Co nového na webu projektu Realiťák roku: dřevostavby, dokumenty, nájmy i chyby, které stojí statisíce

Proč tyto týdenní přehledy děláme
Realitní trh je plný informací, ale pro běžného člověka často chybí to nejdůležitější: jednoduchý překlad do praxe. Jedna věc je vědět, že se někde zrychluje prodej nebo rostou nájmy. Druhá věc je rozumět tomu, co to znamená pro člověka, který právě prodává byt, řeší pronájem, kupuje dům nebo se snaží vyhnout chybě, která ho může stát čas i peníze. Projekt Realiťák roku proto vedle oceňování nejlepších makléřů v Česku dlouhodobě staví i na edukaci veřejnosti: vysvětluje, co má klient po makléři chtít, jak si ověřovat informace a kde bývají největší rizika.
Než dáte 2+kk do nabídky: nejdřív zjistit skutečný stav
První z textů se věnoval modelovému příkladu prodeje bytu 2+kk v Praze a okolí, ale jeho logika platí prakticky kdekoliv v ČR. Hlavní sdělení je jednoduché: než začne inzerce, je potřeba znát skutečný stav nemovitosti. Nejde jen o výměru a dispozici, ale také o technický stav, měsíční náklady, právní souvislosti a všechno, co může později kupující nebo nájemce začít prověřovat. Článek upozorňuje, že právě přehlédnuté detaily často způsobí největší stres až ve chvíli, kdy už je obchod rozběhnutý.
Monika Lukášová, realitní makléřka a ředitelka projektu Realiťák roku v textu výslovně říká, že mnoho lidí chce prodej rozjet co nejrychleji, ale právě poctivé zmapování skutečného stavu bytu rozhoduje o tom, zda bude prodávající vysvětlovat vše s klidem, nebo později hasit problém, který se objeví při prověřování kupujícím. Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku k tomu dodává, že veřejnost často řeší nejdřív cenu, jenže cenu ve skutečnosti drží hlavně důvěra: když má kupující jasné informace o stavu nemovitosti, vyjednávání bývá férovější a obchod se nezasekává na poslední chvíli.
D11 jako realitní koridor: dostupnost mění ceny i tempo trhu
Hned další text ukázal, že infrastruktura není jen dopravní téma, ale i silný cenotvorný faktor. Analýza koridoru D11 Praha–Hradec–Trutnov ukazuje, že lepší dostupnost mění realitní logiku celého pásu měst. U bytů na prodej byl podle dat největší meziroční růst v Náchodě a Trutnově, u rodinných domů ve Dvoře Králové nad Labem, Hradci Králové a Náchodě, a u nájmů byl nejsilnější tlak opět v Náchodě. Vedle samotné ceny je ale důležitý i druhý signál: v řadě měst se zároveň výrazně zkrátila doba nabízení, tedy trh zrychluje.
Petr Makovský v článku upozorňuje, že právě u D11 je velmi dobře vidět, jak dopravní dostupnost mění realitní logiku. Jakmile se zlepší dojezd a lidé začnou města v koridoru reálně porovnávat, roste aktivita i tlak na ceny — a nejrychleji reagují lokality, kde je silný poměr cena versus dojezd. Pro veřejnost je to důležitá lekce: nestačí sledovat jen obecné titulky o kraji nebo o republice, ale je potřeba dívat se na konkrétní lokality a jejich praktickou dostupnost.
Sklep u rodinného domu: přežitek, nebo chytrá investice?
Další článek otevřel téma, které může na první pohled působit jako detail, ale v praxi má dopad na užitnou hodnotu i cenu domu. Text vysvětluje, proč sklep přestal být automatickou součástí novostaveb, ale zároveň proč nemusí být jen „reliktem minulosti“. U běžného rodinného domu může sklep zvýšit cenu stavby o stovky tisíc korun, jenže zároveň nabízí funkce, které dnešní domácnosti stále oceňují — skladování, technické zázemí, dílnu, hobby prostor nebo domácí kancelář.
