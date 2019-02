3 kroky pro váš růst podle Roberta Hanzla

Jedním z velkých témat, která řeší úplně všichni podnikatelé a živnostníci, je růst firmy. Mnoho z nás ale neví, jak si s tím poradit a jak k tomu vlastně správně přistoupit. Na konferenci se toto téma řešilo vícekrát, ve svém vystoupení to zmínil třeba Roman Hassmann, o kterém si můžete přečíst více v článku.

Přitom expanze je pro fungování jakékoli organizace nutnost, jinak přichází stagnace a postupné skomírání. Jak to udělat, aby firma rostla, dobře prosperovala a přinášela zisk? Proto jsme na podium pozvali Roberta Hanzla, zakladatele a generálního ředitele Next Reality. Ve své přednášce se podělil o svůj životní příběh, kdy z nuly vybudoval velkou společnost, která dnes figuruje mezi nejvýznamnějšími realitními kancelářemi na trhu. Na začátku jeho cesty to ale vypadalo celé jinak.

Jeho rodina se věnuje maloobchodu, a všichni tedy očekávali, že se Hanzl do rodinného byznysu také zapojí. Jenomže on to viděl jinak. V rodinné firmě sice pracoval začal, ale náhodou se dostal k realitám a brzy dostal první provizi z prodeje nemovitostí. A v tu chvíli si uvědomil, kterým směrem se chce ubírat: „Ten výdělek, který jsem předtím počítal na tisíc šamponů, jsem měl z jednoho jediného byznysu. Mě to velmi překvapilo a věděl jsem, že to bude ta moje cesta. To jsem vždycky chtěl.“

To byl odrazový můstek pro vznik realitní kanceláře, kde se z úplné nuly dostal na více než 40 poboček a 300 makléřů aktivních v celé České republice. I když byl start firmy „celkem partyzánský,“ jak to Robert na podiu sám označil, bylo mu od prvních chvil jasné, že jedna pobočka bude málo.

Z malé kanceláře k vlastním franšízám

V té době začínaly na český trh přicházet zahraniční sítě s realitami. Bylo třeba se rozhodnout, zda se k někomu přidají, nebo budou i nadále nezávislí. Vybrali si druhou možnost. A to znamenalo jediné – bude nutné vybudovat zázemí a podporu ve stejném rozsahu, jako to nabízejí zahraniční značky.

„Na začátku bylo velké překvapení, jak mají někteří malé ambice a prakticky žádné cíle.“

Nadcházejících 10 let pak s obchodními partnery neúnavně budoval svou vlastní síť realitních kanceláří. Robert k tomu dodává: „Vždycky jsme jeli spíš systémem pokus omyl, nebylo to tak, že bychom měli nějaké návody. Samozřejmě jsme se vzdělávali, to pro nás bylo úplně zásadní.“ V roce 2016 už měli vypracované dostatečné know-how, aby se Hanzl mohl konečně pustit do toho největšího snu. Tím snem byly vlastní franšízy. Že se mu tento sen splnil je dnes už jasné. Jen do dubna letošního roku podepsali 7 smluv na pobočky v nových městech, jak sám uvedl na konferenci.

Jak to tedy udělat, abyste dosáhli stejného úspěchu? Následujte rady přímo od Roberta Hanzla:

1. Načrtněte si cestu, kam chcete dojít

„Na začátku bylo velké překvapení, jak mají někteří malé ambice a prakticky žádné cíle. Někteří dokáží myslet dopředu měsíc, půl roku,“ podivuje se Hanzl. Jednoduše řečeno, vy jste váš vlastní největší nepřítel. Při vymýšlení plánů a cílů se můžete omezit pouze vy sami. Nebojte se trochu snít a napište si, čeho byste si opravdu přáli dosáhnout.

„Miřte až úplně na vrchol. Snažte se v tom být nejlepší.“

2. Nebojte se myslet ve velkém

Hodně lidí se spokojí s málem. Chtějí si vydělat jen tolik, aby jim to stačilo na zaplacení účtů a přijatelné živobytí. Jenomže to je právě kámen úrazu. Už na začátku musíte myslet na více let dopředu, nestačí si naplánovat dalších pár měsíců. Pomoci vám můžou i další naše rady a tipy.

3. Dejte si jasný cíl

Prozkoumejte, jaké jsou možnosti růstu. Vyplatí se zjistit, kam směřuje trh, případně se podívat, kam míří konkurence. To vše vám napoví, jak si nastavit konkrétní bod, kterého chcete dosáhnout. Takovým cílem je třeba stát se makléřem s nejvíce prodanými nemovitostmi v plzeňském regionu. Robert Hanzl to vidí jasně: „Miřte až úplně na vrchol. Snažte se v tom být nejlepší,“ a dodává, že „k růstu stačí málo – začít to dělat.“

Růst je zcela zásadní věc pro každého z nás. Netýká se jen větších firem, ale plánovat si musí každý. I ten, kdo pracuje sám na sebe. Když si stanovíte, kam se chcete dostat, bude se vám lépe pracovat a v porovnání s ostatními budete mít vždy náskok. A kdyby vám chyběla inspirace nebo podpora, nezapomeňte, že zrovna pilně připravujeme další ročník naší konference, kde se můžete potkat se spoustu podobně smýšlejících lidí. Těšíme se na viděnou.