Cesta k lidem přes slova i písně

Především pro mladší generaci je Bluegrassovo-folkovo-poprockový festival v Liberci, který má za sebou už druhý ročník. Hlavním sponzorem se i tentokrát stal Zbyněk Lopušan z liberecké realitní kanceláře Dumrealit.cz.

Největším tahákem byl letos zpěvák a člen chlapecké skupiny New Element Vojta Drahokoupil. Účinkoval i v muzikálu Romeo a Julie a mimo jiné se účastnil i jedné z hudebních televizních show. Pořadatelé věděli, proč právě Vojta. Především dav mladých slečen po něm doslova šílel. Tento mladý zpěvák je synem právě jednoho ze zakladatelů festivalu a zároveň realitního specialisty Tomáše Drahokoupila. „Věříme tomu, že tato akce se stane víc a víc populárnější a oslovíme tím i více klientů,“ zmínil Drahokoupil. Jak sám říká, základ pro cestu k lidem je právě zviditelnění firmy prostřednictvím článků, slov i písní. „V lidech je v současnosti spousta negativních myšlenek a my se snažíme jim zahnat chmury a dostat je těmito akcemi do pozitivní nálady,“ doplnil Drahokoupil.

Jen co letošní festival skončil, už začínají přípravy dalšího. Příští ročník se koná 23. května 2020 v autokempu Pavlovice v Liberci. Pořadatelé ale zatím tají, kdo se stane hvězdou a hlavní osobností na pódiu. Nechte se překvapit.