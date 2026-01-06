1 kWh za 0,86 kč nebo rodinný dům v ceně 1+kk. Odborníci radí, jak výhodně stavět a vytápět v roce 2026

Informace, které vám v televizi neřeknou..
I pod tímto sloganem je znám největší český online festival Veleton zaměřený na stavbu, bydlení a vytápění, který letos proběhne od 19. ledna do 1. února. Nutno podotknout, že slovo online zde není jen tak náhodou. Na rozdíl od běžných veletrhů nemusí jeho návštěvníci nikam jezdit a celý festival si mohou po vzoru moderních streamovacích služeb užít z pohodlí svého gauče. Stačí se pouze registrovat a vybrat témata, která vás zajímají. Letošní 7. ročník bude opět hostit přední české odborníky, kteří budou na více než 55 přednáškách lidem zdarma předávat aktuální a žádané informace.
Festival je postavený na formě živých online přednášek, které jsou vysílány v příslušných hodinách. Současně mají diváci možnost ptát se přednášejících na otázky, které je zajímají. A ptát se mohou opravdu na cokoliv - i na věci, které se běžně na pódiích neříkají nahlas.
Rodinný dům v ceně 1+kk, jak na 1 kWh za 0,86 kč nebo technologie 6x efektivnější než tepelné čerpadlo
Témata festivalu jsou záměrně praktická a vznikla na základě hlasování veřejnosti. Řeší se nový stavební zákon, protože ten starý už nikoho nebavil a ten nový zatím mate úplně všechny. Mluví se o vejmincích a o tom, jak je to s pozemky, protože představa „seženu parcelu“ je dnes spíš fantasy než plán. Řeší se kotle, dotace, tepelné čerpadlo a otázka, jestli je to chytré řešení, nebo jen drahá věc, kterou si budete obhajovat sami před sebou. Festival rovněž nabídne i představení několika novinek a často opomínech technologií, které dokáží efektivně a dlouhodobě spořit náklady na bydlení.
V letošním roce se jako žádané novinky objevuje téma financování bydlení v roce 2026, což je kapitola sama pro sebe. Hypotéky, úvěry, kombinace vlastních peněz a cizích slibů, realita versus kalkulačky. Nechybí ani témata, která mnozí stavebníci řeší až ve chvíli, kdy už je pozdě. Třeba domovní čistírny odpadních vod. Všichni je potřebují, nikdo o nich nechce mluvit a skoro nikdo si není jistý, jaký systém je vlastně správný. V dnešní době rostoucích cen bydlení, energií i chaosu ve stavebním povolení jsou tak praktické zkušenosti z reálného života k nezaplacení.
Festival z gauče a zcela zdarma
Časy, kdy jste museli mačkat ve frontách, jsou pryč. Výhodou online formátu je, že se každý jeho návštěvník může připojit odkudkoliv. Z kanceláře, z obýváku, z rozestavěného domu nebo klidně z místa, kde už mu došla trpělivost. Spousta diváků během vysílání řeší vlastní konkrétní projekty a ptá se na věci, které by jinak museli draze konzultovat individuálně. Tady je to součást programu a zdarma.
A protože Češi mají soutěže rádi skoro stejně jako slevy, doplňuje Veleton 2026 i soutěžní část. Hraje se o ceny v celkové hodnotě přes 419 tisíc korun. Nejde o reklamní drobnosti, ale o věci, které se při stavbě nebo rekonstrukci skutečně hodí. Tepelná čerpadla, domovní čistírny, řešení vlhkosti, komíny, stavební materiály, kamna, regulace. Věci, které normálně stojí dost peněz a které byste si jinak pořizovali s dlouhým přemýšlením a ještě delším vysvětlováním doma.
Registrace na celý festival je zdarma a probíhá na webu www.veleton.cz. Program je rozdělený podle oblastí, takže si každý může vybrat přesně to, co řeší. Ať už plánuje stavbu, rekonstrukci, nebo jen zjišťuje, do čeho se vlastně chystá skočit.