Central Group spouští prodej bytů v blízkosti Hostivařské přehrady

Projekt U Hostivařské přehrady leží v těsné blízkosti největšího pražského přírodního koupaliště a jen kousek od metra

Projekt U Hostivařské přehrady je za poslední rok již druhou lokalitou, kterou Central Group v této části Prahy uvádí na trh. „Poptávka po bydlení je zde obrovská, a očekáváme tak obdobný úspěch, jaký měl náš projekt Výhledy Chodovec, který jsme představili loni na podzim. Obě lokality spojuje, že jsou obklopeny přírodou, a přitom je odtud skvělá dostupnost do centra metropole,“ říká výkonná ředitelka Central Group Michaela Tomášková.



Moderní byty i nová školka



Celkem zde v osmi domech vzniknou téměř tři stovky nových bytů od menších 1+kk a 2+kk po prakticky řešené 3+kk a 4+kk. Všechny byty budou mít balkony nebo prostorné terasy a většina z nich parkovací stání a sklep, které jsou u Central Group vždy v ceně. U vybraných jednotek jsou navrženy klimatizace nebo moderní systém větrání s rekuperací tepla s dochlazováním pro komfortní a zdravé bydlení.



Součástí projektu bude i nové dětské hřiště ve vnitrobloku. Do budoucna se zde počítá se zřízením mateřské školy. V přízemí domů vzniknou komerční prostory, které se promění na obchody, služby, restaurace a kavárny.



V lokalitě kromě bohaté zeleně vznikne i nová mateřská škola a hřiště

Atraktivní bydlení na dosah přírody



Jedinečnost lokality spočívá hlavně v blízkosti Hostivařské přehrady, největšího pražského přírodního koupaliště, které je oblíbeným místem pro relaxaci i aktivní odpočinek Pražanů. Součástí areálu jsou sportovní hřiště, nejrůznější vodní atrakce a restaurace. V budoucnu je poblíž projektu plánovaný nový velký lázeňský komplex s veřejnými sportovišti a wellness.



„Hostivařská přehrada je spolu s přilehlým lesoparkem významnou rekreační oblastí metropole. Lidé sem míří za sportem, koupáním, procházkami i odpočinkem. Vyhledávaným cílem je i přírodní památka Milíčovský les s rybníky, naučnou stezkou a zooparkem. To vše se nachází v těsné blízkosti našeho nového projektu,“ říká Tomášková.

Milovníci cyklistiky ocení mnoho cyklostezek. Další možnosti sportovního vyžití nabízí blízká fitness centra, squashová hala, rugbyový či fotbalový klub.



Všechny byty mají balkony nebo prostorné terasy a byty v nejvyšších patrech klimatizaci a předokenní žaluzie

Blízko na metro, do centra za pár minut



Veškerá občanská vybavenost je dostupná pěšky. V blízkosti je řada škol a školek, včetně mezinárodních, mnoho supermarketů, restaurací, kaváren a služeb. Nedaleko se nachází největší obchodní centrum Westfield Chodov s mnoha obchody, multikinem a saunovým světem. Projekt vznikne jen kousek od metra C Háje, odkud je to čtvrt hodiny do centra. Výhodou je i rychlé napojení na dálnici D1, která je hlavním silničním tahem v Česku.



Central Group letos zařadil do prodeje už stovky nových bytů a na trh uvedl čtyři zcela nové projekty – Viladomy Roudnická, Parková čtvrť, Viladomy Letňany a U Hostivařské přehrady. Dokončení projektu v pražských Hájích je plánované na konec roku 2024.

Více informací o tomto projektu najdete na www.central-group.cz.