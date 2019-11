Bořislavka Centrum získalo European Property Awards

„Ocenění International Property Awards jsou udělována profesionálům z oblasti rezidenčních a komerčních projektů z celého světa již od roku 1993. Ceny jsou rozděleny do regionů pokrývajících Afriku, Asii a Tichomoří, Arábii, Kanadu, Karibik, Střední a Jižní Ameriku, Evropu, Spojené království a USA,” vysvětluje Petr Pujman, generální ředitel KKCG Real Estate a.s. A dodává: “Stojíte-li u zrodu projektu, který neměl na prvopočátku jednoduchý start a rok po zahájení jeho výstavby obdržíte pozvání do Londýna na slavnostní galavečer European Property Awards v rámci něhož Bořislavka Centrum získá čtyři regionální ceny v prestižní soutěži je to fantastické uznání a motivace pro celý realizační tým.“ Krom již získaných čtyř ocenění za region Česká republika, bylo Bořislavka Centrum nominováno do třech soutěžních kategorií za Evropský region do mezinárodní soutěže World’s Best. Zde bude stát proti nejlepšímu světovému výběru.

O BOŘISLAVKA CENTRU

BOŘISLAVKA CENTRUM je kancelářský a obchodní komplex, které realizuje společnost KKCG Real Estate na Evropské třídě v prestižní lokalitě Prahy 6. Nabídne unikátní mix odpočinkových zón, zeleně, společenských a obchodních prostor v koexistenci s inspirativními kancelářemi nejvyššího standardu. Zhruba během dvou let vyrostou nad stanicí metra Bořislavka čtyři originální budovy ve tvaru krystalů. Architektonické řešení vzešlo z mezinárodní soutěže, ve které uspěli domácí autoři projektu: Aulík Fišer architekti. Po dokončení projektu, které je předběžně plánováno na první kvartál 2021, nabídne BOŘISLAVKA CENTRUM celkem 24.000 m2 kancelářských ploch a 9.000 m2 obchodů včetně supermarketu a dalších přibližně 60 obchodních jednotek zaměřených zejména na služby, které v této lokalitě zcela chybí.

Obchodní centrum nabídne lidem nový komfort a rozšíření služeb občanské vybavenosti. K dispozici budou například lékárna, drogerie, kadeřnictví, květinářství, čistírna oděvů a další služby, kavárny ale i park se zelení pro odpočinek a setkávání obyvatel. Propojení obchodních pasáží s vestibulem metra ocení zejména místní obyvatelé. Na úrovni vstupu do metra vznikne malé náměstí – piazzetta, s jedinečným výhledem na pražské panorama. Centrum bude obklopovat dohromady více než čtyři tisíce čtverečních metrů nových ploch se zelení a vodními prvky, které budou tvořit veřejné prostranství na pozemcích investora. Výsledná skladba kancelářských i obchodních prostor aktuálního projektu, byla koncipována i s ohledem na udržení nižší frekvence dopravy a narůstající potřeby parkovacích míst.

Cílem projektu je od samého začátku vytvořit v Praze 6 architektonicky výjimečné, vyvážené dílo, které obohatí nejen město jako takové, ale také bude znamenat výrazný přínos pro městskou část.

O soutěži

International Property Awards zahrnuje European Properta Awards a Asia Pacific Property Awards, výherci obou těchto soutěží jsou nominováni do finální soutěže World’s Best. Soutěž byla založena před 17 lety a představuje nejprestižnější nemovitostní soutěž na světě a pokrývá rezidenční i komerční kategorie. Posuzování se provádí pečlivým procesem, který zahrnuje panel více než 80 odborníků a pokrývá všechny aspekty podnikání s nemovitostmi.Profesionální tým porotců hledá nejen nejpůsobivější a nejinovativnější projekty, ale také zkoumají udržitelnost a ekologičnost každého projektu. Evropské předávání cen probíhá vždy v Londýně, kde v rámci prestižního galavečera proběhne vyhlášení vítězů.

Kontakty pro další informace:

Martina Jašková, director of PR and Events, Graffitti Networks Grafix, s.r.o.

M: + 420777 578 732 E: martina@gng.cz