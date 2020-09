5 zásadních rozdílů mezi QARA a realitní kanceláří

1. Jak velký obrat musím za rok vytvořit?

QARA nežije z podílu na vaší odměně, jako je tomu v ostatních realitních kancelářích, takže vás nenutíme přinášet desítky zakázek. Naši makléři si svoje klienty vybírají. U nás nepotřebujete pracovat pro každého a i tak vám zbude víc než jinde. Jste podnikatel, zvolte si tempo, jaké vám vyhovuje. Pro nás je svaté vaše soukromí i vaše pracovní tempo.

Pokud spolupracujete s realitní kanceláří, podle zákona jsou vaši klienti i zakázky vlastnictvím realitní kanceláře. Nám to nepřijde fér, a proto jsme to změnili. Díky našemu konceptu jsou vaši klienti i vaše zakázky vaším vlastnictvím.

My si nehrajeme na medaile a fotky na nástěnce pro nejlepší makléře. Pro nás je důležité, aby byznys fungoval všem makléřům, ne jen některým. Chceme, abyste byli spokojeni vy i vaši klienti. Jen tak se můžete přirozeně rozvíjet a mnohem dřív začít investovat do vašich vlastních nemovitostí, protože si reálně vyděláte mnohem víc. Podívejte se, co z konceptu QARA vytěžíte právě vy.

2. Má QARA kontakty na fotografy, webaře nebo homestagery?

Nejen to. Vytvořili jsme QARA Marketplace, ve kterém si po přihlášení můžete jako makléř QARA objednat jakoukoliv garantovanou službu. Vaše podnikání, váš marketing, vaše prezentace i vaše propagace budou mít konečně profesionální parametry. A to bude okamžitě znát na vašich výsledcích.

Aktuálně spolupracujeme s profesionály, kteří skvěle vyfotí vás i nemovitosti ve vaší nabídce, vytvoří video prohlídku, PR video, webové stránky pro makléře i web pro prodávanou nemovitost. Jiní profíci zajistí právní služby, Matterport – 3D scan, vizualizace, připraví nemovitost na prodej a pronájem, zajistí grafické práce a mnoho dalších služeb pro vaše podnikání.

Další naši profíci létají s dronem, vytvoří 2D i 3D půdorysy, zoptimalizují pro vás sociální sítě, nastaví a povedou vaše PPC reklamy, reklamy na sociálních sítích, vyrobí reklamní bannery a materiály všeho druhu a mnoho dalšího. Všechno velmi rychle a za skvělé ceny.

Dodavatele pečlivě vybíráme, smluvně zajišťujeme a pravidelně kvalitativně kontrolujeme tak, aby vám a vašim klientům za vaše peníze dodávali ty nejlepší služby.

Navíc plánujeme navýšit kapacitu dodavatelů tak, abychom v našem obchodě mohli obsluhovat makléře v celé republice. V tuto chvíli zajišťujeme většinu služeb v Praze a Středočeském kraji, v Brně a okolí, Olomouci a Ostravě a okolí.

3. Zasahuje QARA do obchodního vztahu s mými klienty?

Náš koncept je od počátku založen na systému, kdy QARA makléře podporuje coby samostatnou značku a nezávislé podnikatele a obchodníky. Každý klient, kterého do realitní kanceláře přivedete, je vlastnictvím realitní kanceláře a vy máte pouze plnou moc s ním komunikovat.

QARA je platforma, která vám umožňuje podnikat na stejném principu jako realitní kanceláře. Dodáme vám asi i mnohem větší podporu co se týče marketingu, technologií i dodavatelů služeb. Ale nikdy nebudeme zasahovat do vašeho vztahu s vaším klientem. Klienti i zakázky jsou v QARA vaším vlastnictvím.

Víme, že si vás klient vybral proto, že má důvěru právě k vám. Proto do obchodního vztahu s vašimi zákazníky QARA nezasahuje. Zakázky i zákazníci jsou vaším majetkem. Nezasahovat do vaší samostatnosti, byznysu a zakázek je jednou z hlavních filozofických myšlenek, kterých se v QARA držíme od začátku.

4. Jakou výši provize si mohu s prodávajícím domluvit?

QARA do vašeho vztahu s prodávajícím ani kupujícím nevstupuje, jak jsem psal už dříve. Jste samostatný podnikatel a obchodník. Podmínky spolupráce si uzavíráte individuálně. Na základě svého sebevědomí, zkušeností, ale i možností, které každý obchodní případ přináší.

Pokud usoudíte, že je menší provize vaše konkurenční výhoda, je to na vás. My vás vždy povedeme k etickému chování, k těm nejlepším prezentacím, k marketingu, který funguje, ale i k uvědomění, že konkurovat nízkou cenou, je cesta do obchodnického pekla. Ta vám dlouhodobě nepřinese zhola nic pozitivního.

Existují totiž mnohem důležitější hodnoty, za které zákazníci velmi rádi zaplatí, protože jsou pro ně přínosné. Rádi vás tyto hodnoty naučíme komunikovat i dodržovat. Díky QARA konceptu máte možnost přinášet vašim klientům mnohem kvalitnější služby, za které vám klienti víc zaplatí.

5. Má QARA nějaký vzdělávací systém?

Na konci června 2017 skončilo první kolo naší autorské QARA Academy. Jedná se o 15 dopoledních workshopů nabitých zkušenostmi, praktickými ukázkami a radami od profesionálů, kteří byznys aktivně a úspěšně dělají. Žádná teorie, pouze praxe.

Na základě velmi pozitivních reakcí všech absolventů jsme se rozhodli, že v roce 2020 otevřeme postupně brány několika nově zpracovaných témat v rámci QARA Academy ONLINE. V tuto chvíli jsou dostupné dva tréninky, které oba vycházejí z přímých zkušeností a praxe. Jak získat víc klientů a VIDEO (nejen) v realitách.

Pokud máte jakékoliv další dotazy, pošlete nám je na email info@qara.cz. Brzy odpovíme.

A mějte se hezky,

Michal Souček, realitní makléř a zakladatel