25 let dělá PROPERITY Brno krásnějším a lepším místem pro život

Rozvoj Města a Kvalitního Bydlení

Od svého prvního projektu před čtvrt stoletím se PROPERITY vypracovala do pozice přední developerské společnosti v Brně a okolí. Naším cílem nebylo pouze stavět budovy, ale vytvářet prostředí, kde se lidé mohou cítit doma. Naše úspěšně dokončené projekty, jako je AZ Tower, Komplex Eden a Dům Hippokrates a více než tři desítky dalších, nesou v sobě nejen kvalitu, ale i důraz na architektonickou eleganci a šetrnost k životnímu prostředí.

Výjimečné projekty za výjimečných podmínek

Společnost PROPERITY na svých projektech zajišťuje pro klienty nadstandardní servis a podporu v podobě hypoték s garantovanou sazbou 2,79 % p.a. jako první v Brně v době, kdy jsou běžné sazby hypotečních úvěrů okolo 6 % p.a. Tato sazba umožní klientům zajistit si hypoteční úvěru již nyní za výhodných podmínek s garantovanou sazbou 2,79% při tříleté fixaci a to před tím, než opět sazby poklesnou na výhodnější úroveň a realitní trh bude pokračovat v trendu zdražování.

Inovace a Kvalita v Jednom

Společnost PROPERITY se vždy zaměřovala na inovace a kvalitu v každém projektu. Naši klienti si mohou být jisti, že každý byt nebo komerční prostor, který stavíme, je navržen s ohledem na moderní životní styl a vyhovuje stále se zpřísňujícím požadavkům norem a předpisů ve stavebnictví. Výsledkem jsou tak stále kvalitnější a zároveň ekologičtější a úspornější projekty, které však samozřejmě kladou větší nároky na přípravnou fázi, zkušenost a znalosti projekční společnosti a samozřejmě i technického dozoru investora a v neposlední řadě taktéž i nákladů na výstavbu. Kvalita provedení, dostupnost služeb a ohled na životní prostředí jsou našimi hlavními hodnotami.

Naše Aktuální Projekty: Vybere si každý

Nyní se soustředíme na vícero zajímavých projektů, které nám umožňují pokrýt různorodé potřeby a požadavky našich klientů. První z projektů aktuálně ve výstavbě je Projekt Nad Arboretem nabízí luxusní bydlení s nádherným výhledem na Brno a přírodu. Další projekt Komplex Centropolis rovněž ve výstavbě představuje prestižní bydlení a kancelářské prostory přímo v srdci Brna s dokonalou dostupností ke všemu, co město nabízí. A konečně, projekt apartmánů a rekreačních domků ve Svratouchu je oáza klidu v Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Dále realizujeme dva další projekty v zajímavých lokalitách určené pro nájemní bydlení s tím, že dohromady aktuálně řešíme výstavbu celkem 500 jednotek.

Rozšíření Města a Hledání Harmonie

V PROPERITY nevidíme své projekty pouze jako budovy, ale jako příspěvek k rozvoji města a celé společnosti. Naše projekty revitalizují opuštěné oblasti, transformují město a tvoří nová inspirativní místa pro bydlení i podnikání. S důrazem na udržitelnost a inovativní technologie, jako jsou tepelná čerpadla a fotovoltaické panely, dbáme na ohleduplnost k životnímu prostředí.

Budoucnost PROPERITY

Naše ambice do budoucna zůstávají velké. Plánujeme pokračovat ve výstavbě kvalitních a inovativních nemovitostí, které budou odpovídat aktuálním potřebám a trendům na trhu. V následujících dvou letech máme v plánu zahájit výstavbu dalších projektů obsahujících cca 500 jednotek, některé z nich mají plánované využití jako nájemní bydlení. Stále chceme nejen stavět budovy, ale také vytvářet prostředí, kde se lidé budou cítit skutečně dobře. PROPERITY zůstává společností, která dělá Brno lepším a krásnějším místem k životu. Aktuální přechodné ochlazení nemovitostního trhu je spíše kombinací faktorů, kdy zájemci odkládají poptávku a trh vyčkává. Zájem o kvalitní nemovitosti v zajímavých lokalitách, trend stěhování lidí do měst a obliba vlastnického bydlení spolu s jistotou uložení prostředků do nemovitostí jako jistého aktiva oproti jiným způsobům investování vytváří při současném zastavení růstu cen příležitost, která se nemusí v budoucím období, kdy dojde na trhu k oživení poptávky delší dobu opakovat.