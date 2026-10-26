Apartmán u moře bez starostí. Nový trend láká evropské investory

Resale nemovitosti tvoří na Tenerife důležitou část trhu. Pokud ale kupující plánuje krátkodobý pronájem, nestačí dnes řešit jen lokalitu, cenu nebo výhled. Po změně pravidel je nutné ověřit také postoj společenství vlastníků a další podmínky turistického využití. Na Kanárských ostrovech navíc od prosince 2025 platí nový zákon upravující turistické využívání rezidenčních nemovitostí, takže správný výběr apartmánu vyžaduje důkladnější prověření než dříve.
„Nechceme vytvářet dojem, že dnes na Tenerife není možné koupit klasický apartmán a pronajímat ho. Je ale potřeba každou nemovitost prověřit ještě před koupí. Pokud klient počítá s krátkodobým pronájmem, musíme vědět, zda je pro jeho plán vhodná,“ říká David Nový, zakladatel Nova Tenerife.
Nova Tenerife u resale nemovitostí řeší výběr a prověření a může zajistit i následnou správu a pronájem.
Část kupujících se ale ještě nechce vázat na jedno místo. Chtějí dál cestovat nebo zatím nemohou na Tenerife trávit tolik času, přesto chtějí investovat do nemovitosti u moře. Právě pro ně může být zajímavou alternativou hotelově spravovaný apartmán. Turistický provoz je zde součástí konceptu od začátku a o rezervace, hosty, úklid, cenotvorbu i každodenní provoz se stará profesionální operátor pod mezinárodní hotelovou značkou.
U klasických resale nemovitostí, které spravuje Nova Tenerife, zůstáváme s majiteli v pravidelném kontaktu a řešíme s nimi všechny zásadní otázky týkající se jejich apartmánu. U hotelově spravovaných projektů je model ještě jednodušší – provoz nemovitosti přebírá hotelový operátor a majitel tak nemusí řešit každodenní agendu spojenou s pronájmem.
Nova Tenerife má s tímto modelem zkušenost přímo z Tenerife, kde se podobný projekt rychle vyprodal. Dnes lze obdobný koncept najít například v prémiovém resortu Abama.
„Máme klienty, kteří Tenerife milují, ale pořád chtějí cestovat. Když jsou jinde, jejich nemovitost nemusí stát prázdná. Právě tahle svoboda je pro ně důležitá,“ říká Nový.
Jednou z dalších možností je Wyndham Portocolom na Mallorce, kde nabídka začíná přibližně na 295 tisících eur a program nabízí minimální garantovaný výnos 5 % ročně po dobu prvních tří let. Pro některé klienty jde o druhou nemovitost – stejný princip, který už znají z Tenerife, ale v nové destinaci.
Tenerife zůstává hlavní specializací Nova Tenerife. Další destinace společnost vybírá velmi selektivně a pouze tam, kde dobře zná partnera, způsob fungování projektu a má důvod věřit jeho kvalitě. V přípravě je další projekt podobného typu na Gran Canarii a od října společnost rozšíří nabídku také o vybraný projekt v Dominikánské republice. V tomto případě jde o spolupráci s developerem, jehož fungování a zázemí Nova Tenerife zná už ze Španělska.
„Tenerife známe, žijeme jím a vždy bude základem toho, co děláme. Další projekty vybíráme velmi selektivně. Důležité pro nás je, abychom znali partnera, rozuměli celému konceptu a byli přesvědčeni, že může dávat smysl i našim klientům,“ uzavírá David Nový.