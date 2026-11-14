ČNB zvýšila sazbu na 4 %. Byty zdražují za metr, ale jejich celková cena téměř stojí

Projekt Realiťák roku dlouhodobě pomáhá veřejnosti lépe se orientovat při prodeji, koupi a pronájmu nemovitostí a vybírat kvalitní realitní profesionály. Praktické návody, odborné články a pravidelné datové analýzy vycházejí v sekci Aktuality projektu Realiťák roku, informace pro kupující, prodávající, nájemce a pronajímatele nabízí stránka Pro veřejnost a konkrétní realitní profesionály v jednotlivých krajích a okresech lze vyhledávat prostřednictvím přehledu Nejlepší makléři.
Jedním z hlavních partnerů projektu Realiťák roku je portál Reality.iDNES.cz, který spolu s CEMAP – cenové mapy poskytuje také datové zázemí řady pravidelných analýz českého realitního trhu.
ČNB zvýšila sazbu na 4 %. Hypotéky ale nemusí automaticky zdražit o čtvrt procentního bodu
Výchozím článkem tohoto vydání je ČNB zvýšila sazbu na 4 %. Zdraží hypotéky a co to znamená pro ceny nemovitostí?, publikovaný 6. listopadu.
Bankovní rada České národní banky rozhodla 5. listopadu 2026 o zvýšení dvoutýdenní repo sazby z 3,75 na 4,00 %. Změna vstoupila v platnost následující den, tedy 6. listopadu.
Ve stejném rozsahu vzrostly také další základní úrokové sazby. Diskontní sazba dosáhla 3,00 % a lombardní sazba 5,00 %.
Rozhodnutí nebylo jednomyslné. Pro zvýšení hlasovali čtyři členové bankovní rady, zbývající tři upřednostňovali ponechání sazeb beze změny.
Pro veřejnost však není nejdůležitější samotné číslo čtyři procenta, ale jeho skutečný dopad na financování bydlení.
Repo sazba ČNB totiž není totéž co úroková sazba hypotéky.
Banky při stanovování hypotečních sazeb zohledňují cenu dlouhodobých zdrojů, délku fixace, rizikovost klienta, výši úvěru i konkurenční prostředí. Samotné zvýšení repo sazby proto automaticky neznamená, že každá nová hypotéka zdraží přesně o 0,25 procentního bodu.
Domácnosti, které již hypotéku splácejí, navíc musejí rozlišovat mezi úvěrem s běžící fixací a situací, kdy se blíží její konec.
Co může znamenat zvýšení sazby pro rodinný rozpočet?
Článek přináší modelový výpočet pro hypotéku ve výši čtyř milionů korun se splatností třicet let.
Při úrokové sazbě 5,00 % vychází měsíční splátka přibližně na 21 473 Kč.
Pokud by sazba vzrostla na 5,25 %, splátka by činila zhruba 22 088 Kč.
Rozdíl představuje 615 korun měsíčně, tedy přibližně 7 380 korun ročně.
Jde výhradně o modelovou ilustraci, nikoli o předpověď, že právě takto banky zareagují na rozhodnutí ČNB.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, upozorňuje, že kupující potřebuje znát především konkrétní cenu financování. Samotná hodnota repo sazby ještě neříká, kolik bude klient skutečně platit za hypotéku.
Pro domácnosti plánující koupi nemovitosti z toho vyplývá několik důležitých souvislostí.
Je potřeba porovnávat skutečné nabídky bank při stejné výši úvěru, době splatnosti a fixaci. Důležitá je také celková finanční rezerva, protože vedle hypotéky budou vlastníci hradit energie, služby, pojištění, opravy a další náklady.
Prodávající by naopak měli počítat s tím, že dražší financování může zúžit okruh kupujících schopných zaplatit požadovanou cenu.
Zvýšení sazby ČNB však samo o sobě neznamená, že ceny bytů začnou automaticky klesat. O jejich vývoji rozhoduje také nabídka, výše příjmů domácností, dostupnost vhodných nemovitostí a konkrétní lokalita.
Ústavní soud: peníze v advokátní úschově ještě nemusejí znamenat zaplacenou kupní cenu
Jedno z nejdůležitějších právních témat období přinesl článek Peníze jsou v úschově. Je kupní cena zaplacená? Ústavní soud upozornil na zásadní riziko.
