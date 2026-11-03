Bulharsko po přijetí eura: ceny nemovitostí rostou a Černé moře získává nový investiční impuls

Přijetí eura samo o sobě samozřejmě neznamená, že ceny nemovitostí automaticky vzrostou. Bulharský lev byl již před vstupem do eurozóny pevně navázán na euro kurzem 1 EUR = 1,95583 BGN. Přechod na euro proto nepředstavoval klasický měnový šok. Z pohledu zahraničních investorů však znamená důležitou změnu: jednodušší cenové srovnávání, odstranění měnového rizika při transakcích v eurech a ještě těsnější integraci Bulharska do evropského finančního a investičního prostoru.
Ještě důležitější je skutečnost, že růst cen bulharských nemovitostí začal dávno před zavedením eura a pokračuje i v roce 2026. Podle údajů Eurostatu vzrostly ceny rezidenčních nemovitostí v Bulharsku v prvním čtvrtletí 2026 meziročně o 14,8 procenta. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím ceny vzrostly o dalších 6,2 procenta. Průměrný meziroční růst cen rezidenčních nemovitostí v celé Evropské unii byl přitom přibližně 5,1 procenta. Je však důležité zdůraznit, že v Bulharsku nerostou pouze ceny nemovitostí. Zdražuje se obecně také život, což je trend, který v současnosti pozorujeme nejen v Bulharsku, ale v celé Evropě i ve světě. Rostou ceny celé řady zboží a služeb, a proto je třeba růst cen nemovitostí vnímat v širším kontextu celkového zdražování života a inflačních tlaků.
Bulharsko tak zůstává jedním z nejrychleji rostoucích evropských realitních trhů. Již ve třetím čtvrtletí roku 2025, tedy ještě před přijetím eura, vzrostly ceny nemovitostí v zemi meziročně o 15,4 procenta. Růst tedy nelze připsat pouze nové měně. Jde o širší proces, který souvisí s růstem příjmů, ekonomickou konvergencí, omezenou nabídkou kvalitních nemovitostí, vysokou poptávkou a stále větším zájmem domácích i zahraničních kupujících.
Zajímavé je také mezinárodní srovnání. V prvním čtvrtletí roku 2026 patřilo Bulharsko společně s Portugalskem, Slovenskem a Chorvatskem mezi země s nejrychlejším růstem cen rezidenčních nemovitostí v Evropské unii. Portugalsko zaznamenalo meziroční růst kolem 17,8 procenta, Bulharsko 14,8 procenta, Slovensko přibližně 14,4 procenta a Chorvatsko kolem 14,3 procenta.
Právě Slovensko představuje pro Bulharsko zajímavou paralelu. Slovensko přijalo euro 1. ledna 2009. Jeho zkušenost zároveň ukazuje, že samotné zavedení eura automaticky nezpůsobuje růst cen nemovitostí. Slovensko totiž přijalo společnou měnu těsně před globální finanční krizí a ceny nemovitostí následně v letech 2009 a 2010 výrazně klesaly. Trh tedy reagoval především na tehdejší ekonomickou situaci, nikoli na samotnou změnu měny.
Z dlouhodobého hlediska je však slovenský vývoj mnohem zajímavější. Po překonání krize začaly ceny nemovitostí postupně růst a Slovensko se během následujících let výrazně přiblížilo cenové úrovni vyspělejších evropských trhů. Podle údajů Eurostatu patřilo Slovensko mezi země, kde se v období 2010 až 2023 cenová úroveň bydlení vůči evropskému průměru zvýšila nejvýrazněji. Slovenský příklad tak ukazuje především proces ekonomické a cenové konvergence.
A právě zde může být Slovensko zajímavou inspirací pro Bulharsko.
Bulharsko dnes vstupuje do eurozóny v jiné situaci než Slovensko v roce 2009. Nečelí bezprostředně globální finanční krizi a zároveň má za sebou několik let mimořádně rychlého růstu cen nemovitostí. Země se však stále nachází v procesu přibližování ekonomické a životní úrovni západní Evropy. Pokud bude tento proces pokračovat, může se v dlouhodobém horizontu zvyšovat také hodnota nemovitostí.
Euro přitom může fungovat jako významný katalyzátor. Ne tím, že by samo vytvořilo růst cen, ale tím, že usnadňuje přeshraniční investice, zjednodušuje finanční transakce, zvyšuje transparentnost trhu a může posílit zájem evropských investorů o bulharská aktiva.
Pro české investory je tato změna obzvlášť zajímavá. Česká republika sice euro nepoužívá, ale velká část českých investorů již dnes uvažuje v evropském měnovém prostředí. Nemovitost v Bulharsku je nyní možné mnohem jednodušeji porovnávat s nemovitostmi v Chorvatsku, Řecku, Portugalsku nebo Španělsku. Zároveň odpadá potřeba řešit při samotné transakci převod mezi eurem a bulharským levem.
To však neznamená, že všechny bulharské nemovitosti budou růst stejným tempem. Naopak. S postupným dospíváním trhu bude stále důležitější výběr konkrétní lokality, projektu a typu nemovitosti. Rozdíl mezi kvalitním apartmánem v atraktivní lokalitě a nemovitostí se slabou poptávkou může být v budoucnu stále větší.
Velmi zajímavou oblastí proto zůstává bulharské pobřeží Černého moře.
