5 rad a tipů, jak vybrat správnou stěhovací firmu

1) Ujasněte si, jestli vám stěhovací firma opravdu pomůže nebo to zvládnete sami

Předtím, než řeknete razantní „ano“ stěhovací firmě, ujasněte si, zda ji opravdu potřebujete. Vždy si odpovězte, jak to bude náročné, když si tu konkrétní činnost budete zařizovat sami.

Nestačí vám síly a nemáte vybavení na přestěhování velkých věcí, jako je třeba piano či trezor? Pravděpodobně pro vás bude opravdu výhodnější se spolehnout na stěhovací firmu.

2) Firmu začněte hledat s předstihem

Stěhovací firmu se vám určitě vyplatí hledat s dostatečným časovým předstihem. Alespoň pár týdnů před stěhováním. Má to hned několik důvodů. Hledání té správné společnosti se může protáhnout, protože vám různé firmy nemusí v jistých ohledech vyhovovat. Následně musíte brát v úvahu to, že si ji potřebujete objednat na určitý termín, a pokud ji poptáte příliš pozdě, společnost už nemusí mít volné kapacity.

3) Vybírejte stěhovací firmu ve vašem okolí

Samozřejmě pro vás bude cenově výhodnější, když stěhovací společnost bude ze stejného města. Má to jednoduchý důvod. Většina společností si nechá zaplatit za každý kilometr dojezdu na místo vašeho stěhování.

TIP: Nedejte hned na první informace, které vám například na internetu vyskočí. Mnohdy se může jednat pouze o pobočku firmy ve vašem městě, ale skutečné sídlo může mít společnost úplně jinde.

4) Hledejte reference na stěhovací firmu

Skvělým způsobem, jak si firmu ověřit, je doporučení od vašeho známého nebo příbuzného. Může se však stát, že známý může mít jiné nároky nebo celou situaci vnímá jinak, než ji můžete vnímat vy. Proto vše berte tzv. s rezervou a udělejte si obrázek o firmě podle její komunikace s vámi. Samozřejmě můžete dát i na veřejné reference, které jsou dostupné na internetu.

5) Ptejte se a nebojte se odpovídat na specifikace konkrétní společnosti

Abyste si ověřili, zda je stěhovací firma profesionální, měli by vám dokázat odpovědět na všechny vaše dotazy ohledně realizace stěhování. Nezapomínejte se ptát i na drobnosti, například: odvezete mi věci do sběrného dvora, zabalíte profesionálně elektroniku, mohu vidět stěhovací auto, jaké jsou ceny, pošlete mi cenový odhad a jste pojištění?

Velké plus je, když se i vás bude firma ptát na podrobnosti. Značí to jejich profesionální přístup, a že chtějí odvést práci na 100 %. Určitě by se vás měli zeptat na: kdy se chcete stěhovat, odkud a kam, co vše chcete přestěhovat, máte výtah, možnost parkování, jaké poschodí a bude potřeba demontovat nábytek?

Doufáme, že vám vše dobře dopadne a díky našim tipům si vyberte opravdové profesionály, kteří vás přestěhují bez komplikací. Jestliže potřebujete poradit i s dalšími kroky, které vás mohou po nastěhování čekat, využijte chytrý kontrolní seznam ke stěhování, kde najdete vše sepsané krok za krokem. Pokud potřebujete i další tipy ke stěhování, podívejte se na portál asistenta Enkidoo, kde najdete obsahového průvodce stěhováním.

Jestli jste se už úspěšně přestěhovali a nyní řešíte energie pro svůj nový domov, můžete využít asistenta Enkidoo, který za vás vyřeší přepis energií nebo změnu dodavatele elektřiny či plynu, online, zdarma a bez obav.