Chaty a chalupy v ohrožení

Nejlepší je odvézt cenné věci, včetně dražší elektroniky či nářadí, a zvolit vhodné zabezpečení všech dveří a oken. Podle hodnoty chráněného majetku lze vybrat mezi prostředky mechanického a elektronického zabezpečení. Jejich vhodnou kombinaci a instalaci doporučujeme řešit s odborníky. Při zabezpečení dveří nelze zapomínat na odpovídající zárubně, panty i zámky a někdy se vyplatí investovat i do kvalitních mříží. Pro zajištění oken, včetně těch francouzských nebo tzv. balkonových dveří, lze volit okenice, mříže, bezpečnostní fólie i zámky na okenních klikách. Mechanické zábrany lze doplnit různými detektory a hlásiči i kamerovým systémem. Základní rady, jak při zabezpečení postupovat, jsou pro vás k dispozici na webových stránkách www.policie.cz/zabezpectese. Pokud váháte s výběrem dodavatele, můžete na webu nahlédnout také do databáze ověřených kontaktů, který pro vás sestavili partneři projektu „Zabezpečte se, chraňte majetek sobě i svým sousedům“ Policie České republiky.

V průběhu zimy je vhodné chatu či chalupu občas zkontrolovat. V této souvislosti vsaďte na dobré sousedské vztahy. Například v rekreačních osadách se můžete s ostatními majiteli domluvit na střídání a chaty si navzájem kontrolovat, ideálně při nepravidelných obhlídkách. Rozsah takové kontroly je samozřejmě na dohodě, zaměřte se ale určitě na neporušenost přístupových cest. Pokud zejména podle rozbitých dveří či oken zjistíte, že se do chaty či chalupy někdo vloupal, přivolejte na místo Policii České republiky a rozhodně nevstupujte dovnitř. Pachatel může být stále na místě. Zároveň by mohlo dojít k poškození stop důležitých pro vyšetřování.

Alternativou pro ochranu dražších věcí, které může případný pachatel odvézt s sebou, také může být využití GPS lokátoru. Pokud máte na chalupě větší nářadí (míchačku, štípačku na dříví) či např. přívěsný vozík a nemáte tyto věci na zimní období kam uschovat, lze využít instalaci sledovacích zařízení, která fungují na základě GPS lokátorů. V současné době se jejich cena pohybuje v řádu nižších stokorun a zařízení má životnost cca 1 rok. Vy pak můžete sledovat polohu majetku nebo se okamžitě dozvědět, pokud by se dal do pohybu. Zařízení jsou velikosti malého přívěsku na klíče a lze je snadno a nenápadně na předmět, který chcete mít pod kontrolou, připevnit.

Jak vidíte, možností ochrany rekreačních sídel je celá škála. Co naopak rozhodně doporučit nemůžeme, je instalace různých podomácku vyrobených ochranných systémů typu nastražených samostřílů, pastí na zvěř (tzv. želez), vystřelovacích hrotů či elektrického proudu zavedeného do klik a zábradlí aj. Nikdy si nemůžete být jisti, kdo a s jakým záměrem do objektu vstupuje. Může to být i člověk v nouzi, který se potřebuje uchýlit do bezpečí a hledá pomoc, zvědavé dítě, policista provádějící kontrolu oblasti a objektů nebo soused, který si jde pro žebřík, který si pravidelně půjčuje, zkrátka kdokoliv, kdo na váš pozemek a do objektu nevstupuje s úmyslem krást či ničit majetek. Vzhledem k zásadám přiměřenosti obrany je však takový postup kontroverzní i vůči pachateli majetkové trestné činnosti. Velmi pravděpodobně bude ohrožení života a zdraví z důvodu ochrany majetku posouzeno jako obrana nepřiměřená, i když se vždy budou posuzovat konkrétní okolnosti. Osoba, která takové zařízení nastražila se tak vystavuje nebezpečí trestního stíhání hned pro několik možných trestných činů.

Pokud bychom chtěli všechny informace, které zde zazněly, shrnout. Je vždy zásadní posoudit, jak hodnotný majetek chceme chránit, zmapovat si základní informace o možnostech zabezpečení a výsledný návrh a realizaci ideálně svěřit odborníkům.