Burgas, Nesebar, Pomorie, Ravda, Aheloy, Sozopol nebo Slunečné pobřeží představují kombinaci rezidenčního a turistického trhu. Zahraniční kupující zde nehledají pouze druhé bydlení, ale stále častěji také nemovitosti, které mohou využívat jako investici a současně pronajímat během turistické sezóny.
Černomořské pobřeží má navíc oproti některým západoevropským přímořským destinacím stále jednu významnou výhodu – relativně dostupnou vstupní cenu. Nemovitosti v nejžádanějších lokalitách sice již zdaleka nejsou tak levné jako před deseti či patnácti lety, ale v evropském srovnání zůstávají v řadě případů výrazně dostupnější než podobné nemovitosti v Chorvatsku, Itálii, Španělsku nebo Portugalsku.
Zvláštní pozornost si zaslouží Burgas.
Město se v posledních letech postupně profiluje nejen jako turistické centrum, ale také jako moderní regionální centrum s letištěm, univerzitami, službami, průmyslem a kvalitní městskou infrastrukturou. Na rozdíl od čistě sezónních letovisek tak nabízí potenciál také pro celoroční život a dlouhodobější pronájem.
A právě Burgas čeká v roce 2027 událost, která může jeho mezinárodní viditelnost výrazně zvýšit.
Eurovision Song Contest 2027 se bude konat právě v Burgasu. Tři hlavní televizní večery jsou naplánovány na 11., 13. a 15. května 2027 a hostit je bude Arena Burgas. Do města tak přijedou účastníci, delegace, novináři, fanoušci a turisté z celé Evropy.
Pro realitní trh není důležitý pouze krátkodobý počet návštěvníků během samotné soutěže. Ještě významnější může být dlouhodobý marketingový efekt. Burgas se během několika dnů dostane před televizní obrazovky milionů Evropanů, kteří město možná dosud vůbec neznali. To může zvýšit povědomí o celé destinaci a následně podpořit turistiku, krátkodobé pronájmy i zájem zahraničních kupujících.
Zkušenosti z jiných hostitelských měst ukazují, že významné mezinárodní kulturní a sportovní akce mohou mít dopad, který přesahuje samotnou dobu konání. Eurovision tak může být pro Burgas nejen televizní událostí, ale také významnou marketingovou příležitostí.
Kombinace několika faktorů proto vytváří zajímavý obraz budoucího vývoje. Bulharsko je od roku 2026 součástí eurozóny, ceny nemovitostí rostou rychleji než evropský průměr, země pokračuje v ekonomické konvergenci, turistický sektor zůstává významný a Burgas získá v roce 2027 mimořádnou mezinárodní pozornost.
Je však třeba zachovat realistická očekávání. Po několika letech velmi rychlého růstu není pravděpodobné, že celý bulharský realitní trh bude dlouhodobě růst dvouciferným tempem. Je možné očekávat postupné zpomalení a větší rozdíly mezi jednotlivými lokalitami a projekty. Trh může vstoupit do fáze, kdy již nebude rozhodující pouze koupit „něco v Bulharsku“, ale vybrat skutečně kvalitní nemovitost na správném místě.
Právě zde může mít význam specializovaný lokální partner.
Společnost FC FINANCE-CONSULT ČR se bulharským nemovitostem věnuje od roku 2005 a českým klientům poskytuje komplexní servis spojený s nákupem nemovitostí v Bulharsku. Ten zahrnuje pomoc s výběrem konkrétní nemovitosti, administrativní a právní servis i následnou správu nemovitosti.
Pro českého klienta tak není nutné řešit celý proces nákupu v neznámém prostředí samostatně. Specializovaný tým může pomoci vyhodnotit jednotlivé projekty, lokalitu, investiční potenciál i možnosti následného využití nebo pronájmu.
Z pohledu českého investora může být právě současné období zajímavým okamžikem k rozhodování. Ne proto, že by bylo možné garantovat další růst cen nebo tvrdit, že euro automaticky zdraží všechny nemovitosti. Takový závěr by byl příliš zjednodušený.
Zajímavé je něco jiného.
Bulharsko právě vstoupilo do nové etapy své evropské integrace. Ceny nemovitostí již výrazně rostou, ale v mnoha lokalitách jsou stále nižší než v etablovaných evropských přímořských destinacích. Černé moře má silný turistický potenciál a Burgas získá díky Eurovision 2027 mimořádnou evropskou pozornost.
Pro české kupující tak může být otázkou méně „zda Bulharsko poroste“ a více „kdy do tohoto trhu vstoupit a kterou nemovitost vybrat“.
Slovenská zkušenost ukazuje, že euro není kouzelný mechanismus, který automaticky zvyšuje ceny nemovitostí. Může však být součástí mnohem širšího procesu ekonomické integrace a konvergence. A právě tento proces může být pro Bulharsko v následujících letech jedním z hlavních motorů změn na realitním trhu.
Pro ty, kteří o koupi nemovitosti v Bulharsku uvažují již delší dobu, proto nemusí být nejzajímavější čekat na okamžik, kdy bude potenciál trhu již plně promítnutý do cen.
Současná kombinace eura, ekonomické konvergence, rostoucího realitního trhu, turistického potenciálu Černého moře a očekávané mezinárodní pozornosti kolem Burgasu představuje období, které stojí za pozornost.
A pro českého investora může být právě nyní vhodná chvíle začít hledat – dokud je možné vybírat z trhu, který má podle dostupných ukazatelů stále prostor pro další evropskou konvergenci.
Více informací o možnostech investice do nemovitostí v Bulharsku nabízí FC FINANCE-CONSULT ČR na webu www.nemovitostivbulharsku.cz.