Představme si situaci, kdy kupující řádně převede několik milionů korun do advokátní úschovy. Následně se stane vlastníkem nemovitosti, protože katastr provede zápis vlastnického práva.
Prodávající ale slíbené peníze nikdy neobdrží.
Je v takovém případě kupní cena právně zaplacená? Nebo může prodávající tvrdit, že kupující svou platební povinnost nesplnil?
Právě touto otázkou se zabýval Ústavní soud v nálezu III. ÚS 2383/25 ze dne 8. října 2026.
Ve skutečném sporu činila kupní cena nemovitosti osm milionů korun. Jeden milion byl složen jako rezervační částka a zbývajících sedm milionů kupující převedl do advokátní úschovy.
Nemovitost změnila vlastníka, ale prodávající sedm milionů korun z úschovy neobdržel.
Soudy se následně neshodly, zda kupující svou povinnost zaplatit kupní cenu splnil již tím, že peníze složil na úschovní účet.
Ústavní soud zdůraznil, že takový závěr nelze automaticky dovozovat bez důkladného výkladu konkrétní kupní a úschovní smlouvy.
Zrušil napadená rozhodnutí krajského soudu a Nejvyššího soudu a věc vrátil k dalšímu posouzení.
Nezavedl však univerzální pravidlo, podle kterého je každá kupní cena zaplacena až jejím připsáním na účet prodávajícího.
Rozhodující je, jak si smluvní strany konkrétně sjednaly místo a okamžik splnění dluhu.
Proč je toto rozhodnutí důležité pro každého kupujícího?
Při standardní realitní transakci se často pracuje se třemi různými okamžiky.
Prvním je převedení kupní ceny do úschovy. Druhým zápis nového vlastníka do katastru. Třetím následné vyplacení peněz prodávajícímu.
Kupní a úschovní smlouva musí přesně určit právní význam těchto kroků a jejich návaznost.
Pokud je tato otázka nejasná, může při selhání úschovy vzniknout mimořádně složitý spor, ve kterém se řeší, kdo má nést ztrátu peněz.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, v souvislosti s bezpečností převodů nemovitostí dlouhodobě zdůrazňuje, že klient potřebuje rozumět nejen tomu, kam peníze odešle, ale i tomu, za jakých podmínek budou vyplaceny a kdo odpovídá za jednotlivé kroky.
Pro veřejnost jde o velmi důležité upozornění.
Advokátní, notářská i bankovní úschova mohou být součástí bezpečného realitního procesu. Je ale potřeba věnovat pozornost konkrétním smluvním podmínkám, kontrolám, identifikaci účtů, případným bankovním zástavám a podmínkám uvolnění peněz.
Samotné použití známého typu úschovy nezaručuje, že jsou všechna právní a finanční rizika automaticky vyřešena.
Cena za metr čtvereční roste o 7,8 %, celková nabídková cena bytů jen o 1,2 %
Výrazný cenový paradox přinesl článek Byty za metr zdražily o 7,8 %, ale celkové ceny téměř stojí. Rozhoduje velikost nabídky.
Projekt Realiťák roku ve spolupráci s CEMAP – cenové mapy a Reality.iDNES.cz využil aktualizovaný export říjnových nabídkových dat, který umožňuje porovnávat nejen cenu za metr čtvereční, ale také ukazatel celkové nabídkové ceny bytu a jeho uváděné užitné plochy.
A výsledky jsou velmi zajímavé.
V říjnu 2026 dosáhla průměrná nabídková cena bytů v České republice 98 682 Kč/m², což představuje meziroční růst o 7,8 %.
Ukazatel celkové nabídkové ceny bytů se ale zvýšil pouze o 1,2 %, na 6,89 milionu korun.
Počet nabídek současně vzrostl z 28 508 na 35 361, tedy přibližně o 24 %.
