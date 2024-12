BO! Reality: Jak vyrůst na lídra českého trhu

Nyní jste jako skupina vlastníkem nejen BO! reality, ale i STING Reality a 50% i Lexxus Nortonu. Co Vás vedlo k této expanzi a jak se tyto firmy vzájemně doplňují?

Jako zakladatelé BO! Holdingu jsme měli již od svého vzniku v roce 2020 (založením malé realitní kanceláře BO! Reality) ambice budovat velký a silný subjekt v oblasti financí a realit. I proto jsem již na začátku skládal čtyřčlenný tým partnerů (Michal Pitucha, Marek Macura, David Mrozek a Jan Mynář). Chtěli jsme po prvních startovacích letech rychleji růst a vyskytly se příležitosti, které se nevyskytují často. První byla STING. STING Reality, se svou 27letou historií, byla atraktivní pro své stabilní zázemí, dlouhodobě úspěšný tým a velmi podobnou strategií jako BO!Holding. Velký faktor hrálo také to, že jsem v této společnosti profesně vyrůstal, prošel si od makléře po ředitele společnosti a dobře znám firemní kulturu i zaměstnance, kteří se i přes mé 12ti leté odloučení z 60% nezměnili.

Velmi silnou stránku STING Reality vnímám také díky zkušenostem v investiční oblasti do nemovitostí (oblast výkupů a rekonstrukcí). Jsem rád, že po této akvizici zůstalo ve STING reality v podstatě 100% původního týmu a naopak se nám podařilo ještě personálně posílit. Našim společným jmenovatelem jsou menší výkonné týmy. Aktuálně máme v rámci holdingu přibližně 250 obchodníků

Podobně je to s Lexxus Norton, s více než 30letou tradicí v luxusních nemovitostech v Praze, umožňuje BO! holdingu proniknout na pražský trh bez nutnosti vybudovat si pozici od nuly. Tento krok byl obzvlášť důležitý v oblasti luxusních nemovitostí a developerských projektů, kde má Lexxus značné zkušenosti a vliv. LEXXUS NORTON má aktuálně v nabídce cca 25% nových bytů v rámci Prahy. Tím, že holding nyní propojuje regiony a hlavní město, posiluje svou konkurenceschopnost a získává možnost realizovat větší transakce.

BO! – STING – Lexxus se tak stává silnou kombinací na trhu..

Propojení realit a financí: Jak propojení realitních služeb s finančním poradenstvím funguje v praxi a jaký přínos má pro klienty?

Téma, které se řeší již spoustu let. Na trhu jsou společnosti, které jsou silnější na realitní nebo finanční stránce. Tj. vé své DNA mají více reality či finance. Zatím nikdo nedosáhl rovnovážného stavu – tj. že by mohl říct máme stejně silné obě nohy. Patříme mezi ty první. My se na finanční poradenství díváme především jako na kvalitní servis pro klienty našeho holdingu, kteří nakupují či prodávají nemovitosti. Samozřejmě při této činnosti našich finančních specialistů vzniká spousta dalších jiných klientů. Přínos pro klienty je za mne jasný – vše vyřeším pod jednou střechou se všemi synergiemi, jednodušším procesem srovnanými nejlepšími aktuálními podmínkami na trhu od všech bankovních či pojišťovacích společností.

Kultura týmu: Váš tým přirovnáváš k mistrovskému sportovnímu týmu. Co dělá tým v realitní kanceláři úspěšným a jakou roli hraje zápal pro práci?

Pocházíme z Třince, v posledních letech máme toto přirovnání velmi rádi ☺. Celkově rád přirovnávám sport k byznysu, oba světy totiž fungují na podobných principech. Ze zkušenosti vím, že lidé se sportovní minulostí bývají úspěšnější i v obchodě a managementu. Mimo jiné mají vytrvalost, cílí na výsledek, nenechají se odradit neúspěchy, jsou empatičtí a v neposlední řadě loajální ke svému týmu. Úspěch realitní kanceláře závisí nejen na odbornosti, ale také na týmové chemii. Klíčem je vytvořit pracovní prostředí, kde se lidé cítí dobře a kam chodí rádi. Takové prostředí je motivuje k výkonům, protože je práce baví. Nejsme obor založený na fixních mzdách – o to je to důležitější.

Kontroverzní otázky:

Bezpečnost a odbornost v realitách: Jaké konkrétní kroky podnikáte, aby byly transakce ve „tvých“ firmách bezpečné a odborné?

