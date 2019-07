Ambiciózní MOLO Lipno Resort se stává realitou

Komerční sdělení 9:00 , aktualizováno 9:00 – KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Místo bývalého olympijského parku Rio – Lipno se do dvou let promění v exkluzivní resort s pětihvězdičkovým servisem služeb a komfortem světové úrovně. Na konci června developerská společnost REALACTIVA a.s., zahájila v Lipně nad Vltavou výstavbu ambiciózního a ve střední Evropě ojedinělého projektu MOLO Lipno Resort. Staveniště převzal dodavatel spodní stavby APB Plzeň. Kompletní projekt management veškerých stavebních prací v rámci investice přesahující 1,7 mld. korun, na pozemku o rozloze 24 tisíc metrů čtverečních svěřil developer společnosti OM Consulting. MOLO Lipno Resort je financován fondem kvalifikovaných investorů Dynamika, který je členem skupiny Investika.