Změnila se také vykazovaná užitná plocha. Její souhrnný ukazatel meziročně klesl ze 73 na 68 m².
|Ukazatel
|Říjen 2025
|Říjen 2026
|Celková nabídková cena bytu
|6,81 mil. Kč
|6,89 mil. Kč
|Nabídková cena za m²
|91 580 Kč
|98 682 Kč
|Uváděná užitná plocha
|73 m²
|68 m²
|Počet nabídek bytů
|28 508
|35 361
Jak je možné, že jeden ukazatel roste téměř o osm procent, zatímco druhý prakticky stagnuje?
Jedním z vysvětlení je měnící se struktura nabídky.
Pokud se na trhu nabízí více menších bytů, může jejich cena za metr čtvereční růst, aniž by stejným tempem rostla celková cena nabízených jednotek.
Podobně může výsledek ovlivnit změna zastoupení jednotlivých lokalit, podíl novostaveb nebo různý technický stav nemovitostí.
Velmi důležité je také to, že uvedené ukazatele představují samostatné agregace, které nelze jednoduše mezi sebou násobit.
Nejde o stále stejný soubor identických bytů ani o index skutečně uzavřených kupních smluv.
Praha a Brno potvrzují, že metr čtvereční nestačí
Zajímavé rozdíly přináší také srovnání vybraných měst.
V Praze se podle tohoto říjnového exportu nabídková cena za metr čtvereční zvýšila o šest procent, zatímco ukazatel celkové nabídkové ceny bytu meziročně klesl o 2,3 %.
V Brně cena za metr vzrostla o sedm procent, ale celková nabídková cena klesla o 0,9 %.
V Jihlavě činil růst ceny za metr 13,4 %, zatímco ukazatel celkové ceny nepatrně klesl.
To ale neznamená, že konkrétní byt stejné velikosti a kvality automaticky zlevnil.
Výsledek může být ovlivněn tím, že se změnila velikost, kvalita nebo lokalita bytů, které jsou právě nabízeny.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, to v analýze vysvětluje velmi prakticky:
„Kupující se potřebuje orientovat v konečné kupní ceně, vlastních úsporách a výši splátky.“
Právě to je zásadní pro každého, kdo se rozhoduje o pořízení vlastního bydlení.
Cena za metr čtvereční pomáhá porovnávat nemovitosti, ale domácnost nakonec musí zaplatit celkovou kupní cenu, připravit vlastní kapitál a financovat konkrétní splátku hypotéky.
Metodická poznámka: Předchozí říjnový přehled pracoval s dřívějším exportem, který vykazoval jiné agregované hodnoty. Údaje 98 682 Kč/m² a +7,8 % pocházejí z aktualizovaného exportu zveřejněného 6. listopadu. Rozdíl nepředstavuje jednodenní pokles cen.
Krajské ceny: Královéhradecký kraj +19,8 %, Olomoucký jako jediný v minusu
Další zásadní datový text přinesl článek Ceny bytů v krajích říjen 2026: Hradecko +19,8 %, Olomoucko v minusu, zveřejněný 10. listopadu.
Aktuální krajské srovnání ukazuje, že cenový vývoj je v České republice mimořádně rozdílný.
Ve třinácti ze čtrnácti krajů vykázal ukazatel nabídkových cen bytů meziroční růst.
Jedinou výjimkou byl Olomoucký kraj s poklesem o 2,2 %.
Nejrychlejší růst naopak zaznamenal Královéhradecký kraj, kde nabídkové ceny meziročně vzrostly o 19,8 %.
Následovala Vysočina s 18,3 %, Plzeňský kraj s 15,1 % a Ústecký kraj s 15 %.
Praha zůstává nejdražší, ale v procentním tempu růstu ji řada regionů předstihuje.
|Kraj
|Nabídková cena Kč/m²
|Meziročně
|Hlavní město Praha
|165 611
|+6,9 %
|Jihomoravský
|119 201
|+6,7 %
|Středočeský
|101 515
|+10,1 %
|Královéhradecký
|87 070
|+19,8 %
|Vysočina
|77 755
|+18,3 %
|Plzeňský
|83 859
|+15,1 %
|Ústecký
|46 534
|+15,0 %
|Olomoucký
|72 632
|−2,2 %
Praha tak byla v říjnu přibližně 3,56krát dražší než Ústecký kraj podle uvedených krajských průměrů.
