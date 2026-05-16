Co nového na webu projektu Realiťák roku: nájmy podle okresů, rychlejší trh, Vysočina, DPH u developmentu i praktické rady pro prodávající

Projekt Realiťák roku se dlouhodobě snaží ukazovat realitní trh srozumitelně, prakticky a na konkrétních příkladech. Nejde pouze o žebříček nejlepších realitních makléřů, ale také o vzdělávací platformu pro veřejnost. Čtenářům vysvětluje, jak poznat kvalitní realitní službu, co má klient od makléře oprávněně požadovat, jak se připravit na prodej, koupi nebo pronájem nemovitosti a proč mohou zdánlivé detaily rozhodovat o penězích, čase i bezpečnosti celého obchodu.
„Veřejnost dnes nepotřebuje jen vědět, že ceny rostou nebo že se trh zrychluje. Potřebuje rozumět tomu, co to znamená pro její vlastní situaci. Jinak se rozhoduje prodávající bytu, jinak kupující rodinného domu, jinak pronajímatel a jinak člověk, který řeší hypotéku nebo složitější smluvní proces,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Podle Petra Makovského, výkonného ředitelw realitního portálu Reality.iDNES.cz a zakladatele projektu Realiťák roku., je právě kombinace dat, praktických návodů a odborného komentáře cestou, jak realitní trh přiblížit běžným lidem. „Reality nejsou jen o inzerátu a podpisu smlouvy. Za každým obchodem je cenová strategie, právní proces, financování, technický stav, komunikace se zájemci i schopnost vyhodnotit rizika. Proto má smysl tato témata veřejnosti vysvětlovat pravidelně a v souvislostech,“ doplňuje Makovský.
Nájemní trh podle okresů: jeden celostátní průměr nestačí
Jedním z nejvýraznějších témat posledního přehledu byla analýza nájemních bytů podle okresů. Ukazuje, že český nájemní trh není jeden příběh, ale desítky lokálních trhů s odlišnou dynamikou. V březnu 2026 byly nejvyšší ceny nájemních bytů za metr čtvereční v Praze, Brně-městě, Praze-západ, Praze-východ a na Kladně. Naopak mezi nejlevnější okresy patřily Jeseník, Bruntál, Sokolov, Děčín a Karviná.
Z dlouhodobého pohledu za posledních deset let rostly nájmy nejrychleji v okresech Písek, Prachatice, Semily, Hradec Králové a Kolín. Zajímavé je, že mezi nejrychleji rostoucími okresy nejsou pouze velká centra, ale i regionální trhy, které prošly výraznou proměnou.
Za poslední rok pak nejvíce překvapil Benešov, kde se cena nájemného zvýšila z 228 na 285 Kč/m², tedy o 25 %. Následovaly Kutná Hora, Domažlice, Karviná a Sokolov. Na opačné straně se objevily okresy, kde nájemné meziročně mírně kleslo – Cheb, Jeseník, Havlíčkův Brod, Prachatice a Plzeň-jih.
Důležitý závěr je jednoduchý: u nájmů nestačí sledovat pouze cenu. Stejně důležitá je doba nabízení a počet nabídek. Někde může být cena nízká, ale trh velmi rychlý. Jinde může být cena vysoká, ale růst už klidnější. Pro pronajímatele je to signál, že správné nastavení nájmu musí vycházet z konkrétní lokality. Pro nájemce je to zase upozornění, že levnější okres automaticky neznamená větší vyjednávací prostor.
„U nájemního trhu je lokální rozdíl často ještě výraznější než u prodejů. Dvě blízké lokality se mohou chovat úplně jinak, a právě proto je potřeba pracovat s konkrétními daty, ne s dojmem,“ připomíná Monika Lukášová.
Malé segmenty zrychlují: garáže i chaty a chalupy jsou dražší a prodávají se rychleji
Další datová analýza se zaměřila na garáže a rekreační objekty. Tyto segmenty bývají někdy považovány za okrajové, ale ve skutečnosti často velmi citlivě ukazují změnu nálady kupujících.
Garáže v celé České republice zdražily za posledních osm kvartálů z 24 952 Kč/m² v červnu 2024 na 33 637 Kč/m² v březnu 2026. To představuje růst o 34,81 %. Ještě výraznější je ale změna rychlosti: doba nabízení se zkrátila ze 147 na 60 dní.
Chaty a chalupy ve stejném období zdražily z 37 444 Kč/m² na 45 904 Kč/m², tedy o 22,59 %. Doba nabízení se zkrátila ze 162 na 81 dní. Také u rekreačních objektů tedy nejde pouze o vyšší cenu, ale hlavně o výrazně rychlejší trh.
