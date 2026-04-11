Co nového na webu projektu Realiťák roku: DPH, bezpečný proces, garáže i návrat k lidskému přístupu

Proč tyto týdenní přehledy děláme
Realitní trh je plný izolovaných informací, ale běžnému člověku často chybí to nejdůležitější: srozumitelný výklad, co z konkrétního tématu plyne pro jeho vlastní situaci. Jedna věc je vědět, že se změnila pravidla DPH nebo že se zkracuje doba prodeje. Druhá věc je rozumět tomu, co to znamená při prodeji bytu, koupi domu, řešení návazného bydlení nebo při výběru správného makléře. Projekt Realiťák roku proto dlouhodobě neslouží jen k oceňování kvalitních profesionálů, ale i k tomu, aby veřejnosti vysvětloval, co má od realitní služby oprávněně čekat a kde v praxi vznikají nejdražší chyby.
Nová pravidla DPH: od 1. července 2025 rozhodují detaily
Základ celé této série tvoří článek o nových pravidlech DPH u nemovitostí. Ten velmi přesně ukazuje, že od 1. července 2025 už nestačí říct, že se prodává byt, dům nebo pozemek. Rozhodující bude správně určit, co se vlastně dodává, zda jde o první dodání, zda neproběhla podstatná změna stavby, jak je objekt veden v RÚIAN a jak se počítá podlahová plocha například pro sociální bydlení. Článek zároveň upozorňuje, že právě v těchto detailech budou vznikat nejčastější a také nejdražší chyby.
Monika Lukášová, realitní makléřka a ředitelka projektu Realiťák roku to v článku shrnuje velmi výstižně: „U DPH u nemovitostí dnes rozhodují detaily.“ Pro veřejnost je důležité hlavně to, že daňové otázky už nelze odkládat „na potom“. U složitějších obchodů může nesprávné posouzení DPH změnit cenu, harmonogram i právní jistotu celé transakce. A právě tady se ukazuje, že kvalitní makléř není jen člověk na inzerát, ale někdo, kdo včas pozná, kdy je nutné přizvat účetního, daňového poradce nebo právníka.
Lidský přístup a plánování: technologie nestačí, když chybí jistota
Ještě 31. března vyšel text „Proč v době technologií paradoxně vítězí stará škola a lidský přístup“, který připomíná, že i v digitální době zůstává prodej nebo koupě nemovitosti hluboce lidskou záležitostí. Na to velmi logicky navázal článek „Obava č. 17: Co když prodám a nebudu mít kam jít?“ z 1. dubna, který řeší jednu z nejčastějších a nejpraktičtějších obav prodávajících: jak sladit prodej stávající nemovitosti s hledáním nového bydlení tak, aby se člověk nedostal pod tlak.
Monika Lukášová v tomto textu vysvětluje, že lidé často chtějí nejdřív najít nové bydlení a až potom řešit prodej, ale to je může dostat do velmi nevýhodné pozice. Ideální je obě věci plánovat souběžně a s pomocí odborníka, který dokáže propojit termíny, komunikaci i návazné kroky. Pro veřejnost je to důležité připomenutí, že bezpečný obchod není jen o ceně, ale i o načasování.
Ležáky, provize a „známý makléř“: co skutečně rozhoduje o kvalitě služby
První dubnový týden přinesl hned několik textů, které se velmi dobře doplňují. Nejprve přišla data o ležácích v nabídce, tedy o nemovitostech, které zůstávají na trhu déle než 365 dní. Únorové srovnání 2020–2026 ukazuje, že podíl ležáků u bytů v ČR mezi únorem 2025 a únorem 2026 výrazně klesl, ale u velkých bytů zůstává „ležákovost“ stále nejvyšší. U domů je situace tradičně obtížnější než u bytů. Data tím potvrzují, že rychlejší trh automaticky neznamená, že se prodá všechno — a už vůbec ne za jakoukoliv cenu.
Na to pak výborně navázal článek „Provize realitního makléře pod lupou“. Ten připomíná, že veřejnost často vidí jen začátek — inzerát a prohlídky — ale klíčová část práce se odehrává v zákulisí: strategie, podklady, vyjednávání, procesní řízení, právní opatrnost a dotažení transakce až do konce. Petr Makovský v textu výslovně říká, že právě tohle je přidaná hodnota, kterou by měl klient od profesionála očekávat.
A třetí text do této linie, „Známý makléř není totéž co prověřený makléř“, jde ještě dál: vysvětluje, proč dobrý úmysl nestačí. Nestačí, že je někdo sympatický nebo „známý známého“. Monika Lukášová v článku připomíná, že makléř je profese a chyba u nemovitosti bývá často nevratná. Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku pak dodává, že prověřený makléř je investice do bezpečí, ne náklad navíc.
