5 důvodů proč se vaše nemovitost stále neprodala – a jak to změnit?  

1. Cena neodpovídá realitě trhu

Jeden z nejčastějších důvodů, proč nemovitost dlouho zůstává v nabídce, je její nadhodnocená cena. Možná si říkáte, že vaše nemovitost má větší hodnotu, protože jste do ní investovali, nebo se jednoduše nechcete smířit s nižší částkou. Ale realita je taková, že zájemci srovnávají ceny podobných nemovitostí a příliš drahé nabídky jednoduše ignorují.

Řešení:

Nechte si zpracovat profesionální tržní odhad ceny nemovitosti. Ten vám pomůže zjistit, jaká je skutečná hodnota vaší nemovitosti na aktuálním trhu. Tento odhad může být klíčem ke zvýšení zájmu o vaši nabídku. Kontaktujte mě na kontaktech zde, ráda vám vyhotovím přesný cenový odhad vaší nemovitosti ZDARMA.

2. Špatná příprava a prezentace nemovitosti

První dojem rozhoduje. Pokud váš inzerát obsahuje nekvalitní fotografie nepřipravené nemovitosti, chaotický popis nebo nemá dostatek informací, zájemci si jej ani neotevřou. Fotografie s tmavými místnostmi, neuklizeným prostorem nebo bez jakékoliv atmosféry mohou odradit i ty, kteří hledají právě to, co nabízíte.

Řešení:

Investujte do profesionálních fotografií a home stagingu. Upravte interiér tak, aby vypadal atraktivně a přívětivě. Pokud nevíte, jak na to, ráda vám poradím a připravím profesionální prezentaci vaší nemovitosti. Vhodně zvolená příprava a prezentace nemovitosti garantuje dosáhnutí maximální kupní ceny. Více informací, jak by měla nemovitost vypadat naleznete zde.

3. Neefektivní marketing a slabá inzerce

Pokud svou nemovitost inzerujete pouze na jednom nebo dvou portálech, může to být důvod, proč ji potenciální kupci přehlížejí. Bez propracované inzerce a dobré marketingové strategie se vaše nabídka ztrácí mezi stovkami jiných.

Řešení:

Využijte široké možnosti propagace – od realitních serverů až po sociální sítě. Důležité je také pravidelně aktualizovat inzerát, aby zůstal viditelný. Mohu pro vás připravit komplexní marketingový plán vaší nemovitosti, který zahrnuje nejen inzerci, ale i cílenou propagaci.

4. Nedostatečná komunikace se zájemci

Možná jste už měli několik zájemců o vaši nemovitost, ale nikdo z nich se nakonec neozval. Problém často spočívá v nedostatečné a špatně řízené komunikaci – pomalé odpovědi, nejasné informace nebo neschopnost správně reagovat na konkrétní dotazy mohou zájemce odradit. Prodej nemovitosti je složitý proces, který vyžaduje zkušenosti a profesionální pro obchodní přístup.

Řešení:

Klíčem k úspěchu je rychlá, jasná a přátelská komunikace. Pokud na to nemáte čas nebo si nejste jisti, jak na to, ráda vám s tím pomohu. Jsem už desítkami úspěšných transakcí prověřená, a tak se postarám o veškerou komunikaci se zájemci, zodpovím každý jejich dotaz a zajistím, aby vše probíhalo hladce a profesionálně. Díky svým zkušenostem, znalostem a individuálnímu přístupu garantuji každému klientovi, že prodej proběhne bez komplikací. Vaše spokojenost a úspěch je pro mě prioritou.

5. Technické nebo právní překážky

Některé nemovitosti se neprodávají, protože na nich váznou právní nebo technické problémy, které mohou kupující odradit. Může jít o exekuce, nevyřešené majetkové vztahy, problémy s katastrálním zápisem nebo technické vady nemovitosti.

Řešení:

Nechte nemovitost odborně prověřit. Spolupracuji s advokátní kanceláří, která zajistí právní audit, a technickými inspektory, kteří mohou odhalit případné vady. Díky tomu budete připraveni na jakoukoliv otázku nebo problém, který by mohl odradit potenciální kupce či jejich neodborným posouzením způsobit neadekvátní požadavky na výši slevy z kupní ceny.

Závěr:

Prodej nemovitosti může být složitý proces, ale s profesionálním přístupem a správnou strategií lze dosáhnout úspěchu. Pokud cítíte, že potřebujete pomoc, neváhejte mě kontaktovat. Společně najdeme řešení, jak vaši nemovitost prodat rychle, bezpečně a za co nejvyšší cenu.

Navštivte mé stránky a přečtěte si reference od klientů, kterým jsem pomohla, nebo mne kontaktujte pro nezávaznou konzultaci.

Nenechte svou nemovitost už dál ležet ladem!