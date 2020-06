Chalupy jdou na dračku. Jak toho využít?

Máte chatu nebo chalupu a zvažujete její prodej? Pak jste si nemohli najít lepší načasování. Má to dva hlavní důvody. Tím prvním je klasická sezónnost. Zájem o rekreační objekty začíná s příchodem jara a kulminuje před létem. Většina kupujících chce objekt využít pro svoji dovolenou a prodloužené víkendy. Samozřejmě s příchodem podzimu zájem opět upadá a během zimního období je chalupa téměř neprodejná.

Druhý faktor, který zásadně ovlivňuje ceny rekreačních objektů v těchto dnech je zkušenost s koronavirem. Mnoho lidí se najednou ocitlo zavřených ve svých bytech a zjistili, že nemají kam utéct. Chata či chalupa se tak pro mnohé staly snem, který si nyní chtějí splnit.

První bere? Chyba!

Oba popisované faktory způsobují, že se na jedinou chatu hlásí i desítka vážných zájemců. Majitel by tedy mohl prodat prvnímu v pořadí a to poměrně rychle. Ale to by byla velká chyba! Část zájemců je totiž ochotna za chalupu zaplatit i vyšší částku, než je nabízené tržní ocenění. Pokud máte k dispozici profesionálního makléře, který vám prodej zprostředkovává, umí takové situace využít ve váš prospěch. Jak toho dosáhne? Řešením je aukce!

Tento nástroj používáme v případech, kdy o koupi nemovitosti projeví zájem více potenciálních kupců současně. Všichni dostanou možnost přijít na prohlídku v předem stanoveném termínu, kde zároveň dostanou detailní informace o tom, jak aukce probíhá a jaké jsou její podmínky. Pokud bychom prodali nemovitost prvnímu zájemci, nebyli bychom profesionální makléři. Pracujeme pro prodávajícího a naším úkolem je zajistit mu špičkový servis. To znamená prodat za co nejlepší cenu a nejlepších podmínek.

Krom vyšší dosažené prodejní ceny dovoluje elektronická aukce detailní definici podmínek prodeje. Jde především o přesné určení termínu zaplacení kupní ceny, způsobu placení a dalších parametrů. Nelze opomenout také transparentnost. Vše se koná dle pravidel aukce, která jsou předem známá všem potenciálním zájemcům. Realitní kanceláře postupují podle scénáře, který je dán centrálně a je stejný pro každou kancelář RE/MAX.

Pokud se chcete poradit o případném prodeji vaší chaty či chalupy a chcete za ni získat tu nejvyšší možnou cenu, neváhejte se na nás obrátit. Naši profesionální makléři jsou vám k dispozici ve všech koutech republiky. Stačí si vybrat: https://www.remax-czech.cz/reality/makleri/