Bezpečnost a odbornost v realitách vnímáme jako zásadní a proto podnikáme několik klíčových kroků, které tohle zajišťují.

Prvním pilířem je naše právní oddělení – právní servis je pro nás nesmírně důležitou složkou. V současné době máme holdingové právní oddělení, jehož právníci poskytují služby realitní kanceláři více než 20 let. Věnují se nejen převodu nemovitostí, ale rozumějí i veškerým specifikům spolupráce s makléři, což vnímáme jako zásadní přidanou hodnotu. Naši právníci často „myslí i za makléře“, čímž zvyšují bezpečnost i kvalitu transakcí.

Nezanedbatelnou roli v každém obchodu hraje také centrála. Díky důslednému vedení je zajištěna nejen podpora všem našim makléřům, ale především také dbáme na dohled celého procesu a poskytnutí maximální péče pro každého klienta.

Důraz klademe také na vzdělání a profesní růst našich makléřů, pro které zajišťujeme pravidelná školení a kurzy.

Kritika makléřů: Jak se vypořádáváš s negativní pověstí realitních makléřů a finančních poradců?

Jednoduše – snažím se jít svou cestou a svými kroky dokázat, že je to pouze klišé a stejně jako v jiných oborech, je to jen o lidech – můžeš narazit na dobrou nebo špatnou stavební firmu, cestovní kancelář, restauraci atd. Když budeme dělat dobře svou práci, tak se nebudeme setkávat s negativní pověstí, nýbrž doporučeními.

Výzvy po odchodu z M&M Reality: Co sis vzal ze zkušenosti s M&M Reality, co aplikuješ ve vedení BO! Reality?

Ve své manažerské minulosti (STING v letech 2003-2012 a M&M reality) jsem zažil dva různé styly. Nazval bych je defenzivní a ofenzivní. Oba mají něco do sebe. Ve své vlastní firmě se snažím uplatňovat oba, protože úspěšný tým musí mít dobrou defenzivu i ofenzivu. Z M&M realit jsem se určitě inspiroval motivací obchodní sítě.

V rámci expanze jste dostali financování i od majitele Moravia Steel a zároveň jednoho z nejbohatších Slováků (Ján Moder), co od toho on očekává a co očekáváte Vy?

S Jánem Moderem se znám již nějakou dobu a je to za mne silně respektovaný podnikatel a velký patriot našeho regionu. Zaujala jej naše cesta, ambice a plánovaná expanze prostřednictvím akvizic STINGu a Lexxusu. Reality jsou zároveň obor, ve kterém zatím nepůsobil a vidí v něm příležitosti a synergické efekty.

Přínos z jeho strany v rámci holdingu je jednoznačně v poskytnutí kapitálu pro tyto velké akvizice a rovněž pro oblast výkupu nemovitostí, kde jsme nyní schopni zrealizovat jakoukoliv zajímavou příležitost. To je skvělá zpráva pro naše obchodní síťě.

Pan Moder se nemá zájem podílet na vedení firmy, ale očekává, že budeme dlouhodobě patřit mezi nejsilnější realitně-finanční společnosti na českém trhu. Z hlediska kapitálové pozice můžeme již dnes říci, že jsme nejsilnější mezi realitními kancelářemi v ČR.

Osobní motivace: Co tě motivuje k rozvoji a vedení více společností po tolika letech v oboru?

Pro mne byla největší změna a motivace po 18-ti letech převzít odpovědnost a přejít z vysokých manažerských pozic do vedení vlastní firmy. Cítil jsem intuitivně, že musím udělat změnu. Odpovědnost za vlastní firmu a zaměstnance je za mne úpně jiná disciplína a výzva, která mne nesmírně dále motivuje, protože z pozice spolumajitele firmy se cítím být stále ještě na začátku. Zároveň dnes oceňuji, že jsme čtyři managing partneři, protože na počátku si člověk myslí, že mít vlastní firmu není nic složitého. Dnes vím, co to všechno obnáší a jsem rád, že mám tento tým kolem sebe.

Motivuje mne především to, abychom všechny firmy v rámci holdingu posunuli mezi ty absolutně nejlepší a nejkvalitnější na trhu. Jsem soutěživý. Mám rád motto „Nejlepší lidé si nikdy nemyslí, že dosáhli svého vrcholu, ale umírají touhou se na něj dostat“