Petr Makovský v článku připomíná, že právě ekonomická stránka vede mnoho investorů k tomu, že sklep vynechávají. Pro veřejnost je ale důležité chápat, že hodnota sklepa se nedá posuzovat jen podle ceny výstavby. Někdy je to zbytečný náklad, jindy velmi praktický bonus, který zvyšuje užitnost domu i jeho atraktivitu při budoucím prodeji.
Obava č. 16: dokumenty nejsou formalita, ale základ hladkého prodeje
Silný praktický text týdne nesl název „Nevím, co všechno musím připravit za dokumenty“. Jeho hlavní přínos spočívá v tom, že velmi jasně připomíná: dokumentace není administrativní přívěsek k prodeji, ale jedna z jeho klíčových částí. V článku se zdůrazňuje význam listu vlastnictví, nabývacího titulu, plných mocí, PENB a dalších podkladů, bez nichž se obchod může zdržet, zkomplikovat nebo úplně zastavit. Text výslovně upozorňuje i na rizika: zamítnutí návrhu na vklad, komplikace u hypotéky, problémy s úschovou či sankce za nedodržení lhůt.
Monika Lukášová v článku říká, že správná a úplná dokumentace je polovina úspěchu. Petr Makovský doplňuje, že lidé často připravují dokumenty na poslední chvíli a pak kvůli jediné chybě obchod stojí. Článek navíc přidává i příklad z praxe, kdy chybějící nabývací titul zpozdil prodej o měsíc a prodávající mezitím přišel o svůj další vysněný dům. To je přesně typ situace, kdy se ukazuje rozdíl mezi improvizací a profesionálně vedeným procesem.
Nemovitost u rušné silnice: problém, nebo jen náročnější prodej?
Velmi prakticky působil i text o prodeji nemovitosti u rušné silnice. Ten nepopisuje jen rizika, ale hlavně ukazuje, že i z objektivně složitější nemovitosti lze udělat prodejnou nabídku, pokud je proces správně nastavený. Článek rozebírá typické obavy kupujících, dopad hluku a dopravy na cenu a také to, jak s takovou nemovitostí pracovat v prezentaci a při vyjednávání. Nejde tedy o „schovat problém“, ale o to správně pojmenovat mínusy i plusy a předejít tomu, aby se z rušné lokality stala automaticky neprodejná stigma.
Nájemní trh za 7 let: širší nabídka, vyšší ceny, ale stále rychlý rytmus
Datově jeden z nejsilnějších textů týdne shrnoval sedmiletý vývoj nájemního bydlení v Česku. Zásadní závěr je, že nájmy zdražily z 243 Kč/m² v březnu 2019 na 317 Kč/m² v únoru 2026, tedy o více než 30 procent. Zároveň výrazně narostl počet nabídek — z 20 109 na 32 715 — a přesto se trh dlouhodobě nezasekl. Doba nabízení dokonce klesla z 35 na 32 dní. V posledním roce navíc cena vzrostla z 298 na 317 Kč/m², nabídka stoupla o více než 35 procent a doba nabízení se zkrátila z 41 na 32 dní. Jinými slovy: nabídka je nejširší za celé sledované období, ale trh zůstává velmi svižný.
Monika Lukášová to shrnuje velmi jednoduše: u nájmů rozhodují týdny. Kdo nastaví cenu férově a má byt dobře připravený, obsazuje rychle. Kdo přestřelí, zaplatí to dobou nabízení. Pro veřejnost je tahle analýza cenná hlavně v tom, že vysvětluje jednu častou iluzi: vyšší nabídka automaticky neznamená slabší trh. Naopak, v rychlém nájemním prostředí pořád rozhoduje kombinace ceny, kvality a rychlosti reakce.