Takový poměr ale nelze považovat za rozdíl mezi dvěma skutečně srovnatelnými byty. Jednotlivé kraje mají odlišné zastoupení měst, obcí, novostaveb, starších domů a velikostí jednotek.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, v analýze připomíná:
„Krajské pořadí je dobrý začátek rozhovoru, ale nikoli hotové ocenění bytu.“
Tato věta velmi dobře vystihuje smysl pravidelných datových analýz.
Přehledy dokážou ukázat, kde ceny rostou a kde se mění situace na trhu. Samy ale neurčují prodejní cenu konkrétní nemovitosti.
Pro kupující a prodávající je zásadní pracovat s údaji konkrétního okresu, města a mikrolokality.
Důležité jsou také dispozice, stav bytu, energetická náročnost, vlastnictví, příslušenství a plánované investice bytového domu.
Právě zde může kvalitní realitní makléř přinést výraznou přidanou hodnotu: spojit širší cenová data s konkrétní znalostí místního trhu.
AI v realitní inzerci: projekt Realiťák roku navrhuje pět srozumitelných označení fotografií
Významné pokračování odborného seriálu přinesl článek Nový standard transparentní AI inzerce: jak by mohl vypadat v Česku?.
Jde o čtvrtý díl série AI Act a český realitní trh, ve které se projekt Realiťák roku věnuje používání umělé inteligence při prezentaci a prodeji nemovitostí.
Umělá inteligence dnes umožňuje během několika sekund upravit fotografie, digitálně doplnit vybavení, vytvořit virtuální staging nebo ukázat možnou budoucí podobu rekonstruovaného bytu.
Pro kupující může být taková prezentace velmi užitečná.
Problém ale vzniká ve chvíli, kdy není jasné, co zobrazuje skutečný stav a co je pouze digitální vizualizace.
Kupující si například otevře nabídku bytu, ve které vidí krásně zařízený obývací pokoj. Při prohlídce ale zjistí, že místnost je prázdná, vybavení neexistuje a některé proporce vypadaly na obrázku jinak než ve skutečnosti.
Právě proto projekt Realiťák roku představil návrh Standardu férové AI prezentace nemovitostí.
Jeho součástí je pět srozumitelných kategorií obrazového obsahu, které mají pomoci oddělit skutečné fotografie od upravených snímků, virtuálního stagingu a dalších vizualizací.
Návrh pracuje například s označením skutečné fotografie, AI upravené fotografie a virtuálního stagingu.
Doporučuje také archivovat původní fotografie a u významných vizuálních zásahů vysvětlit, co bylo změněno.
U virtuálního stagingu je vhodnou praxí zveřejnit původní fotografii společně s digitálně upravenou variantou.
Kupující tak okamžitě vidí rozdíl mezi současným stavem a navrhovanou podobou.
Nejde o nový zákon ani státní certifikaci
Velmi důležitá je právní povaha celého návrhu.
Standard projektu Realiťák roku není novou zákonnou povinností, státní certifikací ani automatickým potvrzením souladu s evropským AI Actem.
Jde o dobrovolný odborný návrh určený k další diskusi.
Evropský AI Act stanovuje některé požadavky na transparentnost používání umělé inteligence, ale nepředepisuje jednotný praktický systém štítků pro všechny fotografie v české realitní inzerci.
Projekt Realiťák roku proto navrhuje doplnit právní minimum o jednoduše pochopitelnou dobrou praxi.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, dlouhodobě upozorňuje na nutnost pravdivé prezentace nemovitostí a srozumitelného rozlišování mezi digitálním návrhem a skutečným stavem.
Pro veřejnost může být podobný standard velmi užitečný.
Kupující by nemusel zkoumat, zda fotografie vznikla fotoaparátem, zda v ní byla pomocí AI odstraněna část zařízení nebo zda jde o kompletní vizualizaci budoucí rekonstrukce.
Jednoznačné označení by mu poskytlo základní orientaci ještě před osobní prohlídkou.
Pro poctivé makléře může zároveň představovat možnost, jak prokázat transparentní přístup a odlišit kvalitní prezentaci od klamavé reklamy.
Brno připravuje téměř dva tisíce bytů. Nová čtvrť Trnitá má stát 15 miliard korun
Jedním z nejvýznamnějších developerských témat období je článek Brno chystá téměř 2 000 nových bytů za 15 miliard. Trnitá se mění v novou část centra, publikovaný 11. listopadu.
