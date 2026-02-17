Bydlení v horách dostupnější, než se může zdát

Komerční sdělení   1:11
Projekt Viva Vrchlabí ukazuje, že bydlení v Krkonoších nemusí být jen vzdálenou představou nebo investicí s vysokými vstupními náklady. Družstevní forma vlastnictví otevírá cestu k vlastnímu bytu na horách i lidem, kteří hledají rozumné a dlouhodobě udržitelné řešení bydlení.

Komerční sdělení

Toto jsou komerční sdělení. iDNES.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na iDNES.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Viva Vrchlabí | foto: FKR

Bydlení na horách si mnoho lidí spojuje s rekreačními objekty nebo s investicemi, které vyžadují vysoký kapitál. Projekt Viva Vrchlabí však přináší jiný pohled. Nabízí možnost každodenního života v podhůří Krkonoš, a to formou družstevního bydlení, které výrazně snižuje vstupní náklady a zpřístupňuje atraktivní lokalitu širšímu okruhu zájemců.

Viva Vrchlabí

V nabídce jsou byty o dispozicích 2+kk a 3+kk, navržené s důrazem na praktičnost, dostatek světla a propojení s venkovním prostorem. Každá jednotka má vlastní terasu, ke standardu patří také garážové stání a samostatný box vhodný pro uložení kol nebo lyží. Byty umožňují nastěhování bez nutnosti čekat na další etapy výstavby, což je pro řadu zájemců významnou výhodou.

Družstevní vlastnictví jako cesta k dostupnějšímu bydlení

Silnou stránkou projektu Viva je samotný model družstevního vlastnictví. Díky němu je možné pořídit byt s výrazně nižší počáteční investicí, než je běžné u klasického osobního vlastnictví. Družstevního bydlení začíná na ceně již od 1 637 500 Kč, přičemž zbytek kupní ceny je hrazen formou dlouhodobého úvěru s jasně danými měsíčními splátkami. Tento model je vhodný jak pro vlastní bydlení, tak pro klienty, kteří hledají druhý domov na horách nebo dlouhodobé řešení s potenciálem do budoucna.

Viva Vrchlabí

Vrchlabí jako místo pro každodenní život

Vrchlabí je považováno za přirozenou vstupní bránu do Krkonoš. Nabízí kompletní občanskou vybavenost, školy, služby i dobré dopravní spojení. Zároveň zůstává v těsném kontaktu s přírodou, lyžařskými areály a turistickými trasami, které jsou dostupné po celý rok. Právě spojení městského zázemí a horského prostředí dělá z této lokality místo vhodné nejen pro každodenní život, ale i víkendové bydlení.

Viva Vrchlabí

Projekt Viva osloví zájemce, kteří chtějí bydlet kvalitně a bez zbytečných kompromisů. Družstevní forma vlastnictví přináší nižší vstupní náklady, jasně nastavená pravidla a možnost bydlení v lokalitě s dlouhodobým potenciálem. Pro ty, kteří preferují klasické řešení, je zároveň možné pořídit byty i do osobního vlastnictví.

Podrobné informace o projektu, aktuální nabídku bytů a možnosti financování jsou k dispozici na webu: www.fkr.cz/viva-vrchlabi

Vstoupit do diskuse
Témata: ks-nalevo