„Malé segmenty se často čtou jako okraj trhu, ale právě ony někdy velmi rychle ukážou změnu nálady kupujících. Garáže i chaty a chalupy teď ukazují výrazné zrychlení,“ zaznělo v analýze projektu Realiťák roku.
Pro veřejnost je to důležitá informace. Garáž už nemusí být jen praktický doplněk k bydlení, ale v některých městech také investiční aktivum. Chata nebo chalupa zase není jen otázkou volného času, ale i životního stylu, úspor, práce na dálku a dlouhodobé hodnoty lokality.
Vysočina: region, který ukazuje sílu lokálních rozdílů
Velký prostor dostala také analýza Kraje Vysočina. Ten v březnu 2026 dosáhl u prodeje bytů ceny 69 183 Kč/m², u prodeje domů 37 179 Kč/m² a u pronájmu bytů 243 Kč/m². Ve všech třech hlavních segmentech přitom data ukazují meziroční zrychlení trhu.
U rodinných domů je změna mimořádně výrazná. Cena se meziročně zvýšila z 31 980 na 37 179 Kč/m² a doba nabízení se zkrátila z 214 na 118 dní. To je pokles o téměř 45 %.
U nájemních bytů na Vysočině cena meziročně vzrostla jen mírně, z 237 na 243 Kč/m², ale doba nabízení klesla z 53 na 33 dní. To ukazuje, že i při širší nabídce zůstává poptávka aktivní.
Analýza se věnovala také okresním městům. Nejvyšší cenu bytů za metr čtvereční v březnu 2026 vykazovala Bystřice nad Pernštejnem, Třebíč a Náměšť nad Oslavou. Nejnižší ceny byly v Pacově, Moravských Budějovicích a Telči.
„Vysočina je krásný příklad regionu, kde nestačí sledovat jen samotnou cenu. Opravdový příběh trhu se odehrává ve vztahu ceny, rychlosti a lokální nabídky,“ říká Monika Lukášová.
Kupující se vracejí, ale do rychlejšího a náročnějšího trhu
Projekt Realiťák roku se v dalším textu podíval na realitní trh očima kupujícího. Hlavní sdělení je jasné: kupující se vracejí, hypotéční trh ožil, ale prostředí není jednodušší. Ceny bytů i domů rostou, kvalitní nabídky mizí rychleji a prostor pro dlouhé rozhodování se zmenšuje.
Podle dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy, portálem Reality.iDNES.cz a Ministerstvem pro místní rozvoj. cena bytů v celé ČR zvýšila z 74 513 Kč/m² ve 2. kvartálu 2024 na 96 745 Kč/m² v 1. kvartálu 2026. Doba nabízení se za stejné období zkrátila ze 141 na 58 dní. U rodinných domů cena vzrostla z 41 154 Kč/m² na 51 014 Kč/m² a doba nabízení klesla z 206 na 112 dní.
Článek zároveň upozorňuje, že český realitní trh nelze vnímat jako jeden celek. Praha, Jihomoravský kraj, Středočeský kraj, menší okresy i rekreační oblasti mají odlišné tempo, cenu i strukturu nabídky. V 1. kvartálu 2026 dosáhla Praha u bytů ceny 162 599 Kč/m², Jihomoravský kraj 114 647 Kč/m² a Středočeský kraj 98 816 Kč/m².
Pro kupující z toho plyne praktická rada: nestačí chodit na prohlídky. Je potřeba mít předem vyřešené financování, znát vlastní limit, umět rozlišit nezbytné požadavky od kompromisů a nepodcenit právní ani technický stav nemovitosti.
„Kupující by dnes neměli vycházet z představy, že trh stojí a že prodávající budou automaticky výrazně slevovat. U některých typů nemovitostí a v některých lokalitách je situace opačná,“ upozorňuje Petr Makovský.
Když banka chce do smlouvy „národnost“: ve skutečnosti jde o státní občanství
Praktický právně-realitní článek se věnoval dotazu, který se v praxi objevuje stále častěji: banka požaduje do kupní smlouvy doplnění „národnosti“ prodávajících. Podle projektu Realiťák roku je důležité rozlišit nepřesný běžný výraz od správného právního pojmu. Ve skutečnosti nejde o národnost, ale o státní občanství.
Od 1. října 2025 je údaj o státním občanství povinný v rámci návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí. Změna souvisí se zákonem č. 287/2025 Sb., který novelizoval katastrální zákon.
Článek vysvětluje, že zákonná změna se týká především návrhu na vklad, ale v praxi banky, advokáti nebo realitní kanceláře často chtějí mít údaj sjednocený i v kupní smlouvě. Důvodem je snaha minimalizovat riziko doplňování podkladů nebo zdržení čerpání hypotéky.
