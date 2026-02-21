Co nového na webu projektu Realiťák roku (týdenní přehled od 11. 2. 2026)

Úvod: proč tyto články vznikají
Projekt Realiťák roku dlouhodobě stojí na dvou nohách:
- oceňování nejlepších realitních makléřů v ČR (celostátně, v krajích i okresech) a kultivace oboru,
- edukace veřejnosti, aby lidé věděli, co mohou (a mají) od makléře chtít, jak si ho vybírat a kde jsou nejčastější rizika při prodeji, koupi i pronájmu.
„Naším cílem je, aby lidé našli makléře podle kvality, ne podle inzerce,“ říká Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.
1) Dřevostavba není zděný dům: rizika, která makléř nesmí ignorovat
Odkaz: Odkaz
Dřevostavby jsou moderní a rychlé řešení bydlení, ale mají specifická technická rizika, která se často podceňují. Článek vysvětluje, proč stejná závada může být u zděného domu „řešitelná“, ale u dřevostavby znamenat zásadní problém – typicky kvůli práci s vlhkostí, detailům napojení konstrukcí a citlivosti na chyby v provedení.
„Názor odborníka na dřevostavby je neocenitelný. Technická kontrola dokáže odhalit problémy, které laik ani makléř bez specializace neuvidí,“ upozorňuje Monika Lukášová, realitní makléřka a ředitelka projektu Realiťák roku.
Klíčový takeaway pro veřejnost: U dřevostaveb se vyplatí nepodcenit odbornou technickou kontrolu – i „malý detail“ může být velké riziko.
2) Investice do pronajatého bytu: jak řešit problémové situace
Odkaz: Odkaz
Praktický návod pro majitele bytů s nájemníkem: neplacení nájemného, hrubé porušení povinností, výpovědi, vyklizení – a hlavně varování, proč se nikdy nepouštět do „svépomoci“. Text jde krok za krokem a ukazuje, jak snadno může špatně napsaná výpověď skončit neplatností.
Klíčový takeaway pro veřejnost: U problémových nájmů rozhoduje správný proces (písemnosti, lhůty, důkazy) – ne emoce.
3) Rekonstrukce družstevního bytu: co můžete upravit sami a kdy už potřebujete souhlas družstva
Odkaz: Odkaz
Častý omyl: „Když byt užívám, můžu si ho upravit, jak chci.“ U družstevních bytů to tak nefunguje. Článek připomíná, že zásahy do konstrukcí bez souhlasu družstva mohou vést nejen ke sporu, ale i k povinnosti uvést vše do původního stavu a k sankcím.
„Zásah do konstrukce domu bez souhlasu družstva může vést nejen k povinnosti uvést byt do původního stavu, ale i k finančním sankcím,“ uvádí Petr Makovský.
4) Nájemní byty v ČR: 01/2026 na 313 Kč/m², nabídka za rok +27,85 % a trh zůstává rychlý
Odkaz: Odkaz
Datový článek shrnuje, že nájemní trh je dál svižný:
- cena za m² 296 → 313 Kč/m² (01/2025 → 01/2026),
- počet nabídek 24 368 → 31 154 (+27,85 %),
- doba nabízení 43 → 40 dní.
Klíčový takeaway pro veřejnost: Nabídka roste výrazně, ale rychlost trhu zůstává vysoká – o to víc rozhoduje kvalita bytu, správná cena a prezentace.
5) Online nástroje a jak je využít (kapitola pro veřejnost)
Odkaz: Odkaz
Přehled toho, co lidem reálně pomůže: cenové mapy, inzertní portály, nástroje pro prezentaci, právní a daňové informace – a také kde hledat ověřeného makléře. Text zároveň připomíná roli Reality.iDNES.cz jako jednoho z nejnavštěvovanějších portálů.
„Odhad ceny bez dat je jen dojem. Cenové mapy jsou základem každého profesionálního odhadu,“ zaznívá od Ondřeje Hona z odborné poroty.
A Petr Makovský doplňuje: „Naším cílem je, aby lidé našli makléře podle kvality, ne podle inzerce.“
6) Okna nejsou jen vaše: kde končí byt a začíná dům
Odkaz: Odkaz
Typické „tiché“ riziko při koupi bytu: co je společná část domu, co je byt, kdo co platí a kdo o čem rozhoduje. Praktické téma, které často vyplave až ve chvíli, kdy je potřeba oprava nebo výměna – a najednou se řeší, že „to přece mělo být moje“.
7) Obava č. 15: Jak poznám seriózního kupce?
