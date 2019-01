Prodej s realitkou nebo bez realitky stejný výsledek nepřinese

Podle realitního butiku BlueHOUSE, viz www.bhouse.cz, je vysvětlení prozaické, prodej je kreativní činnost, kde každý postup a každý nápad má svou váhu a na konečné ceně nemovitosti se projeví. Je to svým způsobem podobné jako s jídlem. Člověk si může uvařit sám anebo si zajít někam se najíst, vždy zažene hlad, nicméně shodný kulinářský zážitek nezíská. A to ani nemluvě o tom, že jiné to bude v bufetu a jiné ve vybrané restauraci.

Tvořivost v prodeji je kumšt

Výsledný efekt bude záležet nejenom na tom, jaká nemovitost se prodává (o jaké jídlo půjde), ale také, jak kdo realitnímu trhu rozumí (praxe ve vaření), co si pro prodej připraví (výběr vstupních surovin), které postupy zvolí, případně jak nemovitost trhu představí (aranžování jídla). Těch proměnných je spousta, a proto prodávat sám nebo s odborníkem nepřinese stejné ovoce. Když dva dělají totéž, není to totéž. Dokonce ani dva různí realitní makléři neprodají identickou nemovitost za ty samé peníze, samozřejmě bráno za předpokladu, že oni sami nastavují prodejní cenu.

Příčina by nás neměla překvapit, říká Dan Michal z BlueHOUSE, který o této problematice píše realitní blog. Upozorňuje, že realitní prodej zosobňuje v sobě činnosti, které jsou svojí povahou často abstraktní. Jejich hlavní naplní není jen myšlenková kreativita, ale rovněž schopnost předvídat určité situace, dovednost komunikace a schopnost organizace. To vše v kombinaci se znalostí praxe a trendů trhu, rozlišování mezi cenami různých nemovitostí či vyhodnocování ekonomiky nemovitostí. Podobně jako vaření řady jídel to vypadá jednoduše, nicméně ve finále je to kumšt. Každý detail je důležitý.

Nevěříte? Vzpomeňte si na ty malé drobnosti, někdo by možná řekl i hlouposti, které nás posouvají k tomu či onomu výsledku. Jen si uvědomte, kolikrát jste odcházeli bez zájmu z obchodu, ale než jste došli ke dveřím, něco se přihodilo a Vy jste ještě nakoupili? Stačilo jedno chytré slovo okořeněné vřelým úsměvem prodávajícího a Vaše nálada se rázem změnila. Na první pohled nic významného, jen zdánlivá drobnost, přesto pro prodej dopad dost zásadní.

Bluehouse blog (blog.bhouse.cz) si v řadě svých příspěvků všímá, že každá nemovitost má své prodejní cenové pásmo. Může jít o pár desítek tisíc korun, několik set tisíc, u atypických třeba i milion nebo dva. Někdo nabídne více, jiný nabídne méně. Je to alchymie, a proto prodej nemovitosti je osobitá disciplína. Kdy se prodá, kdo si ji koupí, a hlavně kolik se za ní zaplatí je vždy dopředu velká neznámá. Záleží na mnoha proměnných. Jsou tam faktory, které lze mít pod kontrolou, jako je stanovení výchozí výše prodejní ceny, způsob prezentace nemovitosti trhu, dále jsou tam faktory, které dokážeme ovlivnit částečně, jako je chemie s kupujícím, a jsou to faktory, můžeme jim říkat náhody, které neovlivníme.

Osudové banální rozhodnutí

Na počátku prodejních úvah, jak už bylo uvedeno dříve, stojí často banální rozhodnutí, které mívají impulzivní charakter. Je to paradoxně velký kontrast proti našim očekáváním a zejména vůči procesu, který je s tím vším spojen. Netřeba se toho však lekat, protože naše rozhodnutí mají svůj racionální základ v hodnotách, které zastáváme. Možná všechno rádi děláme sami, jsme šetřiví, máme nedůvěru v cizí názor nebo naopak potřebujeme být vedeni, chceme znát názor druhých, nebojíme se delegovat odpovědnost na druhé, víme, že někdo druhý může lepší než my. Ať už je to cokoliv, všechno je to v pořádku.

Jak se však rozhodnout, když člověk váhá, zda se do prodeje pustit sám nebo zvolit odbornou pomoc? V očích realitního butiku BlueHOUSE , je to prosté, záleží, jak o své nemovitosti přemýšlíme. Dan Michal specificky upozorňuje: Čím více si vlastní nemovitosti vážíme a jsme přesvědčeni, že naše nemovitost je něčím výjimečná, očekáváme nadstandardní výnos, tím zřetelněji bychom v takovém případě bychom měli vidět v prodeji nemovitosti opravdový kumšt, kde každý detail a odborná pomoc má svůj význam. Pak už je to jen tom, který kuchař nás svým uměním osloví.