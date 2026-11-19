Vyšší odhad se poslouchá příjemně. Sám o sobě ale neříká, jak bude prodej probíhat. Mnohem užitečnější je rozhovor o tom, které nemovitosti sloužily ke srovnání a v čem se od vašeho bytu či domu liší. Nad konkrétními podklady se dá rozhodovat klidněji než nad pouhým příslibem.
Čísla potřebují vysvětlení
V článku o oceňování komora upozorňuje na rozdíl mezi nabídkovými a skutečně dosaženými cenami. Představuje také Valuo jako nástroj pro práci se srovnatelnými nemovitostmi a dalšími tržními podklady. Smyslem takového přístupu je dát doporučené ceně srozumitelné odůvodnění.
Pro majitele z toho plyne jednoduchá otázka: Můžete mi ukázat, jak jste k navržené částce došel? Makléř by měl umět vysvětlit, které vlastnosti vaší nemovitosti při úvaze zohlednil a proč některé nabídky do srovnání patří, zatímco jiné méně.
Dohodněte si také další postup
Součástí rozhovoru může být plán prezentace, vyhodnocování reakcí zájemců a způsob, jak spolu budete mluvit o výsledcích. Předem dohodnutý postup pomáhá předejít situaci, kdy majitel pouze čeká a neví, co se s jeho nabídkou děje.
Právě podobná témata ukazují užitek webu Realitní komory ČR pro veřejnost. Vedle kontaktů nabízí obsah, který klientovi pomáhá klást konkrétní otázky a lépe se orientovat ve službě, kterou si objednává.
Pokud prodej teprve připravujete, začněte výběrem makléře a požádejte ho o vysvětlení cenového návrhu. Důvěra se buduje lépe nad podklady, kterým rozumíte.