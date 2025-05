Budoucnost investičních bytů je v chytrých technologiích, bez nich budou neprodejné

V dnešních novostavbách vidíme kvalitní materiály, účelné dispozice a někteří developeři přinášejí i zajímavou architekturu. Proč myslíte, že kupující dnes mohou prohloupit nákupem bytu z novostavby?

Jan Veselý (JV): Drahé obkladačky v koupelně, hezké podlahy či kvalitní okna jsou dnes už nutný standard. Jenže když kupujete byt, je to investice na dlouhé roky. A tak byste se měli ptát, jaké bydlení bude chtěné za 5–10 let. Co když budou kupující či nájemníci požadovat vlastnosti, které jim dnešní novostavby vůbec nenabízejí a nelze jich ani snadno dosáhnout rekonstrukcí? Cena takových bytů půjde logicky dolů.

Můžete být konkrétní, o kterých vlastnostech se bavíme?

JV: Mám na mysli chytré technologie, které ovlivní kvalitu bydlení. V tomto ohledu se u lepších novostaveb obvykle končí aplikací v telefonu na ovládání topení a garážových vrat. Jenže v oblasti chytrého bydlení se dá jít mnohem dále. Chytré bydlení za své obyvatele vyřeší řadu věcí automaticky, aniž by o nich museli přemýšlet.

Hádám dobře, že chytrý byt na tyto věci myslí za vás?

JV: Řeknu to na příkladu chytré bytovky Edison House, kterou zrovna dokončujeme v Brně. Tam chytrý byt přes senzory sleduje různé hodnoty v místnostech. Když systém vyhodnotí, že máte vydýchaný vzduch, sám začne neslyšně větrat přes ventilaci. Obzvláště důležité je to během spánku. Drtivá většina lidí spí v zavřené ložnici, kde se už pár hodin po usnutí vytvoří nezdravé složení vzduchu a to se ještě celou noc zhoršuje.

Věřím, že o jednotlivých funkcích bychom se mohli bavit dlouho. Ale nemyslíte, že některým lidem připadá chytrá domácnost složitá? Nepořídí si s ní spíše komplikace?

JV: Musejí se dnes lidé nějak složitě učit ovládání iPhonu? Ne, jde to intuitivně a využíváte hromadu funkcí, které vám zjednoduší život. Stejné je to s chytrou domácností, vše se nastavuje intuitivně.

Vraťme se k nadpisu článku. Chápu, že chytré bydlení přináší řadu benefitů. Proč by ale měly být současné byty neprodejné?

JV: Vezmeme si pro zjednodušení zase příklad z mobilů. Dotykové telefony byly nějakou dobu jen pro nadšence. Ale jakmile se rozšířily do určité části populace, najednou je chtěl každý. A stejné to bude s chytrým bydlením. Bude ho chtít každý. Jenže vytvořit kvalitní chytrou domácnost ze starého hloupého bytu je téměř nemožné. Zatímco ceny chytrých bytů půjdou nahoru, hloupé byty budou lidé kupovat asi jako dnes tlačítkové telefony.