Brněnská Trnitá představuje jednu z největších připravovaných rozvojových oblastí města.
Na někdejších průmyslových a dopravních plochách má postupně vzniknout nová městská čtvrť s rezidenčními, kancelářskými a obchodními funkcemi.
Společnost J&T Real Estate představila začátkem listopadu projekt BLOQ, který má podle aktuálně zveřejněných informací zahrnovat přibližně 2 000 bytů ve 28 domech.
Celková investice má dosáhnout přibližně 15 miliard korun.
Projekt je rozdělen do několika etap a jeho realizace má probíhat postupně.
První etapa by podle představeného harmonogramu měla zahrnovat čtyři domy a zahájení výstavby se plánuje na rok 2027.
Současně se posouvá příprava dopravní infrastruktury, především Evropské třídy, která má tvořit důležitou osu nové městské čtvrti.
Povolený projekt ještě neznamená hotové bydlení
Pro kupující je důležité nepovažovat plánovanou výstavbu za již dostupnou nabídku bytů.
Stavební povolení, zahájení první etapy, dokončení stavby, kolaudace a předání konkrétní jednotky jsou odlišné milníky.
Při nákupu developerského bytu proto musí být jasné, co přesně je smluvně garantováno a co představuje pouze aktuální předpoklad developera.
Je také potřeba upozornit na rozdíl ve veřejně uváděných kapacitách.
Listopadové informace o představení BLOQ hovoří přibližně o dvou tisících bytech, zatímco projektová stránka developera uvádí 1 700 bytů.
Bez sjednocené aktualizované dokumentace nelze tento rozdíl automaticky vysvětlovat jako potvrzenou změnu konečné kapacity.
Stejně tak zatím nelze spolehlivě určit, jaký bude mít celý projekt dopad na budoucí ceny bydlení v Brně.
Nová výstavba může v dlouhodobém horizontu rozšířit nabídku, ale skutečný účinek bude záviset na cenách, počtu dokončených bytů, tempu prodeje, financování a dostupnosti infrastruktury.
Pro veřejnost je význam takových projektů zřejmý: mohou podstatně změnit charakter celé lokality.
Současně ale vytvářejí potřebu důkladně ověřovat harmonogram, technické parametry, smluvní podmínky a skutečné dokončení navazujících veřejných staveb.
Pronajímatel má klíče. Může si ale kdykoli odemknout byt?
Celé období uzavírá praktická právní poradna z 11. listopadu Může pronajímatel vstoupit do bytu? Kontroly, klíče, prohlídky a havárie v roce 2026.
Majitel pronajatého bytu oznámí nájemci, že přijde provést kontrolu.
Nájemce ale není doma. Majitel má vlastní klíče, a tak si byt jednoduše odemkne a vstoupí dovnitř.
Je takový postup automaticky oprávněný?
Nikoli. Vlastnictví bytu samo o sobě nedává pronajímateli neomezené právo vstupovat do pronajatého obydlí.
Podle občanského zákoníku může pronajímatel za stanovených podmínek požadovat přístup k nemovitosti například za účelem přiměřené kontroly jejího stavu nebo provedení nezbytné opravy.
Taková návštěva však má být oznámena s přiměřeným předstihem, mít jasný účel a probíhat pouze v nezbytném rozsahu.
Zákon nestanovuje univerzální pravidlo, že oznámení musí přijít přesně 24, 48 nebo 72 hodin před návštěvou.
Důležité jsou konkrétní okolnosti a účel kontroly.
Nájemce má právo na soukromí a při běžné kontrole také na svou přítomnost nebo přítomnost pověřené osoby.
Pronajímatel navíc nemá automatický nárok požadovat po nájemci náhradní sadu klíčů.
Jiná pravidla platí při havárii
Od běžné kontroly je nutné odlišit naléhavé situace.
Pokud například v bytě praskne vodovodní potrubí a bez okamžitého zásahu hrozí rozsáhlá škoda, mohou existovat zákonné důvody pro nezbytný vstup i bez předchozího oznámení.
