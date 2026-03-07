Co nového na webu projektu Realiťák roku (týdenní přehled 19.–25. 2. 2026)

Úvod: proč tyto týdenní přehledy děláme
Realitní trh je plný informací, ale pro běžného člověka často chybí to nejdůležitější: srozumitelný kontext a praktický návod, co z toho plyne pro jeho konkrétní situaci. Někdo prodává byt po rodičích, jiný kupuje první bydlení, další řeší nájemníka nebo investiční byt. Každý z těchto scénářů má jiná rizika – a chyby se tady nepočítají v stovkách, ale velmi často v desetitisících až statisících korun.
Proto na webu projektu Realiťák roku průběžně publikujeme kombinaci datových analýz, právních a technických vysvětlení i praktických návodů. A jednou týdně z nich děláme přehled: aby si veřejnost rychle odnesla to nejpodstatnější, věděla, na co si dát pozor, a zároveň pochopila, co má od realitní služby oprávněně požadovat – ať už prodává, kupuje nebo pronajímá.
Rychlé shrnutí týdne v 5 bodech
- Středočeský kraj: byty na prodej meziročně zdražují a trh výrazně zrychluje; u nájmů roste nabídka a trh zůstává rychlý.
- Prodej 2+kk: nejdřív plán, až potom inzerát – série připomíná, že příprava je rozdíl mezi klidem a tlakem na slevy.
- DPH a limit 350 m²: lidé často řeší „obytnou plochu“, ale rozhoduje „podlahová plocha pro DPH“ – a ta se počítá jinak (garáž může hrát klíčovou roli).
- Komerční reality: Shell & Core / White Wall / Fit Out nejsou marketingové nálepky – ovlivňují investici, čas i rizika.
- Vyvlastnění: extrémní zásah, který má jasné podmínky (veřejný zájem, zákonný důvod, náhrada) – a v praxi rozhoduje včasná aktivita vlastníka.
1) Středočeský kraj: byty +14,9 % YoY a prodeje zrychlují, nájmy rostou a nabídka sílí (19/2)
Středočeský kraj potvrzuje roli nejcitlivějšího „barometru“ vztahu Praha–regiony. U bytů k prodeji meziročně roste cena i počet nabídek a zároveň se výrazně zkracuje doba nabízení.
U nájmů je růst ceny pozvolnější, ale velmi výrazně roste nabídka – přitom doba nabízení zůstává nízká, což ukazuje, že trh se „neucpává“.
Z článku: „Kupující i nájemci často řeší kompromis mezi cenou a dojezdem… změny v nabídce a tempu prodejů vidíme dřív než jinde.“
Odkaz: Odkaz
2) Podpora projektu: Jan Štěpánek je zlatým podporovatelem pro 2026 (21/2)
Projekt Realiťák roku vstupuje do ročníku 2026 s podporou osobností, které staví realitní službu na důvěře, preciznosti a bezpečném procesu. V článku je představen Jan Štěpánek – včetně důrazu na kvalitu prezentace, marketingu a dotažení transakcí „bez překvapení“.
Z článku ( Monika Lukášová, realitní makléřka a ředitelka projektu Realiťák roku): „Spojuje skvělý obchodní výkon s kultivovaným přístupem… a vysokou úrovní bezpečnosti transakcí.“
Odkaz: Odkaz
3) Shell & Core, White Wall, Fit Out: rozumíte tomu, co si pronajímáte nebo kupujete? (21/2)
U komerčních prostor „stejný půdorys“ neznamená stejné náklady. Článek překládá tři nejčastější standardy do srozumitelné praxe: co je holý prostor (Shell & Core), co je „rozumný kompromis“ (White Wall) a co je hotové k nastěhování (Fit Out) – a proč je rozhodující přesný popis ve smlouvě.
Z článku ( Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku): „…nejsou marketingová hra, ale technický popis reality. Kdo jim nerozumí, podcení skutečné náklady.“
Odkaz: Odkaz
4) „Chci prodat 2+kk“: první krok je plán, ne inzerát (23/2)
Praktický díl série připomíná jednoduchý, ale klíčový princip: než se začne „řešit cena“, je potřeba si ujasnit důvod prodeje, návaznost, termíny a minimální cíle. Teprve potom dává smysl řešit strategii, přípravu, prezentaci a výběr kupujícího.
Z článku (Monika Lukášová): „Nejčastější chyba prodávajících je, že začnou inzerovat dřív, než si ujasní plán.“
Odkaz: Odkaz
5) Počítá se garáž do „obytné plochy“ – a hlavně: co se počítá do limitu 350 m² pro DPH (23/2)
Velmi čtenářské téma: lidé řeší „obytné metry“, ale u DPH často rozhoduje limit 350 m² podlahové plochy pro sociální bydlení – a ten se počítá jinak, než si většina veřejnosti myslí. Článek vysvětluje typickou chybu v pojmech, praktický dopad integrované garáže (a navazujících místností) i co se naopak do limitu typicky nezapočítává (např. terasy, lodžie).
