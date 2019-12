6 rad, jak poznáte férového makléře

1. Má zpracovanou webovou prezentaci včetně referencí

První kontrolu solidnosti realitního makléře můžete provést ještě před tím, než jej kontaktujete. Podívejte se, zda má na internetu osobní prezentaci, a na to, jakým způsobem je zpracovaná – měla by obsahovat dostatek informací jak o něm samotném (včetně zmínek o dosaženém vzdělání a získaných certifikátech), tak o jeho práci. Správní makléři přidají na svůj profil i reference od klientů, ti nejsprávnější se nestydí ani za ty negativní.

2. Má menší než velké množství nabídek

Součástí webových prezentací realitních makléřů jsou samozřejmě jejich aktuální nabídky nemovitostí. Je-li jich však příliš mnoho, s největší pravděpodobností nebude mít makléř dostatek času věnovat se právě té vaší. V tomto případě zkrátka platí „Méně je více".

3. Jeho nabídky nemovitostí vypadají profesionálně už na pohled

Jakmile zhodnotíte kvantitu nabídek, podívejte se na jejich kvalitu. Mít nemovitost profesionálně vyfocenou je dnes již naprostý základ, skvělý makléř přiloží k fotografiím prodávaného domu nebo bytu půdorys a kvalitní videa, případně nabídne prezentaci nemovitosti pomocí virtuální prohlídky.

4. Na schůzce se ptá

Pokud realitní makléř při první návštěvě vámi prodávané nemovitosti jen „cvakne“ pár fotek na mobil, zeptá se, kolik za ni chcete, a pak odejde, je něco špatně. Poctivého realiťáka zajímá nejen dům či byt (včetně technického stavu nebo infrastruktury okolí), ale také vy. Bude tedy chtít vidět list vlastnictví a výpis z katastru nemovitostí. Na základě toho bude zjišťovat případné překážky prodeje (například zástavní právo, exekuce nebo věcné břemeno), následně navrhne další postup a cenu nemovitosti.

5. Ví, co bude s nemovitostí dál

Na základě společného rozhovoru vám bude zkušený realitní makléř schopen popsat, jaké kroky a úkony budou následovat, v jakém pořadí přijdou, kdy k nim dojde a jaká v nich bude vaše a jeho úloha.

6. Je prostě lidský

Férový realitní makléř vás do ničeho nenutí ani na vás netlačí. Správný makléř je ochoten vám poradit, a to i nezištně. Pokud cítí, že váš pohled na věc není správný, upozorní vás na to, ale konečné rozhodnutí nechá na vás. Zároveň vám zkrátka musí sednout jako člověk.

V Kaktus reality jsou lidský přístup a férové jednání naprostým základem jakékoliv spolupráce. Ať už se chystáte prodat svou nemovitost, hledáte nové bydlení nebo jen potřebujete poradit, neváhejte se na nás obrátit.