Ani taková výjimka však nedává majiteli právo provádět nesouvisející kontroly osobních věcí nájemce.
Zvláštní pravidla platí také pro prohlídky zájemců o nový nájem před skončením stávající nájemní smlouvy.
Ustanovení § 2233 občanského zákoníku ale není univerzálním oprávněním pořádat libovolné prohlídky zájemců o koupi nebo fotografovat obývaný interiér pro realitní inzerci.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, připomíná význam jasné komunikace mezi vlastníkem a nájemcem. Kvalitní nájemní vztah má respektovat práva obou stran a předcházet zbytečným konfliktům.
Pro veřejnost je základní doporučení jednoduché.
Pronajímatel by měl oznamovat účel návštěvy, navrhnout konkrétní termín a respektovat soukromí nájemce.
Nájemce naopak nemá bezdůvodně bránit oprávněným kontrolám nebo nezbytným opravám.
Dohoda a předvídatelný postup jsou zpravidla bezpečnější než jednostranné jednání a následný právní spor.
Co si z období 6.–12. listopadu odnést?
Poslední články projektu Realiťák roku ukazují několik zásadních témat, která se na českém realitním trhu stále výrazněji propojují.
Prvním je dostupnost financování. Zvýšení základní sazby ČNB připomíná, že domácnosti musejí při koupi bydlení počítat nejen s cenou nemovitosti, ale také s reálnými náklady na úvěr a dostatečnou finanční rezervou.
Druhým je správná interpretace dat. Růst ceny za metr čtvereční nemusí automaticky znamenat stejně vysoký růst celkové ceny bytu. Mění se totiž také struktura a velikost nabízených nemovitostí.
Třetím je výrazná regionální rozdílnost. Královéhradecký kraj vykazuje téměř dvacetiprocentní meziroční růst, zatímco Olomoucký kraj jako jediný zaznamenal pokles. Praha zůstává nejdražším regionem, ale procentuálně nejrychleji zdražují jiné části republiky.
Čtvrtým tématem je bezpečnost převodu nemovitostí. Nález Ústavního soudu o advokátní úschově ukazuje, jak zásadní význam může mít přesné znění kupní a úschovní smlouvy. Jediná nejasnost při stanovení okamžiku zaplacení kupní ceny může vést k mimořádně složitému sporu.
Pátým je transparentnost moderní realitní prezentace. Umělá inteligence umožňuje vytvářet atraktivnější fotografie a vizualizace, ale kupující musí rozumět rozdílu mezi skutečným stavem a digitální úpravou.
Šestým je další rozvoj měst. Připravovaná výstavba v Brně představuje významnou příležitost pro budoucí nabídku bytů, ale plánované projekty nelze zaměňovat za hotové a připravené nemovitosti.
A konečně je zde ochrana práv nájemců a pronajímatelů. Kvalitní nájemní vztah stojí na jasných pravidlech, nikoli na představě, že vlastník může s bytem během nájmu nakládat bez omezení.
Všechna tato témata spojuje jedna důležitá myšlenka.
Bezpečné rozhodování o nemovitostech vyžaduje nejen znalost ceny, ale také správné informace, kvalitní smlouvy a odpovědné profesionální vedení celého procesu.
Přínos projektu Realiťák roku pro veřejnost
Právě toto vydání velmi dobře ukazuje, proč je projekt Realiťák roku důležitý nejen pro samotné realitní makléře, ale především pro veřejnost.
Většina lidí kupuje, prodává nebo pronajímá nemovitost jen několikrát za život.
Přesto při takovém rozhodování řeší smlouvy v hodnotě milionů korun, dlouhodobé financování, právní a technický stav, rizika převodu, daňové povinnosti nebo složité sousedské a nájemní vztahy.
Nemohou mít stejné zkušenosti jako odborník, který podobné situace řeší pravidelně.
A právě proto projekt Realiťák roku dlouhodobě podporuje informovanost veřejnosti, transparentnost realitních služeb a možnost rozpoznat skutečně kvalitního realitního profesionála.
Dobrá realitní služba začíná dříve než první prohlídka
Jedním z důležitých cílů projektu je ukázat veřejnosti, co má od kvalitní realitní služby skutečně očekávat.
