cenové mapy, odborných partnerů a nezávislého hodnocení projektu Realiťák roku dává veřejnosti pevný bod v jinak složitém realitním světě.
Shrnutí pro čtenáře Reality.iDNES.cz
Za jediný týden se na webu RealiťákRoku.cz sešlo vše podstatné: tvrdá data o nájmech a cenách bytů, analýza celého roku 2025, zásadní krok ČNB směrem k investičním hypotékám, konkrétní právní rady pro prodávající a kupující, varování před falešnými referencemi i další díl edukativního seriálu o obavách prodávajících.
Kdo se chystá prodávat, kupovat nebo investovat do nemovitostí, najde v těchto textech praktický manuál – a zároveň i jasné vysvětlení, proč má smysl vybírat si makléře podle ověřených dat a nezávislého hodnocení projektu Realiťák roku.