Odkaz: Odkaz
Další díl série „Prodej nemovitosti bez obav“ míří na nejčastější strach prodávajících: jak odlišit reálný zájem od „turistů“, jak poznat kupce, který má financování, a jak si nastavit bezpečné kroky tak, aby prodej nepřerostl v chaos.
Projektová novinka: silná podpora pro ročník 2026 (M&M reality + Ivan Horňák)
M&M reality potvrzuje podporu projektu Realiťák roku pro 2026 (zlatý podporovatel)
Odkaz: Odkaz
„Velmi si vážíme toho, že M&M reality pokračuje s projektem i v ročníku 2026 jako zlatý podporovatel… Partnerství s takto silnou značkou nám pomáhá posilovat důvěru veřejnosti v kvalitní realitní služby,“ říká Monika Lukášová.
Ivan Horňák posiluje podporu na zlatou úroveň pro 2026
Odkaz: Odkaz
Ivan Horňák ve článku vysvětluje, proč podporu navyšuje: projekt podle něj pomáhá veřejnosti poznat rozdíl mezi průměrnou a kvalitní službou a motivuje makléře ke zlepšování.
Nejzásadnější body týdne v jedné větě
- Dřevostavby: bez specializované kontroly můžete přehlédnout riziko, které je u zděného domu „drobnost“.
- Nájmy: ceny rostou pozvolna, nabídka výrazně sílí, ale trh je pořád rychlý.
- Družstevní byty: rekonstrukce bez souhlasu družstva může přinést velmi nepříjemné důsledky.
- Pronajímání jako investice: při problémech rozhoduje proces a dokumentace, ne svépomoc.
- Online nástroje: data jsou základ – bez nich je odhad jen dojem.
Závěr
V realitách lidé dělají jedno z největších finančních rozhodnutí svého života – často jednou či dvakrát za život. A právě proto je pro veřejnost klíčové, aby měla k dispozici nezávislou a srozumitelnou oporu, která pomůže odlišit profesionální službu od „rychlého zprostředkování bez odpovědnosti“. Projekt Realiťák roku nevznikl jako marketingová soutěž, ale jako dlouhodobá platforma, která veřejnosti pomáhá pochopit, jak má vypadat bezpečný prodej, koupě i pronájem a co je dnes standard, který by klient měl po realitním makléři vyžadovat.
Praktický přínos projektu je v tom, že učí lidi realitní gramotnosti v konkrétních situacích – ne v teorii. Veřejnost se díky tomu lépe orientuje v tématech, která běžně rozhodují o úspěchu obchodu: jak poznat seriózního zájemce, jak nastavit správnou cenu, kdy je potřeba technická kontrola, jak fungují rizika u dřevostaveb, co může znamenat problémový nájemník, nebo kde končí „můj byt“ a začíná „společný dům“. To jsou přesně oblasti, kde se nejčastěji dělají chyby – a kde chyby stojí čas, peníze i nervy.
Současně projekt přináší veřejnosti ještě jednu důležitou hodnotu: motivuje makléře k profesionalitě a transparentnosti. Díky důrazu na vzdělávání, ověřitelné výstupy a dlouhodobé hodnocení se posouvají standardy celého oboru. Pro klienta to v praxi znamená vyšší šanci, že narazí na makléře, který umí pracovat s daty, umí vysvětlit rizika srozumitelně, má procesy, kontroluje dokumenty a nehraje „na dojem“. Projekt tak nepomáhá jen tím, že oceňuje nejlepší, ale i tím, že vytváří tlak na to, aby se kvalitní služba stala běžnou normou.
Důležitý je i samotný princip nezávislosti: projekt Realiťák roku není postavený na tom, kdo má největší reklamu, ale na tom, kdo dlouhodobě prokazuje kvalitu práce a kdo je schopen ji doložit. Veřejnost tak získává reálnou možnost, jak se při výběru makléře rozhodovat podle kvality – a ne podle nejhlasitějšího marketingu. A přesně to je cíl: aby se lidé uměli ptát, uměli si ověřovat fakta a aby věděli, že dobrý makléř není ten, kdo jen „podá inzerát“, ale ten, kdo klienta bezpečně provede procesem, upozorní na rizika, vyjedná nejlepší možné podmínky a dokáže převzít odpovědnost za klíčové kroky.
Projekt Realiťák roku tak ve výsledku plní veřejnou službu: zvyšuje informovanost, snižuje rizika a pomáhá lidem dělat lepší rozhodnutí. A v době, kdy je dostupnost bydlení dlouhodobě napjatá a realitní trh je citlivý na chyby, je právě taková dlouhodobá edukace jednou z nejúčinnějších cest, jak chránit peníze i jistotu rodin, které řeší svůj domov.