Realitní makléř by neměl být pouze člověkem, který pořídí fotografie, zveřejní inzerát a přivede zájemce na prohlídku.
Jeho skutečná přidaná hodnota vzniká v přípravě nemovitosti, práci s daty, realistickém ocenění, identifikaci rizik a koordinaci celé transakce.
Aktuální nález Ústavního soudu o advokátní úschově je velmi názorným příkladem.
Pro klienta může být obtížné rozlišit, zda je cena právně zaplacena již složením do úschovy, nebo až po jejím vyplacení prodávajícímu.
Kvalitní realitní profesionál nemusí nahrazovat specializovaného advokáta.
Měl by ale rozpoznat, že jde o zásadní právní otázku, a zajistit, aby byly smlouvy připraveny a navzájem provázány správně.
Právě taková schopnost předcházet problémům má pro klienta zásadní hodnotu.
Informovaný klient dokáže lépe posoudit cenu i kvalitu
Druhým velkým přínosem projektu je práce s realitními daty.
Ve spolupráci s Reality.iDNES.cz a CEMAP – cenové mapy projekt Realiťák roku pravidelně analyzuje nabídku nemovitostí, cenový vývoj, nájemné a regionální rozdíly.
Důležitá je přitom nejen samotná publikace čísel, ale především jejich vysvětlení.
Aktuální listopadové vydání například ukazuje, jak snadno může být zavádějící sledovat pouze cenu za metr čtvereční.
Pokud by kupující nebo prodávající vycházel jen z informace, že cena za metr meziročně vzrostla o 7,8 procenta, mohl by snadno nabýt dojmu, že o stejné procento zdražila každá nemovitost.
Jenže celková nabídková cena bytů se ve sledovaném souboru zvýšila pouze o 1,2 procenta.
Mění se totiž také velikost a struktura nabídky.
Stejně tak se výrazně liší jednotlivé kraje.
Petr Makovský, zakladatel projektu Realiťák roku a výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, dlouhodobě upozorňuje na nutnost pracovat s konkrétními lokalitami a srovnatelnými nemovitostmi.
Právě kombinace dat a místní znalosti je důležitá při správném nastavení ceny.
Pro veřejnost tak projekt vytváří možnost porozumět nejen tomu, za kolik se nemovitosti nabízejí, ale také proč se jejich ceny mohou lišit a co to znamená pro konkrétní obchod.
Transparentnost bude stále důležitější také při využívání AI
Velkou změnu přinášejí moderní technologie.
Umělá inteligence dokáže zrychlit administrativu, pomáhat při prezentaci nemovitostí, analyzovat nabídky a vytvářet realistické vizualizace.
To všechno může být pro veřejnost přínosné.
Současně však vzniká riziko, že kupující nebude schopen rozpoznat, co je skutečná fotografie a co digitálně vytvořená ilustrace.
Projekt Realiťák roku proto přichází s návrhem dobrovolného systému transparentního označování vizuálního obsahu.
Taková iniciativa může pomoci nastavit srozumitelnou dobrou praxi nad rámec minimálních zákonných požadavků.
Pro klienta je důležitá možnost snadno rozlišit, zda se dívá na současný stav nemovitosti, virtuálně doplněné vybavení nebo návrh budoucí rekonstrukce.
Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, v této oblasti prosazuje především srozumitelnost a pravdivost prezentace nemovitostí.
Digitální technologie by podle přístupu projektu měly pomáhat klientům lépe se rozhodovat, nikoli vytvářet nepravdivý obraz toho, co skutečně kupují.
Vzdělávání veřejnosti zároveň zvyšuje nároky na realitní profesionály
Velký význam má také průběžné vysvětlování právních a praktických otázek.
Právě poslední články o advokátní úschově a vstupu pronajímatele do nájemního bytu ukazují, jak zásadní mohou být situace, které na první pohled působí jednoduše.
Majitel bytu například nemusí vědět, že samotné vlastnictví neznamená neomezené právo na vstup do pronajatého obydlí.
Kupující zase nemusí tušit, že složení kupní ceny do úschovy nemusí automaticky znamenat právní splnění celé platební povinnosti.
Projekt Realiťák roku právě takové situace vysvětluje srozumitelně a prakticky.