Pro veřejnost je tahle trojice článků mimořádně silná: dohromady ukazuje, že nejdražší chyba nebývá provize, ale špatně vedený proces.
Právo stavby: chytrý nástroj, který veřejnost často nezná
Z právních témat zaujal článek „Právo stavby v praxi“, který vysvětluje institut umožňující postavit a vlastnit stavbu na cizím pozemku, a to na omezenou dobu až 99 let. Text ukazuje, že nejde o okrajovou právní kuriozitu, ale o nástroj, který může hrát roli u developerských, investičních i infrastrukturních projektů. Z pohledu veřejnosti je cenné hlavně to, že článek srozumitelně popisuje výhody i rizika a připomíná potřebu dobře nastaveného smluvního rámce.
Pro běžného čtenáře je přínos podobného textu v tom, že rozšiřuje realitní gramotnost za hranice standardního prodeje bytu nebo domu. Projekt Realiťák roku tím dává veřejnosti do ruky i témata, se kterými se možná nesetká každý, ale která mohou být při konkrétní transakci naprosto zásadní. A právě to je rozdíl mezi povrchní informací a skutečnou osvětou.
Garáže dál zdražují: silný segment, který už nelze brát jako okrajový
Sedmého dubna vyšel velmi zajímavý datový článek o trhu s garážemi. Ten ukazuje, že na úrovni celé ČR vzrostla nabídková cena za metr čtvereční u garáží z 24 529 Kč v lednu 2024 na 32 834 Kč v únoru 2026. Zároveň se trh výrazně zrychlil: průměrná doba nabízení klesla ze 150 dní v lednu 2024 na 95 dní v únoru 2026, přestože nabídka zůstává robustní. Jinými slovy, nejde o růst způsobený jen nedostatkem, ale o potvrzení toho, že garáže jsou čím dál silnějším a samostatně vnímaným segmentem.
Petr Makovský v článku upozorňuje, že tohle už není okrajový segment stojící mimo hlavní realitní dění. Pro veřejnost je důležité právě tohle pochopení: i zdánlivě menší nemovitosti nebo doplňkové segmenty mají svou vlastní dynamiku a vyplatí se k nim přistupovat stejně profesionálně jako k bytům či domům.
Dokonalý domov: ne o metrech, ale o pocitu jistoty
Celou sérii symbolicky uzavírá článek „Jak vypadá dokonalý domov?“ z 8. dubna. Není to datová analýza ani právní rozbor, ale právě proto je důležitý. Připomíná, že domov nemá univerzální šablonu a že opravdové „doma“ často nemá nic společného s tím, co vypadá dokonale na fotkách. To nejdůležitější je neviditelné: pocit bezpečí, srozumitelnost procesu a jistota, že člověk rozumí tomu, co kupuje nebo prodává.
Pro celý týden je to velmi dobrá tečka. Po textech o DPH, právu stavby, ležácích, provizi nebo výběru makléře totiž právě tento článek připomíná, že realitní obchod není jen technická disciplína. Je to také práce s důvěrou, emocemi a jistotou klienta. A pokud má projekt Realiťák roku dlouhodobě nějaké hlubší poslání, je to právě tohle: pomoci lidem projít jedním z největších životních rozhodnutí bezpečněji a klidněji.
Závěr: přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Když se na tuto sérii článků podíváme jako na celek, velmi dobře ukazuje, proč má projekt Realiťák roku pro veřejnost smysl i mimo samotné žebříčky a ocenění. Nejde jen o to, ukazovat nejlepší makléře v Česku. Jde o to, aby veřejnost lépe rozuměla realitnímu procesu a nebyla odkázaná jen na intuici, radu od známého nebo na marketingová hesla. Článek o DPH připomněl, že velké chyby vznikají v detailech. Text o provizi ukázal, že hodnota makléře není v inzerátu, ale v řízení celého procesu. Článek o „známém makléři“ vysvětlil, že sympatie nejsou totéž co kompetence. Data o ležácích a garážích zase přinesla velmi konkrétní signály o tom, jak trh funguje doopravdy. A text o domově připomněl, že za všemi čísly je nakonec člověk, jeho jistota a jeho klid.
Právě v tom je projekt Realiťák roku pro veřejnost silný: nepředstírá, že realitní svět je jednoduchý, ale překládá ho do srozumitelné řeči. Učí klienty ptát se na správné věci, ověřovat si fakta, rozumět procesu a poznat rozdíl mezi průměrnou a skutečně profesionální službou. Čím víc bude veřejnost chápat, co má od makléře požadovat, tím menší prostor zůstane pro nekvalitní služby a tím vyšší tlak vznikne na profesionalitu celého trhu. A právě to je možná největší přínos projektu Realiťák roku: nepomáhá jen najít kvalitního makléře, ale zároveň učí klienty, jak kvalitu rozpoznat a aktivně ji vyžadovat.