Ceny nájmů klesají, vydělají na tom i studenti

Skladba pronájmů v Praze se v posledních dvou měsících výrazně proměňuje. Důvodem je to, že se na trh dostávají tisíce bytů, které byly určené na krátkodobý pronájem. Výsledkem je, že pražské ceny nájmů u všech kategorií bytů výrazně klesají. Jestliže cenový průměr nájmu bytu 2kk v Praze byl ještě před několika měsíci zhruba 15 tisíc korun, dnes je to o tři tisíce méně. Pronájmy v nejužším centru Prahy mohou být nyní dokonce na polovině původní ceny. Tato situace se ale týká jen hlavního města. V ostatních městech jako je například Brno není změna zásadní, krátkodobé pronájmy se zde vyskytovaly v nesrovnatelně menším množství a trh to neovlivnilo. Přesto se i zde zdá, že trh s nájmy stagnuje.

Získat nájemníky je těžší



Majitelé bytů, kteří byli zvyklí na obrovský zájem tak čelí nové situaci. Ještě začátkem března se v Praze pronajal téměř jakýkoli byt za velmi krátkou dobu. Nyní je situace opačná. Bytů se pronajímá relativně málo, a to bez ohledu na to, zda se jedná o byt v centru nebo na periferii města. Majitelé bytů se tak mnohem častěji obrací na realitní makléře, kteří dokáží připravit tak kvalitní prezentaci, že potenciální zájemce na byt získají i v obtížnější době. Navíc jsou schopni také zásadně pomoci s výběrem zájemců a odhalit věci, které majitele často ani nenapadnou.

Studenti budou v kurzu

Zatímco ještě začátkem března se na jediný pronájem hlásily i desítky zájemců, nyní jsou to jednotky. Kdo mohl řešení své situace odložit, ten tak s ohledem na situaci kolem koronaviru učinil. Dá se očekávat, že se i díky postupnému rozvolňování opatření bude počet zájemců ve všech regionech zvyšovat. Svoji roli sehrají také studenti vysokých škol, kteří mají za běžné situace problém sehnat pronájem, ať už mluvíme o hlavním nebo o jakémkoli dalším univerzitním městě. V letošním roce budou mít studenti po dlouhé době volbu poměrně jednoduchou. Jestliže v loňském roce majitelé bytů studenty často odmítali kvůli obavám z přílišného hluku či poničení vybavení, letos budou otevřenější. Studenti navíc při včasném řešení mají šanci získat nájem za zajímavých podmínek.

Pozor na podmínky i smlouvy

Pokud potřebujete pomoci s pronájmem bytu či se obáváte, že nenajdete ty správné nájemníky nebo potřebujete pomoci s přípravou vhodné nájemní smlouvy, se vším vám poradí naši certifikovaní realitní makléři. Většina našich kolegů již zažila situace, kdy trh klesal a z převisu poptávajících jsme se dostali do převisu nabídky. I v této situaci pro vás dokážeme najít ty nejvhodnější nájemce, zajistit veškeré podmínky a právní náležitosti k ochraně obou stran. Pokud hledáte cestu jak pronajmout v klidu, bez starostí a obav o budoucnost, obraťte se s důvěrou na nás.