Bydlení v horách dostupnější, než se může zdát

Bydlení na horách si mnoho lidí spojuje s rekreačními objekty nebo s investicemi, které vyžadují vysoký kapitál. Projekt Viva Vrchlabí však přináší jiný pohled. Nabízí možnost každodenního života v podhůří Krkonoš, a to formou družstevního bydlení, které výrazně snižuje vstupní náklady a zpřístupňuje atraktivní lokalitu širšímu okruhu zájemců.
V nabídce jsou byty o dispozicích 2+kk a 3+kk, navržené s důrazem na praktičnost, dostatek světla a propojení s venkovním prostorem. Každá jednotka má vlastní terasu, ke standardu patří také garážové stání a samostatný box vhodný pro uložení kol nebo lyží. Byty umožňují nastěhování bez nutnosti čekat na další etapy výstavby, což je pro řadu zájemců významnou výhodou.
Družstevní vlastnictví jako cesta k dostupnějšímu bydlení
Silnou stránkou projektu Viva je samotný model družstevního vlastnictví. Díky němu je možné pořídit byt s výrazně nižší počáteční investicí, než je běžné u klasického osobního vlastnictví. Družstevního bydlení začíná na ceně již od 1 637 500 Kč, přičemž zbytek kupní ceny je hrazen formou dlouhodobého úvěru s jasně danými měsíčními splátkami. Tento model je vhodný jak pro vlastní bydlení, tak pro klienty, kteří hledají druhý domov na horách nebo dlouhodobé řešení s potenciálem do budoucna.
Vrchlabí jako místo pro každodenní život
Vrchlabí je považováno za přirozenou vstupní bránu do Krkonoš. Nabízí kompletní občanskou vybavenost, školy, služby i dobré dopravní spojení. Zároveň zůstává v těsném kontaktu s přírodou, lyžařskými areály a turistickými trasami, které jsou dostupné po celý rok. Právě spojení městského zázemí a horského prostředí dělá z této lokality místo vhodné nejen pro každodenní život, ale i víkendové bydlení.
Projekt Viva osloví zájemce, kteří chtějí bydlet kvalitně a bez zbytečných kompromisů. Družstevní forma vlastnictví přináší nižší vstupní náklady, jasně nastavená pravidla a možnost bydlení v lokalitě s dlouhodobým potenciálem. Pro ty, kteří preferují klasické řešení, je zároveň možné pořídit byty i do osobního vlastnictví.
Podrobné informace o projektu, aktuální nabídku bytů a možnosti financování jsou k dispozici na webu: www.fkr.cz/viva-vrchlabi