Z článku ( Monika Lukášová, realitní makléřka a ředitelka projektu Realiťák roku): „Lidé řeší ‚obytnou plochu‘, ale rozhodující je ‚podlahová plocha pro DPH‘. A ta se počítá jinak.“
Odkaz: Odkaz
6) Analýza vývoje realitního trhu v Jihočeském kraji (únor 2026): rozdíly mezi okresy a návrat investorů (24/2)
V regionální analýze (s hosty z praxe a dat) zaznívá hlavně to, že trh roste „zdravě“, ale rozdíly mezi okresy jsou výrazné – a klíčem je práce s daty, doba nabízení a realistické nacenění.
Z článku ( Ondřej Hon, majitel společnosti CEMAP- cenové mapy a člen poroty Realiťák roku): „Jihočeský kraj roste zdravým tempem… důležité je sledovat i dobu nabízení a počet aktivních inzerátů.“
Odkaz: Odkaz
7) Každá nemovitost může být vyvlastněna: kdy, proč a jak (25/2)
Silný edukativní text, který dává veřejnosti jasný rámec: vyvlastnění je možné jen výjimečně a pouze při splnění podmínek (veřejný zájem, zákonný důvod, náhrada). Z praktického pohledu ale článek upozorňuje na to nejdůležitější: pasivita vlastníka je nejdražší strategie – může znamenat horší vyjednávací pozici a ztrátu možností.
Z článku (Petr Makovský): „Největší chybou vlastníků je pasivita… ztrácejí možnost vyjednávat o ceně a podmínkách.“
Odkaz: Odkaz
Proč to celé dává smysl pro veřejnost
V realitách se většina lidí pohybuje jen výjimečně – často jednou či dvakrát za život. O to víc je důležité, aby měli k dispozici jasný a nezávislý orientační bod, který jim pomůže rozhodovat se bezpečně. Projekt Realiťák roku proto nestaví jen na oceňování nejlepších makléřů v České republice (celostátně, v krajích i okresech), ale hlavně na dlouhodobé edukaci veřejnosti: aby lidé rozuměli procesu a dokázali rozlišit profesionální službu od pouhého „zprostředkování bez odpovědnosti“.
Největší síla projektu je v tom, že učí realitní gramotnost prakticky – na konkrétních situacích, které se v běžném životě opravdu dějí. Vysvětluje, proč některé technické detaily mohou zásadně změnit hodnotu nemovitosti (například specifika dřevostaveb), proč drobný právní pojem dokáže zastavit celý obchod (předkupní právo), jak se chránit při prodeji před podvody, jak přemýšlet o bezpečném pronájmu a co přesně znamená „kvalitní makléř“ v praxi. Veřejnost tím získává něco, co jí běžně chybí: kontrolní seznam očekávání. Díky němu se klient umí zeptat na správné věci, umí si ověřit podklady a nenechá se tlačit do rozhodnutí, kterému nerozumí.
Projekt zároveň pomáhá kultivovat celý obor. Zvyšuje tlak na profesionalitu, transparentnost a ověřitelnost. Pro klienta to má přímý dopad: roste šance, že narazí na makléře, který umí pracovat s daty, umí popsat rizika srozumitelně, má nastavené procesy, hlídá dokumenty, umí koordinovat návazné kroky (advokát, banka, katastr) a především dokáže nést odpovědnost za průběh transakce. Ve chvíli, kdy se trh zrychluje, ceny jsou vysoko a každá chyba bolí, je tohle rozdíl mezi klidným prodejem a nepříjemnou zkušeností.
A konečně: projekt Realiťák roku dává veřejnosti i důležité poselství – kvalitní realitní služba není luxus, ale základ bezpečné transakce. Nejde jen o to „zveřejnit inzerát“, ale o strategii, nastavení správné ceny, profesionální prezentaci, bezpečné smlouvy, správně zvolenou úschovu a kontrolu celého procesu až do konce. Čím víc lidé rozumí tomu, co mají po makléři chtít a jak si ho vybírat, tím bezpečněji celý trh funguje. A přesně o to projektu Realiťák roku jde: ochránit veřejnost, zvýšit transparentnost a udělat z kvalitní realitní služby standard, který je možné očekávat a vyžadovat.
Úplně na závěr
9. ročník projektu Realiťák roku dlouhodobě pomáhá veřejnosti vybrat si kvalitního realitního makléře a bezpečněji řešit prodej, koupi i pronájem nemovitosti. Součástí projektu je také osvěta – vysvětlujeme klíčové pojmy, upozorňujeme na nejčastější chyby a ukazujeme, co má klient od realitní služby oprávněně požadovat. Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky a Hlavního města Prahy.