„Podobné detaily často zdržují podpisy i čerpání hypotéky. Nejde o to, kdo má pravdu, ale aby byly podklady přesné, jednotné a katastr je bez problémů přijal,“ říká Monika Lukášová.
Podle Petra Makovského mohou v hypotéčních obchodech rozhodovat i drobnosti. Pokud banka požaduje sjednocení údajů v kupní smlouvě a vkladových podkladech, je podle něj lepší to udělat hned než později řešit zdržení.
Podnikání z obýváku: výhra, nebo problém při budoucím prodeji?
Další praktický text se zaměřil na podnikání z domova. Home office, malá dílna v garáži, e-shop z pracovny nebo salon v přízemí rodinného domu mohou dávat ekonomický smysl. Jenže podle projektu Realiťák roku je potřeba rozlišovat, zda jde pouze o tichou administrativní činnost, nebo už o provoz, který může mít dopad na sousedy, dům, pojištění, hypotéku nebo budoucí prodej.
Článek upozorňuje na rozdíl mezi sídlem firmy a provozovnou. Zatímco samotné sídlo nemusí představovat větší problém, provozovna spojená s návštěvami klientů, skladováním, častým pohybem kurýrů, hlukem nebo úpravami prostoru už může být rizikem.
„Podnikání z domova je skvělý start, ale nesmí to být na divoko. Jakmile činnost generuje ruch, návštěvnost nebo zásahy do prostoru, je potřeba myslet na pravidla domu, sousedy a budoucí prodej či financování,“ říká Monika Lukášová.
Petr Makovský k tomu doplňuje, že u nemovitostí se často prodražují zdánlivé maličkosti: špatně nastavené užívání bytu, podcenění pravidel SVJ nebo nejasnosti v dokumentech.
Prohlídky a práce se zájemci: nejde jen ukázat byt
V rámci praktického seriálu pro veřejnost vyšel také text o prohlídkách a práci se zájemci. Vychází z modelového příkladu prodeje bytu 2+kk v Praze, ale principy se dají využít při prodeji i pronájmu kdekoliv v ČR.
Hlavní myšlenka článku je jednoduchá: prohlídka není jen „ukázat byt“. Je to řízení procesu. Prodávající by měl mít připravené základní informace o nemovitosti, měsíčních nákladech, stavu domu, časovém rámci i dalším postupu. Dobře připravená prohlídka zvyšuje důvěru a snižuje tlak na zbytečné slevy.
„Na prohlídkách se často neprodává byt, ale jistota. Když prodávající působí připraveně a má věci pod kontrolou, kupující jedná férověji a méně tlačí na slevu,“ říká Monika Lukášová.
Podle Petra Makovského veřejnost často podceňuje, jak moc kupující řeší transparentnost. Kdo je připravený, určuje tón obchodu. Kdo připravený není, nechává tón určovat druhou stranu – často směrem ke slevě.
DPH u developmentu: daňový detail, který může změnit celý projekt
Nejnovější odborný článek se věnuje DPH u developerských projektů v roce 2026. Upozorňuje, že nejdražší chyby nevznikají nutně z úmyslu obejít pravidla, ale často z nejasného nastavení transakce. Rozdíl mezi prodejem, pronájmem, asset dealem, share dealem, předprodejem nebo převodem projektu může mít zásadní dopad na DPH, cashflow, financování i důvěru investorů.
Článek vysvětluje, že u developmentu je potřeba řešit daňovou logiku už ve fázi akvizice pozemku a přípravy smluv. Pokud se DPH řeší až na konci, může být oprava velmi drahá a procesně složitá.
„U developmentu se často řeší hlavně pozemek, povolení a prodejní ceny. Ale stejně důležité jsou neviditelné parametry – daně, smluvní struktura a rizika. Když se podcení DPH, může to zničit výsledek projektu i reputaci,“ říká Petr Makovský.
Monika Lukášová k tomu doplňuje, že nejlepší prevencí problémů je jasný plán a včasné řešení daňových a smluvních otázek. U developerských projektů se totiž podle ní často až pozdě ukáže, že nejdražší není odborná příprava, ale její absence.
Partnerství s ELIDAT technologies: moderní video jako součást profesionální služby
Projekt Realiťák roku také oznámil partnerství se společností ELIDAT technologies. Ta přináší realitním makléřům nástroj pro tvorbu profesionálních video prohlídek pomocí umělé inteligence. Makléř nahraje fotografie, zadá adresu a systém připraví video doplněné o satelitní záběry, mapu okolí, občanskou vybavenost, komentář, hudbu a další prvky.
