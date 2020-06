CENTURY 21: Spolehlivý partner pro makléře

Co vyžaduje práce realitního makléře? Především je to práce jako každá jiná a i v tomto případě platí, že kdo nic nedělá, nic si nevydělá. Kdo je ale aktivní, učí se a následuje kroky, které mu v Akademii CENTURY 21 vštěpujeme, má úspěch skoro zaručený – díky naší akademii uspěje více než polovina nováčků v oboru. Kvalitu našeho vzdělávacího programu dokazuje i stoprocentní úspěšnost našich makléřů v makléřských zkouškách dle nového zákona 39/2020 Sb., který začal platit v březnu. Tento zákon zařazuje realitní zprostředkování mezi živnosti vázané a klade řadu dalších podmínek na podnikání v tomto oboru, především s cílem více chránit klienty a dát tomuto oboru větší vážnost. Požadavek na doložení vzdělání byl ale kvůli koronaviru odložen, a nyní tak mohou vstupovat do oboru i nováčci pouze s živností volnou „Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí“. Povinnost splnění podmínek zákona je odložena o šest měsíců s podmínkou, že makléř po tuto dobu nesmí udělat úschovy dle § 4 odst. 2 zákona č. 39/2020 Sb. V naší Akademii vás na tohle všechno umíme připravit, mimo jiné i díky možnosti si vše ihned ověřit v praxi a učit se od starších kolegů. Více než 40 procent makléřů je u nás totiž déle než pět let.

Co vám práce makléře přinese? Především vstup do zcela nového světa, světa realit. Co je jedinečné na tomto oboru, je jeho přesah. Naučíte se ledasco nejen o obchodě, jednání s lidmi, ale také v oblasti marketingu, práva, finančnictví, stavebnictví. Zvládnete fotografovat, natáčet videa, upravovat interiéry bytů a domů. Především se ovšem naučíte řídit svůj čas. Ano, time management je to nejdůležitější, jen díky němu dokážete rozhodnout, kdy se budete věnovat klientům, náboru nebo prodeji nemovitosti a kdy budete se svou rodinou, se svými koníčky, plány a cíli. V CENTURY 21, která je třetí největší realitní sítí, získáte řadu nových kolegů, přátelství, zažijete tady rodinnou atmosféru, která je zcela jedinečná. Co ještě může tato práce přinést? Úspěch. Každý měsíc můžete dostat ocenění nejlepšího makléře v hodnotě desítek tisíc, a především je finanční ohodnocení přímo úměrné vašemu výkonu, kde nejsou limity.

Co vám práce realitního makléře vezme? Možná vám vezme pár přátel, kteří neunesou, že jste se rozhodli být úspěšní. Vezme vám řadu iluzí. Zaprvé že internetový marketing je z jiného vesmíru – po pár měsících si totiž budete s naší podporou sami plánovat vlastní internetové kampaně, dělat si webové stránky a podobně. Zadruhé že koupit nemovitost si může jen bohatý člověk – naučíte se totiž hledat nemovitosti pro každého klienta. Zatřetí přijdete o iluzi, že realiťák je pouze zprostředkovatel. Stanete se průvodci jednoho z nejdůležitějších kroků v lidském životě, spolehlivým partnerem všem, kteří řeší bydlení, a protože to dělají jen párkrát za život, očekávají více než jen zprostředkování.

Je správná doba na změnu? Nebo budete čekat, až o vás rozhodne nějaký vir? Naposledy máte v tomto oboru možnost „zkušební doby“ na šest měsíců!