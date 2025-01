Ceny absolutních vítězů v rámci České republiky za rok 2024 získaly dva pražské a jeden jihomoravský projekt

Slavnostní vyhlášení výsledků šestnáctého ročníku celostátní soutěže Realitní Projekt Roku , jehož jsme hlavním mediálním partnerem, proběhlo 23. ledna 2025 v NH Collection Prague Carlo IV za účasti více než dvou set hostů z řad developerů, investorů, architektů a partnerů soutěže.

Do ročníku 2024 bylo nominováno celkem 93 rezidenčních developerských projektů z celé České republiky. Většina z nich je realizována v Praze, Středních Čechách a Jihomoravském kraji, svá ocenění ale získaly projekty ve všech regionech ve třech kategoriích: Cena veřejnosti, která je výsledkem ankety, ve které má možnost hlasovat široká veřejnost, Cena odborné poroty, která je výsledkem výběru odborníků na realitní trh a Cena architektů, ve které hlasují vybraní architekti.

Absolutním vítězem Ceny veřejnosti za rok 2024 se stal projekt Rezidence Žižkova (Domoplan):

Absolutní vítězství Ceny odborné poroty za rok 2024 si odnáší projekt Hagibor Budova Gamma (Crestyl Real Estate):

Absolutní vítězství Ceny architektů za rok 2024 získal projekt Sky City Villas (Conti Development):

„To, že mezi třemi nejlepšími rezidenčními developerskými projekty v Česku získal titul Absolutního vítěze projekt z mimo-pražské lokality, potvrzuje, že Praha není jediným místem, kde si lidé váží kvalitní nové výstavby,“ říká organizátorka soutěže Dana Hradecká. Podle ní se kvalita přihlášených projektů rok od roku zlepšuje, a to nejen z hlediska architektury, ale i v dalších oblastech, které hodnotí odborná porota a zájemci o nové bydlení. „Kromě kvalitní architektury a standardů je u nové výstavby stále více kladeno důraz na udržitelnost, a to nejen v oblasti energetické náročnosti a ochrany životního prostředí, ale také na propojení s místní komunitou,“ doplňuje Hradecká.

Soutěž Realitní projekt roku, která se koná od roku 2009, sleduje developerské projekty napříč celou Českou republikou. Nejlepší projekty v regionech jsou oceněny v rámci tří kategorií. Cenu veřejnosti vybírá široká veřejnost na základě hlasování, Cenu odborné poroty uděluje výběr realitních expertů a zástupců realitních kanceláří, a Cenu za architekturu rozhoduje porota složená z architektů. Ocenění se slavnostně předávají jednou ročně.