Proč se v realitách nevyplácí poslouchat sousedy a známé
Týden uzavíral velmi silný edukativní text, který podle mě přesně vystihuje smysl celého projektu. Článek „Jedna rada od známého vás může stát statisíce“ vysvětluje, proč je realitní obchod nepřenosná zkušenost. Rady typu „dej to o milion výš“, „soused to prodal za týden“ nebo „kamarád má vzor smlouvy“ mohou být dobře míněné, ale často ignorují to nejdůležitější: jinou lokalitu, jiný čas, jiný typ nemovitosti i jiná právní nebo rodinná rizika. Text připomíná, že stejná rada může být v jedné situaci správná a v jiné katastrofální.
Monika Lukášová, realitní makléřka a ředitelka projektu Realiťák roku v článku říká, že známí radí ze své zkušenosti, kdežto profesionál radí z desítek případů a s odpovědností — hlavně podle konkrétní situace klienta. Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku k tomu dodává, že v realitách není nejdražší provize, ale špatné rozhodnutí o ceně a termínech; lidé podle něj podceňují hlavně hodnotu času. A ještě důležitější je jeho věta, že projekt Realiťák roku má veřejnosti pomoct řešit věci dřív, než vznikne problém. To je možná nejpřesnější definice celého projektu.
Závěr: přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Když se na tento týden podíváme jako na celek, je velmi dobře vidět, proč má projekt Realiťák roku pro veřejnost dlouhodobý smysl. Nejde jen o to, že projekt oceňuje nejlepší makléře v České republice, v krajích a v okresech. Stejně důležitá je jeho druhá rovina: pomáhat lidem rozumět realitám dřív, než udělají chybu. Většina lidí řeší prodej, koupi nebo pronájem jen párkrát za život. O to důležitější je, aby měli po ruce platformu, která jim srozumitelně vysvětlí, co je podstatné, kde bývají rizika a jak vypadá kvalitní realitní služba v praxi.
Právě v tom je přínos projektu Realiťák roku mimořádně konkrétní. Neučí veřejnost obecné fráze, ale realitní gramotnost v praxi. Ukazuje, proč je důležité znát skutečný stav bytu ještě před zveřejněním nabídky. Proč může jediný chybějící dokument zpozdit prodej o týdny a rozbít navazující řetězec. Proč nelze automaticky přebírat zkušenosti souseda nebo známého. Proč u nájmů nestačí sledovat jen cenu, ale i rychlost trhu a kvalitu nabídky. A proč i věci, které laik považuje za detail — sklep, rušná silnice nebo dopravní dostupnost — mohou zásadně ovlivnit hodnotu nemovitosti i průběh obchodu.
Projekt navíc veřejnosti nepřímo nastavuje i vyšší standard očekávání vůči makléřům. Klient díky těmto textům lépe chápe, že dobrý makléř není jen ten, kdo „nahodí inzerát“ a čeká na telefon. Kvalitní makléř má umět pracovat s daty, včas odhalit slabá místa nemovitosti, připravit podklady, vysvětlit rizika, správně nacenit nabídku, vést jednání s kupujícími nebo nájemci a koordinovat celý proces tak, aby se obchod nerozpadl na detailech. Čím víc veřejnost rozumí tomu, co má po makléři chtít, tím menší je prostor pro nekvalitní nebo čistě marketingové služby. A tím silnější je tlak na skutečnou odbornost v celém oboru.
Zároveň je důležité, že projekt Realiťák roku nevystupuje jen jako „žebříček“, ale jako dlouhodobá služba veřejnosti. Data, články, praktické návody i porovnání regionů vytvářejí dohromady něco, co na trhu často chybí: nezávislý a srozumitelný orientační bod. Veřejnost díky tomu nemusí jen pasivně přijímat, co jí kdo řekne, ale může se ptát, porovnávat a rozhodovat informovaněji. A právě to je v realitách zásadní — protože špatné rozhodnutí se tu neprojeví v drobných nepříjemnostech, ale velmi často ve ztrátě času, nervů a velkých peněz. Projekt Realiťák roku proto nepomáhá jen tím, že vyhledává a oceňuje kvalitní profesionály, ale i tím, že zvyšuje sebejistotu samotných klientů. A to je pro zdravější a férovější realitní trh možná ten největší přínos.