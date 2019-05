Co čeká realitní trh?

Teorii o tom, že vše musí přece jednou skončit a každý musí růst, nahrává situace posledních let nahrává. Historicky každý růstový cyklus v minulosti vystřídalo období poklesu. Nikdy ale nebylo tak zle jako v předešlé době. Stejně tak je to i u růstu, který následoval. Byl vždy vyšší než v minulosti. „S přihlédnutím na tyto zkušenosti můžeme s jistotou říct, že i tento cyklus bude jednou vystřídán poklesem. Otázkou je kdy. Tím jak se začíná křivka růstu zplošťovat a trh se dostává do stagnace (ceny rostou jen mírně, nebo vůbec) začíná čím dál více makléřů věřit, že už brzy začnou ceny klesat,“ vysvětluje výkonný ředitel Národního realitního holdingu Martin Sitár. Nesmí se ale opomenout, že stagnování trhu může trvat i několik let. Setrvačnost nebo doznívání ekonomického boomu je značná. Vždyť i letos ekonomové predikují celkem slušný růst ekonomiky kolem 2% a mezd dokonce mezi 7-10%. „To by znamenalo, že při stabilních cenách nemovitostí dojde k oživení poptávky a minimálně tento rok ještě můžeme zůstat v klidu. Co ukáže rok 2021 to zatím nikdo neví. Nicméně každý makléř by měl být dobře připraven na případné změny,“ upozorňuje Sitár.

Nový zákon

Nový realitní zákon, který se dlouhé roky připravoval by měl co nevidět zamířit ke konečnému schválení v parlamentu. Ti z Vás, kteří návrh zákona četli, si jistě všiml určité oklešťenosti. Jak už bývá, zákony se často schvalují v mnohem jednodušším znění a jsou brzy novelizovány nebo pozměněny v průběhu schvalovacího procesu. Proto by se toho výkonný ředitel NRH vůbec nebál. Například diskutovaná pasáž o úschovách. „Původní návrh úschovy realitními kancelářemi zakazoval, návrh předložený sněmovně již obsahuje pouze zákaz nabízení úschovy, ale jako takovou ji nezakazuje. Nicméně už teď je u zákona pozměňovací návrh poslance Dominika Feriho, který navrhuje zákaz úschov RK do zákona vrátit,“ komentuje současný stav Sitár. Proto je prý možné očekávat, že výsledný zákon bude daleko tvrdší a bude skutečně znamenat malou revoluci v realitním zprostředkování. Celá řada makléřů nad zákonem mávla rukou s tím, že mají praxi a že žádné zkoušky dělat nebudou. Pokud chce ale stát ochránit spotřebitele, tak musí mít jistotu, že ten, kdo služby nabízí je skutečný profesionál. „To, že to někdo dělá 5 let neznamená, že to nedělá špatně a neprofesionálně. Myslím, že nebude dlouho trvat a přezkoušení bude nařízeno plošně a všem. Tak jako zprostředkovatelům pojištění, hypoték a úvěrů,“ uvedl Martin Sitár. Je důležité nebrat zákon jako zlo, ale jako šanci zvýšení celkového vnímání realitního zprostředkování.