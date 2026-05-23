Co nového na webu projektu Realiťák roku: byty zrychlují, Praha naráží na dostupnost a dobrý makléř už dávno není jen „inzerent“

Projekt Realiťák roku pravidelně publikuje články, analýzy a praktické návody, které mají společný cíl: přibližovat realitní trh veřejnosti srozumitelně, věcně a bez zbytečných zkratek. Nejde pouze o data o cenách nemovitostí. Stejně důležitá jsou témata bezpečného prodeje, právních rizik, financování, úschov, komunikace s makléřem nebo správného nastavení celého procesu.
Reality.iDNES.cz patří mezi hlavní partnery projektu Realiťák roku a dlouhodobě pomáhá propojovat odborný pohled realitního trhu s veřejností. Díky této spolupráci vznikají pravidelné datové analýzy i vzdělávací obsah, který ukazuje, že realitní služba není jen o vložení inzerátu na internet, ale o řízení celého obchodu od prvního nacenění až po bezpečné předání nemovitosti.
Byty v Česku jsou dražší a prodávají se rychleji
Jedním z hlavních témat posledních dní byla rozsáhlá analýza vývoje trhu s byty k prodeji v České republice. Podle ověřených dat projektu Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy, portálem Reality.iDNES.cz a Ministerstvem pro místní rozvoj dosáhla v dubnu 2026 celorepubliková cena bytů k prodeji 97 944 Kč/m². V dubnu 2021 přitom činila 70 521 Kč/m², což znamená růst o 38,9 %. Ještě výraznější je ale změna v rychlosti trhu: doba nabízení se meziročně zkrátila ze 127 dní na 59 dní.
„U bytů dnes nevidíme jen pokračující cenový růst, ale hlavně výrazné zrychlení trhu. To je pro veřejnost velmi důležitý signál: kvalitně naceněné a dobře prezentované byty se z nabídky ztrácejí mnohem rychleji než před rokem,“ říká Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku.
Z pohledu prodávajících jde o dobrou zprávu, ale nikoli o důvod k podcenění přípravy. Aktivnější trh neznamená, že se prodá cokoli za jakoukoli cenu. Naopak se ještě více ukazuje rozdíl mezi nemovitostí, která je dobře naceněná, kvalitně prezentovaná a právně připravená, a nabídkou, která pouze „čeká“, zda se někdo ozve.
„Samotný růst ceny by byl jedna zpráva. Ale když současně roste počet nabídek a dramaticky klesá doba nabízení, znamená to, že trh má podstatně vyšší obrátku než před rokem,“ upozorňuje Petr Makovský, výkonný ředitel realitního portálu Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku.
Praha zůstává nejdražší, ale limity dostupnosti jsou stále viditelnější
Na aktuální situaci navázala květnová analýza realitního trhu. Ta upozornila, že ceny bytů v Praze se v dubnu 2026 pohybovaly kolem 163 000 Kč/m² a za posledních pět let vzrostly přibližně o 45 %. Současně ale analýza ukazuje, že některé kraje rostly procentně rychleji než Praha a že investoři stále více hledají příležitosti také mimo hlavní město.
Důležitým tématem je dostupnost. Ceny jsou vysoko, nájemní výnosy u drahých bytů nemusí pokrýt hypoteční splátku a banky začínají být u některých odhadů opatrnější. To znamená, že kupující musí mnohem přesněji počítat, kolik vlastních peněz budou potřebovat a zda kupní cena odpovídá nejen trhu, ale i bankovnímu pohledu na hodnotu nemovitosti.
Květnová analýza se věnovala také nájemnímu trhu. V Praze podle prezentovaných dat nájemné za posledních pět let vzrostlo přibližně o 64 % a dostalo se zhruba na úroveň 450 Kč/m². Zároveň se ale objevuje hranice, za kterou část domácností nechce nebo nemůže jít.
Rozvod, spoluvlastnictví a dávky na bydlení: realitní trh není jen o cenách
Velkou část aktuálního obsahu tvořila praktická témata pro veřejnost. Jedno z nich se věnovalo situaci, kdy se při rozvodu řeší společná nemovitost. Článek upozorňuje, že u rozvodových prodejů často nerozhodují pouze emoce, ale především hypotéka, schopnost jednoho partnera vyplatit druhého, dohoda o dětech a časový tlak.
„Rozvodový prodej není o inzerátu. Je to krizové řízení: čas, emoce, banka a férovost. Když je postup správně nastavený, dá se prodat bezpečně a bez zbytečných ztrát,“ říká Monika Lukášová.
Podobně praktický byl i článek o spoluvlastnictví. Pokud nemovitost vlastní více osob, musí se na prodeji shodnout všichni. Bez jejich podpisu nelze sepsat a podepsat kupní smlouvu, provést vklad do katastru ani vystavit platnou plnou moc.
„Makléř tu často vystupuje jako nezávislý prostředník, který pomáhá najít společný jazyk. Klíčem je respekt a transparentnost – každý musí mít stejnou informaci ve stejný čas,“ doplňuje Petr Makovský.
Další článek se zaměřil na téma dávek na bydlení a dlouhodobého bydlení v chatách a chalupách. Podle článku se mění pohled na situace, kdy lidé reálně bydlí v rekreační stavbě, mají k ní právní titul a objekt splňuje základní standardy bydlení. Pro realitní trh to může znamenat větší důraz na kvalitu smluv, technický stav objektu a doložení skutečného užívání.