Článek zdůrazňuje, že technologie nemají nahrazovat práci makléře, ale pomoci mu prezentovat nemovitost srozumitelněji a profesionálněji. Kvalitní videoprezentace pomáhá prodávajícímu lépe zaujmout a kupujícímu rychleji pochopit prostor, lokalitu i atmosféru nemovitosti.
„Kvalitní realitní služba dnes není jen o vyjednání ceny nebo přípravě smluv. Začíná už tím, jak makléř nemovitost připraví, představí a vysvětlí trhu,“ říká Monika Lukášová.
Proč tyto přehledy vznikají
Smyslem podobných týdenních souhrnů není jen upozornit na nové články. Jejich cílem je ukázat, jak široký a praktický záběr má projekt Realiťák roku. Jednou přináší datovou analýzu nájemního trhu, jindy vysvětluje právní detail v kupní smlouvě, upozorňuje na rizika DPH u developerských projektů nebo radí prodávajícím, jak pracovat se zájemci.
Pro veřejnost je to důležité proto, že většina lidí neprodává, nekupuje ani nepronajímá nemovitost každý rok. Často jde o životní rozhodnutí, při kterém člověk pracuje s velkými penězi, složitými smlouvami a emocemi. A právě v takové situaci potřebuje rozumět tomu, co se děje, jaká má práva, jaká rizika mu hrozí a jak poznat, zda mu makléř skutečně pomáhá.
Projekt Realiťák roku se proto snaží veřejnost dlouhodobě edukovat: vysvětluje klíčové pojmy, upozorňuje na časté chyby, pracuje s ověřenými daty a ukazuje, že kvalitní makléř není jen člověk, který vloží inzerát na internet. Je to odborník, který umí správně nastavit cenu, připravit nemovitost, vyhodnotit zájemce, vést vyjednávání, koordinovat smluvní proces, komunikovat s bankou, advokátem i katastrem a bezpečně dovést obchod do konce.
Právě zde je důležitá i role Reality.iDNES.cz jako jednoho z hlavních partnerů projektu. Portál Reality.iDNES.cz dlouhodobě přináší veřejnosti nabídku nemovitostí, data, tržní souvislosti i odborný pohled na realitní prostředí. Ve spojení s projektem Realiťák roku pomáhá podporovat kultivaci trhu a posilovat důvěru mezi klienty, makléři a odbornou veřejností.
Závěr: kvalitní realitní služba začíná informovaným klientem
Poslední články na webu projektu Realiťák roku mají společného jmenovatele: ukazují, že realitní trh je stále náročnější na přípravu, data a profesionalitu. Nestačí říct, že ceny rostou. Je potřeba vědět kde, jak rychle, v jakém segmentu a co to znamená pro konkrétní rozhodnutí.
U nájemních bytů okresní data ukazují, že celostátní průměr může být zavádějící. U garáží a rekreačních objektů je vidět prudké zrychlení trhu. Vysočina potvrzuje, že i region mimo hlavní metropolitní osu může vykazovat silnou dynamiku. Kupující se vracejí na trh, ale musí být připravenější než dříve. Prodávající zase musí zvládnout prezentaci, prohlídky, práci se zájemci a realistické vyjednávání. A u složitějších obchodů – například developmentu – mohou daňové a smluvní chyby znamenat zásadní finanční dopady.
„Kvalitní makléř má dnes klientovi přinášet jistotu. Nejen kontakt na zájemce, ale srozumitelný plán, bezpečný proces a schopnost upozornit na rizika dřív, než se z nich stane problém,“ shrnuje Monika Lukášová.
Podle Petra Makovského je právě osvěta jednou z cest, jak realitní trh dlouhodobě zlepšovat. „Čím lépe veřejnost rozumí tomu, co má od realitní služby očekávat, tím větší tlak vzniká na kvalitu. A to je dobře pro klienty, poctivé makléře i celý trh,“ uzavírá Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku..
Projekt Realiťák roku vstupuje do svého 9. ročníku jako nezávislá platforma, která pomáhá veřejnosti vybírat prověřené realitní makléře a bezpečněji řešit prodej, koupi i pronájem nemovitosti. Součástí projektu je také dlouhodobá osvěta – tedy snaha vysvětlovat klíčové pojmy, upozorňovat na chyby a ukazovat, co má klient od realitního profesionála oprávněně požadovat. Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky a Hlavního města Prahy.
Projekt Realiťák roku tak veřejnosti nepřináší jen články o realitách. Přináší jí větší jistotu, schopnost rozpoznat kvalitní službu a praktickou ochranu před chybami, které mohou být velmi drahé. A právě to je jeho největší přínos: pomáhat lidem prodávat, kupovat i pronajímat nemovitosti bezpečněji, informovaněji a s větší důvěrou v profesionály, kteří svou práci dělají poctivě.