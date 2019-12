Chcete svou nemovitost prodávat nebo skutečně prodat?

Kromě všech možných otázek typu „Jak zjistím, že je kupec důvěryhodný?“ nebo „Jak správně sepsat smlouvu?“ je celá řada dalších věcí, kterým byste měli při prodeji nemovitosti věnovat pozornost. V případě spolupráce s profesionální realitní společnosti jsou všechny tyto úkony zahrnuty ve službách makléře, které pokryje jeho odměna v podobě provize. Za co všechno tedy realitce a proč se samoprodej spíše nevyplácí?

Reálná nebo chtěná cena?

Začněme už stanovením reálné ceny. “V naší ulici se prodává stejný byt jako máme za 5 milionů. Stejnou částku budu chtít i já.“ Snaha o co nejvyšší prodejní cenu je samozřejmě zcela pochopitelná, ale takové vyhodnocení situace má poměrně zásadní háček: To, že se nemovitost za nějakou cenu nabízí, ještě vůbec neznamená, že se také za tuto cenu prodá. Mezi nabídkovou a prodejní cenou může být propastný rozdíl. Nehledě na to, že pokud prodávající realitní nabídku nesleduje pravidelně, nemůže mít tušení o tom, že avizovaný pětimilionový byt je v nabídce již déle jak rok a zájemci se nehrnou. Profesionální makléř má oproti vám výhodu v tom, že ví naprosto přesně, za kolik se nemovitosti ve vaší lokalitě prodávají, pracuje s cenovými mapami a díky databázi realitních transakcí vám pomůže nastavit nabídkovou cenu tak, aby se co nejvíce blížila té tržní. To ale znamená, že zatímco v některých případech se cena posouvá směrem dolů, u jiných je tomu zcela naopak. Vaše nemovitost se může nacházet v lokalitě, ve které je momentálně zvýšená poptávka. Zkušený makléř situaci vyhodnotí a pomocí prodejního nástroje v podobě aukce vám nemovitost zhodnotí.

Co všechno řeší makléř

Jakmile vám realitní společnost pomůže stanovit správnou tržní cenu, začne pracovat na marketingu. Nejprve vaši nemovitost profesionálně zaměří a připraví podklady pro tvorbu půdorysu. Zajistí profesionálního fotografa a před samotným focením provede nutné designové úpravy (tzv. home staging). S profesionály natočí video prohlídku nemovitosti nebo pro on-line prohlížeče připraví 360°virtuální prohlídku, která je v dnešní době jedním z nejmodernějších prodejních nástrojů a potenciálním kupcům umožní vidět nemovitost tzv. naživo.

Realitní makléř následně zajistí inzerci – jak online (nejnavštěvovanější realitní servery v ČR, kampaně a reklamy na sociálních sítích), tak lokální (prodejní plachty, vývěsky, distribuce letáků, plakátová kampaň a podobně). V závislosti na typu nemovitosti může potenciálního zájemce vyhledat v poptávkovém tržišti, nebo sáhnout do své databáze. Pokud se s makléřem dohodnete, že je to ta správná cesta, uspořádá aukci nebo akci typu „open house“ (den otevřených dveří), taky aby se ještě více zvýšila atraktivita vaší nabídky v dané lokalitě. Realitní společnosti jako je RE/MAX dokáží také díky kvalitní databázi spárovat nabídky a poptávky nejen v rámci České republiky, ale i na mezinárodní úrovni. To v některých případech prodej nemovitosti výrazně urychlí.

Ve chvíli, kdy se o nemovitost začnou zajímat potenciální kupci, realitní makléř ověří jejich požadavky a zároveň to, zda je daný kupující pro vaši nemovitost vhodným zájemcem. Zdaleka ne každý prodávající má totiž časový prostor na to, aby absolvoval 10 až patnáct prohlídek své nemovitosti, často i v době, kdy by měl být v práci nebo se věnovat jiným povinnostem. Makléř se účastní všech prohlídek nemovitosti, aby zajistil naprostou profesionalitu a je připraven vaši nemovitost profesionálně prezentovat i v čase, kdy vy nemůžete.

Se silným partnerem

Velkou výhodou silné realitní sítě je, že své služba dokáže nabídnout nejenom prodávajícímu, ale i kupujícímu. Například pomůže vážnému zájemci o koupi, kterému chybí část finančních prostředků, se zabezpečením financování nebo dofinancování hypotéky. Mezi takové služby patří také nová značka RX Finance (www.rxfinance.cz), která je schopna kupujícímu nabídnout nejlepší podmínky financování u předních tuzemských bank. Tím se zase šance na rychlý a dobrý prodej vaší nemovitosti

Pokud se rozhodnete prodávat nemovitost sami a již dokonce máte solventního kupce, může na vás čekat několik dalších úskalí. Všechny administrativní, finanční a právní úkony se mohou pro nezkušeného prodejce stát nebezpečnou pastí. V případě, že se rozhodnete pro služby realitního makléře, ten přebírá veškerou starost o formální záležitosti. Během celého procesu poskytuje špičkový právní servis, který vás ochrání před nepříjemnými situacemi. Bezpečná úschova peněz a příprava všech smluv je samozřejmostí. Po podepsání smluv makléř zaštítí i veškeré poprodejní služby, pomůže vám se zápisem do katastru nemovitostí, zajistí převod energií na nového majitele a opatří předávací protokol k nemovitosti.

Za provizi tedy získáte především odborník a konzultanta, který předprodejnímu a prodejnímu procesu věnuje významný počet hodin a který vás profesionálně provede celým procesem prodeje (či koupě). I mezi makléři je potřebné zvážit záruku spolehlivosti nebo si vybrat značku, která za svou historii realizovala množství realitních obchodů a může nabídnout reference tisíců spokojených klientů. Aby makléři svým klientům poskytovali nejlepší služby a byli zběhlí v aktuálních změnách zákonu a předpisů, absolvují například v síti RE/MAX pravidelná školení a certifikace. Mnozí z nich jsou certifikováni nezávislou certifikací ISO.

Tak co myslíte? Rozhodnete se pro prodej nemovitosti svépomocí nebo se nezávazně poradíte s některým z profesionálních makléřů?