Síň slávy projektu Realiťák roku a další potvrzení dlouhodobé kvality
Aktuální přehled přinesl také personální a partnerské téma. Martin Kubík, realitní specialista z Reality 11 Jesenice, se stal zlatým podporovatelem projektu Realiťák roku 2026, bude členem Síně slávy projektu a pro aktuální ročník si zvolil roli aktivního soutěžícího. V roce 2025 obsadil 5. místo v celé České republice, 2. místo ve Středočeském kraji a 1. místo v okrese Praha-západ.
Právě Síň slávy ukazuje, že projekt Realiťák roku není jen soutěžním žebříčkem pro jeden ročník. Je to dlouhodobý přehled osobností, které opakovaně potvrzují kvalitu práce, důvěryhodnost a schopnost obstát i ve složitějších situacích.
„Martin Kubík patří mezi osobnosti, které dobře ukazují, kam se realitní profese za poslední roky posunula. Dnes už nestačí jen znát lokalitu a mít kontakty. Kvalitní makléř musí rozumět marketingu, právnímu procesu, vyjednávání, financování i práci s klientem,“ říká Petr Makovský.
Dobrý makléř není inzerent. Je to manažer rizik
Výrazným tématem posledního týdne byl také čtvrtý díl série „Neradíme se se sousedem. Radíme se s profesionálem.“ Tentokrát se věnoval rozdílu mezi makléřem, který pouze vystaví inzerát, a makléřem, který skutečně řídí celý obchod. Článek připomíná, že dnešní realitní obchod zahrnuje hypotéky, úschovy, termíny, katastrální detaily, právní rizika, vady i spory mezi spoluvlastníky.
„Dobrý makléř není ten, kdo vás uklidní. Dobrý makléř je ten, kdo nastaví proces tak, aby se nemohlo stát to nejhorší,“ říká Monika Lukášová.
Článek zároveň veřejnosti nabízí praktický mini-checklist. Klient by měl vědět, zda má makléř jasný plán postupu, zda rozumí úschově a toku peněz, zda umí řešit hypotéku kupujícího, zda má strategii ceny, plán B při komplikacích a zda komunikuje pravidelně a předvídatelně.
„Projekt není jen soutěž. Je to nástroj pro veřejnost, aby uměla vybrat správného makléře a bezpečný proces,“ říká Monika Lukášová. Petr Makovský k tomu doplňuje: „Nejlepší makléř není ten, kdo slíbí nejvyšší cenu. Nejlepší makléř je ten, kdo vám zajistí bezpečný výsledek.“
Přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Smyslem projektu Realiťák roku není pouze vyhlašovat pořadí makléřů. Jeho hlavní přínos je mnohem širší: pomáhá veřejnosti orientovat se v realitním trhu, rozlišovat mezi kvalitní a nekvalitní službou a lépe chápat, co všechno má profesionální makléř ve skutečnosti dělat.
Prodej, koupě nebo pronájem nemovitosti patří mezi největší životní rozhodnutí. Ve hře jsou často celoživotní úspory, hypotéky na desítky let, rodinné vztahy, dědictví, rozvody, stěhování, právní závazky i emoce. Přesto mnoho lidí stále vybírá makléře podle sympatie, doporučení známého, nejnižší provize nebo nejvyšší slíbené ceny. Právě tady má projekt Realiťák roku zásadní edukační roli.
Veřejnosti ukazuje, že dobrý makléř není jen člověk, který „dá nemovitost na internet“. Kvalitní realitní profesionál musí umět analyzovat trh, správně nastavit cenu, připravit prezentaci, vybrat vhodnou cílovou skupinu kupujících, vést vyjednávání, hlídat smlouvy, koordinovat banky, advokátní úschovu, katastr i předání nemovitosti. Musí zároveň umět řešit komplikace – například nižší bankovní odhad, vadu nemovitosti, problém se spoluvlastníkem, rozvodovou situaci, řetězec navazujících obchodů nebo časový tlak prodávajícího.
Projekt Realiťák roku zároveň veřejnosti vysvětluje, jaké otázky má makléři položit ještě před podpisem smlouvy. Má chtít plán prodeje? Má se ptát na úschovu? Má chtít vědět, jak bude makléř pracovat se zájemci? Má se zajímat o to, co se stane, když kupující nedostane hypotéku? Ano. Právě tyto otázky rozhodují o tom, zda bude obchod bezpečný, nebo zda se klient dostane do situace, kterou už bude jen složitě napravovat.
Důležitá je také role Reality.iDNES.cz jako jednoho z hlavních partnerů projektu Realiťák roku. Portál dlouhodobě patří mezi významné realitní platformy v České republice a díky spolupráci s projektem Realiťák roku pomáhá přenášet odborná témata k širší veřejnosti. Spojení dat, praktických zkušeností makléřů, odborného pohledu trhu a vzdělávací role projektu vytváří obsah, který není jen reklamou na realitní služby, ale skutečnou pomocí pro lidi, kteří se na realitním trhu potřebují rozhodovat správně.
A právě to je hlavní poselství celého projektu: veřejnost má právo chtít kvalitního makléře, bezpečný proces a srozumitelné informace. Projekt Realiťák roku jí k tomu dává nástroje, přehled i odvahu ptát se na věci, které mohou rozhodnout o statisících korun i o klidném průběhu celého obchodu.