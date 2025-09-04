Chytrá domácnost pro každého: 5 dostupných gadgetů, které usnadní život

Mnoho lidí neví o různých užitečných chytrých zařízeních, která jsou dnes k dispozici a která šetří energii, zlepšují spánek, chrání váš domov před povodněmi a upozorňují vás na požáry. Nejlepší na tom je, že nejsou určena pouze pro milionáře, ale stojí jen několik set korun.
Je však nezbytné mít vždy dobré připojení k internetu. Stabilní pevný internet na doma nebo bezdrátový LTE internet bez výpadků například od T-Mobile je nutností, bez kterého by žádný smart gadget nefungoval správně.
Chytrá zásuvka vám ukáže spotřebu elektřiny
Víte, kolik elektřiny spotřebuje váš televizor v pohotovostním režimu (standby)? Snadno to zjistíte, pokud máte chytrou zásuvku. Dokáže v reálním čase sledovat odběr elektřiny jednotlivých spotřebičů. Vše zkontrolujete v mobilní aplikaci.
Šikovnou funkcí je také vypínání zásuvky na dálku. Pokud například ráno rádi sledujete televizi, můžete si nastavit, aby ji chytrá zásuvka zapnula v přesný čas, kdy vstáváte. Televize tak zůstane přes noc vypnutá a nebude spotřebovávat elektřinu v pohotovostním režimu.
TIP: Když jsou běžné domácí spotřebiče v pohotovostním režimu (standby), tváří se, že jsou vypnuté, ale stále odebírají malé množství elektřiny. Úplným vypínáním ze zásuvky dokážete ušetřit ročně více než 1 000 Kč.
Chytrá žárovka změní atmosféru a pomůže se spánkem
Chytrá žárovka je pravděpodobně nejjednodušší vstupní branou do světa smart zařízení. Stojí jen několik stovek korun, ale dokáže změnit atmosféru celé místnosti a zlepšit spánek. Přes aplikaci v mobilu nebo pomocí hlasového asistenta si změníte barvu osvětlení a jeho intenzitu. Přes den doporučujeme nastavit bílou barvu světla kolem 5 000 až 6 500 kelvinů a večer teplejší barvu pod 3 000 kelvinů, abyste tělo připravili na spánek a omezili vliv modrého světla, které brání vyplavování melatoninu.
Inteligentní termostatické hlavice pro radiátory
Inteligentní termostatické hlavice pro radiátory vám umožňují nastavit vytápění v jednotlivých místnostech podle časových plánů. To ušetří spoustu energie, protože například nevytápíte místnosti, když v nich nikdo není.
Výrobce Tado nabízí termostatické hlavice s možností nastavení teploty v jednotlivých místnostech v určitých časech a také sledování, zda je někdo doma na základě přítomnosti mobilního telefonu. Je to velmi návyková funkce, protože můžete úplně zapomenout na ovládání topení, protože vše se bude dělat automaticky.
Senzor proti vytopení vás zachrání i když jste na dovolené
Skvělým smart pomocníkem, který zvýší bezpečnost a ochrání majetek, je senzor proti vytopení Fibaro Flood Sensor. Stačí jej umístit tam, kde hrozí únik vody. Prasklá hadice je noční můrou pro mnoho lidí. Pokud zařízení detekuje vodu, okamžitě vás upozorní.
Pokud jej připojíte k chytrému uzavíracímu ventilu, při úniku vody se přívod automaticky uzavře. Je to ideální řešení, pokud jedete na dovolenou a chcete mít jistotu, že se doma nic nestane.
Inteligentní požární senzor detekuje kouř a teplotu
Fibaro Smoke Sensor vám pomůže zabezpečit váš domov v případě požáru. V aplikaci můžete nastavit, aby při poplachu odeslal oznámení na váš telefon. Nejedná se pouze o klasický detektor kouře, ale má také vestavěný teploměr. Jakmile detekuje vysokou teplotu, okamžitě vás upozorní.
Skvělou funkcí je nastavení citlivosti, které zabraňuje falešným poplachům při každodenních činnostech, jako je vaření nebo zatápění v krbu. Pro každou místnost můžete nastavit jinou citlivost.