Cílem není naučit veřejnost vykonávat práci advokáta, stavebního specialisty, bankéře nebo realitního makléře.
Cílem je, aby lidé dokázali rozpoznat riziko, věděli, na co se zeptat, a dokázali posoudit, zda profesionál odvádí kvalitní práci.
Právě informovanější veřejnost následně vytváří přirozený tlak na vyšší profesionalitu realitního trhu.
Klient, který rozumí procesu prodeje, se nespokojí pouze se slibem nejvyšší ceny.
Bude se zajímat také o to, jak byla cena stanovena, kdo odpovídá za smlouvy, jak se ověřuje financování a jak budou bezpečně převedeny peníze.
A právě takové otázky vytvářejí prostor pro kvalitní realitní profesionály.
Projekt Realiťák roku pomáhá hledat kvalitu také v jednotlivých regionech
Důležitou součástí projektu je hodnocení realitních makléřů na celostátní, krajské a okresní úrovni.
To je pro veřejnost zásadní.
Člověk, který prodává byt v Ostravě, rodinný dům na Vysočině nebo stavební pozemek v jižních Čechách, obvykle potřebuje především profesionála, který skutečně zná danou lokalitu.
Místní zkušenost, znalost cen, právních specifik a charakteru poptávky mohou být důležitější než obecná známost konkrétního jména.
Projekt proto propojuje regionální orientaci s odborným hodnocením, vzděláváním, klientskými recenzemi, referencemi a dalšími doložitelnými informacemi.
Veřejnost tím získává další možnost, jak při výběru realitního profesionála porovnat různé informace a udělat si vlastní úsudek.
Žádný žebříček samozřejmě nenahrazuje osobní posouzení služby a konkrétní smlouvy o spolupráci.
Může však být důležitým výchozím bodem při hledání profesionála, kterému klient svěří jeden z největších obchodů svého života.
O projektu Realiťák roku
Projekt Realiťák roku je dlouhodobou nezávislou platformou zaměřenou na zvyšování kvality realitních služeb, odborné vzdělávání makléřů, transparentní hodnocení a osvětu veřejnosti.
V roce 2026 probíhá jeho devátý ročník.
Projekt propojuje odbornou porotu, realitní profesionály, významné partnery a veřejnost. Jeho součástí jsou vzdělávací aktivity, datové analýzy, odborné diskuse, regionální hodnocení a praktické poradenské články.
Projekt Realiťák roku probíhá pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu Parlamentu České republiky a Hlavního města Prahy.
Jedním z hlavních partnerů je Reality.iDNES.cz, které spolu s CEMAP – cenové mapy podporuje datové analýzy českého realitního trhu.
Úplně na závěr
Listopadový vývoj znovu potvrzuje, že rozhodování o nemovitostech je stále složitější.
Ceny se liší podle regionů, financování ovlivňují úrokové sazby, právní rizika mohou vzniknout i u zdánlivě běžných transakcí a umělá inteligence postupně mění způsob, jakým se nemovitosti prezentují.
Právě proto je důležité, aby veřejnost měla přístup k odborně připraveným informacím, dokázala odlišit fakta od odhadů a věděla, co má od kvalitního realitního profesionála požadovat.
Hlavním přínosem projektu Realiťák roku není pouze pomoci lidem najít makléře. Je jím především pomoci veřejnosti vytvořit si vlastní měřítko kvalitní realitní služby.
Informovanější klient dokáže lépe posoudit cenu, rozpoznat možná rizika a vyžadovat transparentní a bezpečný postup.
A právě to je důležité nejen pro jednotlivé kupující, prodávající a nájemce, ale i pro dlouhodobé zvyšování kvality českého realitního trhu.
Další praktické návody a odborné analýzy najdete v Aktualitách projektu Realiťák roku, informace a doporučení pro veřejnost na stránce Pro veřejnost a kvalitní realitní profesionály v jednotlivých krajích a okresech prostřednictvím přehledu Nejlepší makléři.
Kontakt pro veřejnost a média
Monika Lukášová – ředitelka projektu Realiťák roku
monika.lukasova@realitakroku.cz
Obecné dotazy veřejnosti: info@realitakroku.cz
Web projektu: www.realitakroku.cz