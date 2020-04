Co čeká realitní trh v roce 2020?

Zajímavých faktorů, které ovlivňují trh s nemovitostmi je hned několik. Nejdůležitější novinkou je realitní zákon. Byť se v médiích objevovaly různé zprávy, které říkaly, že makléři budou zdražovat své služby, minimálně makléři sítě RE/MAX se k ničemu takovému nechystají. Co tedy realitní zákon změní vysvětluje Jan Hrubý, generální ředitel RE/MAX:

Realitní zákon považujeme za zásadní průlom v kultivaci realitního trhu. Tlak na kvalitu se dotkne každého subjektu, který se tomto segmentu pohybuje a to je rozhodně pozitivní zpráva. Jednoznačně kladně vnímáme také omezení úschov na účtech realitních kanceláří. Konečně na našem trhu dojde k výraznější ochraně klienta, kterou považujeme za klíčovou. Není možné, aby celoživotní úspory klientů končily na účtech realitní kanceláře a to bez jakéhokoli omezení a pravidel. To je podle nás těžký hazard, který si žádný profesionál nemůže dovolit.

Rozhodně se neobáváme zdražování služeb nebo zhoršení podmínek pro klienty. Když se podíváme na to, jak se dotkne zákon RE/MAX, nevidím žádné zásadní změny, které by jakkoli poznamenaly naše klienty. V naší síti jsou interní standardy dlouhodobě nastaveny výše než legislativa vyžaduje. V rámci naší RE/MAX Akademie jsme již před několika lety prošli akreditací Ministerstva Školství, díky které můžeme nabízet kurz Obchodník s realitami. Ten je určený pro všechny makléře. Takže nejen, že zákon vnímáme velmi pozitivně, ale zároveň se chceme aktivně podílet na tom, aby makléři, kteří na trhu působí, byli odpovědní profesionálové.

Druhou oblastí, o které se velmi často mluví, je stále rostoucí cena nemovitostí. Podle některých expertů musí brzy dojít k cenové korekci. V rámci sítě RE/MAX však tento názor nesdílíme, spíše naopak. Cenový vývoj v některých lokalitách bude podle Jana Hrubého pokračovat ve stávajícím tempu:

I přes různé zaručené zprávy stále neexistuje reálný důvod pro pokles cen nemovitostí. Opatření ČNB má sice vliv na počet poskytnutých hypoték, ale snížení poptávky není tak výrazné, aby vyrovnalo nabídku.

Ve slabších regionech budou ceny selektivně stagnovat (u starších a méně atraktivních nemovitostí), u novostaveb či ve výjimečných lokalitách budou nadále růst.

Ve velkých městech (Praha, Brno, Plzeň a další) je konstantní převis poptávky nad nabídkou. Ceny novostaveb a kvalitních bytů na dobrých adresách se budou nadále zvyšovat, ceny starších bytů porostou – i když pomalejším tempem - také.

Nadále se bude zvyšovat zájem o nájemní bydlení. Vysoká poptávka po nájmu bude stimulovat ceny i tlak na získání nemovitosti. Čím dál častěji se bude stávat, že se na jeden byt bude hlásit i několik desítek zájemců. Zvýrazní se tak role makléře, který majiteli s výběrem budoucího nájemníka pomáhá.

Posledním velmi sledovaným faktorem, který je třeba brát v úvahu, je vývoj hypotéčního trhu. Tomu se věnuje společnost RX Finance, která klientům RE/MAX pomáhá zajistit financování nového domova. Podle slov jejích zástupců se v letošním roce dočkáme opětovného zdražování hypotéčních úvěrů. Jak uvádí zástupci společnosti, v minulém roce se objem poskytnutých hypoték propadl téměř o 17 procent a počet poskytnutých úvěrů dokonce o více než pětinu. Průměrná úroková sazba loňského roku byla 2,68 procenta. Banky tak již nemají příliš prostor pro další snižování sazeb. Proto se v letošním roce dá očekávat, že průměrná úroková sazba hypoték zamíří pozvolna vzhůru. S ohledem na počet poskytnutých hypoték neočekáváme výrazně lepší výsledky než v minulém roce a hypotéky budou postupně zdražovat.

Na základě těchto tří faktorů se dá očekávat, že trend převládající na realitním trhu se v letošním roce nikterak nezmění. Hypotéky budou pomalu zdražovat, ceny nemovitostí ve většině regionů dále porostou a zvýší se tlak na nájemní bydlení.

Potřebujete-li prodat, pak se pohybujete ve stále dobré době. Ceny jsou vysoké, okruh možných budoucích majitelů se sice zmenšuje, ale makléři umí cílit na správný okruh potenciálních kupujících. Doba prodeje nemovitosti se sice bude prodlužovat, při správné marketingové strategii se však nemusíte prodeje obávat.

Potřebujete-li naopak koupit nemovitost, pak se připravte na to, že podmínky pro získání finančních prostředků budou stále složitější. Naši makléři však dokáží, skrze kolegy z RX Finance najít způsob, jak Váš nový domov financovat. Navíc Vám poradí s výběrem vhodné nemovitosti přesně pro vaše potřeby.