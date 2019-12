Bořislavka Centrum získalo ocenění World‘ Best a European Best

Na slavnostním ceremoniálu World’s Best’ International Property Awards, který se konal 2. prosince v kultovním hotelu Savoy v Londýně, byla společnost KKCG Real Estate oceněna třemi významnými mezinárodními cenami za projekt Bořislavka Office & Shopping Centre.

V Evropské konkurenci byla Bořislavka Centrum nominovaná do tří kategorií a své vítězství získala v kategorii Best Mixed-use Architecture Europe a Best Office Development Europe. Plakety s oceněním převzali za KKCG Real Estate Petr Pleskač, projekt manažer Bořislavka Centrum a za Aulík Fišer Architekti Leoš Horák, architekt a spoluautor designu projektu.

Při vyhlášení světových cen „International Property Awards 2019-2020“ získala Bořislavka Centrum jedno z nejvyšších ocenění, když mu mezinárodní odborná porota udělila titul “Best International Office Development”. Uspěla i v konkurenci projektů nominovaných za Arábii - Prime Square Office Tower v Doha, Pacifickou Ásii - International Office Towers, součást projektu Barangaroo South v Sydney, Moscow Business Center v Nur-Sultan (Astana) a 35 podlažní budovu Alpha Town v Ho Či Minově Městě, Kanadu - kancelářské věže CIBC SQUARE v Torontu, Střední a Jižní Ameriku - kancelářská budova IT´S Informov New Site (São Paulo) a Evropu – kanceláře Avenue 15 Property Gallery (Kypr) a kancelářský a maloobchodní komplex Promenade Gardens v Budapešti.

„Jsme hrdi, že jsme získali toto nejvyšší mezinárodní uznání. Je to důkaz, že to co tvoříme, je nejenom na evropské, ale i světové úrovni. Cena za mezinárodní nemovitost je světově uznávanou známkou excelence,” vysvětluje Petr Pujman, generální ředitel KKCG Real Estate a.s., a dodává: “Projekt Bořislavka Centrum neměl na prvopočátku jednoduchý start, nicméně rok po zahájení jeho výstavby získává celkem sedm ocenění v jednotlivých kolech této prestižní mezinárodní soutěže. Expertní skupina více než 80 znalců z oboru, během uplynulého roku, studovala a hodnotila tisíce příspěvků ze 115 zemí, přičemž jedny z hlavních kritérií byly design, kvalita, poskytované služby, inovativní přístup, originalita a angažovanost. Projekt Bořislavka Centrum odborníci ocenili za inspirativní architekturu, vysokou úroveň kvality a především udržitelnost, jejíž naplnění je v budovách s plně prosklenou fasádou velmi náročné. Získané ceny jsou pro nás fantastické uznání a motivace pro celý realizační tým Bořislavky.“

Ocenění International Property Awards jsou udělována profesionálům z oblasti rezidenčních a komerčních projektů z celého světa již od roku 1993. Soutěž představuje nejprestižnější nemovitostní soutěž na světě. Ceny jsou rozděleny do regionů pokrývajících Afriku, Asii a Tichomoří, Arábii, Kanadu, Karibik, Střední a Jižní Ameriku, Evropu, Spojené království a USA. V letošním 27. ročníku se hodnotily příspěvky ze 115 zemí.

O Bořislavka Centrum

BOŘISLAVKA CENTRUM je kancelářský a obchodní komplex, které realizuje společnost KKCG Real Estate na Evropské třídě v prestižní lokalitě Prahy 6. Nabídne unikátní mix odpočinkových zón, zeleně, společenských a obchodních prostor v koexistenci s inspirativními kancelářemi nejvyššího standardu. Zhruba během dvou let vyrostou nad stanicí metra Bořislavka čtyři originální budovy ve tvaru krystalů. Architektonické řešení vzešlo z mezinárodní soutěže, ve které uspěli domácí architekti Aulík Fišer architekti. Po dokončení projektu, které je předběžně plánováno na první kvartál 2021, nabídne BOŘISLAVKA CENTRUM celkem 24.000 m2 kancelářských ploch a 9.000 m2 obchodů včetně supermarketu a dalších přibližně 60 obchodních jednotek zaměřených zejména na služby, které v této lokalitě zcela chybí.



Obchodní centrum nabídne lidem nový komfort a rozšíření služeb občanské vybavenosti. K dispozici budou například lékárna, drogerie, kadeřnictví, květinářství, čistírna oděvů a další služby, kavárny ale i park se zelení pro odpočinek a setkávání obyvatel. Propojení obchodních pasáží s vestibulem metra ocení zejména místní obyvatelé. Na úrovni vstupu do metra vznikne malé náměstí – piazzetta, s jedinečným výhledem na pražské panorama. Centrum bude obklopovat dohromady více než čtyři tisíce čtverečních metrů nových ploch se zelení a vodními prvky, které budou tvořit veřejné prostranství na pozemcích investora. Výsledná skladba kancelářských i obchodních prostor aktuálního projektu, byla koncipována i s ohledem na udržení nižší frekvence dopravy a narůstající potřeby parkovacích míst.

Cílem projektu je od samého začátku vytvořit v Praze 6 architektonicky výjimečné, vyvážené dílo, které obohatí nejen město jako takové, ale také bude znamenat výrazný přínos pro městskou část.

www.borislavka.cz