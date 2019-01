Prodáváte snad vlastní nemovitost bez pomoci realitní kanceláře?

Ano, teď bych se mohl jako makléř s 11.letou praxí rozepsat

Jaký je rozdíl mezi samoprodejem a poctivou prací profesionála, který využívá nejen své praxe, znalostí, ale i moderních nástrojů, které umožní prodat nemovitost za nejvyšší cenu v co nejkratším možném čase? O tomto by se celá řada makléřů mohla rozepsat. Ale neudělají to, protože by to bylo opakované téma.

V tomto článku by rád Karel Justich ze společnosti Dům realit poukázal alespoň na šest základních omylů z mnoha dalších, kterých se samoprodejci dopouštějí. V čem se tedy samoprodejci mýlí, či o čem jsou mylně přesvědčeni?

1) Nepotřebuji pomoc realitního makléře

Omyl. Prodat si sám nemovitost není vůbec snadné. Na prodávající čekají různé nástrahy, některé je mohou i finančně zničit. Nemovitost se musí kvalitně, správně a zodpovědně ocenit, kvalitně a viditelně propagovat k té správně cílené skupině zájemců. Musí se důsledně připravit podklady ke všem potřebným smlouvám. Vytvořit bezchybně rezervační smlouvu. Dále se musí správně připravit podklady pro zápis do katastru nemovitosti. Každý tento krok vyžaduje realitní odbornost. Makléř, profesionál bere na sebe veškerou zodpovědnost za hladký průběh procesu prodeje a finanční transakce. Doporučuji využít služeb realitního makléře, nebo renomované realitní kanceláře s historií a dobrými referencemi. Vyplatíte se to. Věřte mi.

2) Nemovitost stačí pověsit na internet

Omyl. I když, jak říká Karel Justich, že každá nemovitost má svého kupce, tak sama se nikdy neprodá. Správná prezentace je stejně důležitá jako adekvátně nastavená cena. Poutavým popisem možná zaujmete, ale rozhodně ne natolik, aby se potenciální kupci přišli podívat. Důležité je nemovitost uklidit, vytvořit co nejvolnější prostor apod. V profesionální terminologii se jedná o homestaging. Správná, a i správně cílená prezentace, ruku v ruce se správně nastavenou cenou je ten nejlepší základ rychlého prodeje.

3) Cenu odhadnu od aktuální inzerce

Omyl. Špatně nastavená cena může Vaši nemovitost učinit naprosto neprodejnou. Nespoléhejte se na inzerci podobných nemovitostí ve Vašem okolí. Jde o ceny inzertní, nikoliv prodejní. Prodejní cena může být ve skutečnosti až o 20% menší. Každý realitní makléř má ten správný nástroj na ocenění nemovitosti.

4) Smlouvu si stáhnu sám

Omyl. Vzory smluv na internetu, které jsou volně stažitelné, nemusí být ale vůbec platné. Mohou být staré a mohou obsahovat i velmi zásadní chyby. Kupní smlouva musí ze zákona obsahovat jak formální, tak obsahové náležitosti, aby na jejím základě bylo možné provést vklad do katastru nemovitostí, a aby všechny strany skutečně ochránila. Smlouva nikdy nesmí zvýhodňovat jednu smluvní stranu oproti druhé, musí být právně vyrovnaná.

5) Na fotkách nezáleží

Omyl. Záleží a jak!!! Drtivá většina zájemců o koupi se rozhodla pro její prohlídku právě kvůli správně nafocené nemovitosti, ať už je to byt či rodinný dům. V dnešní době už hodně realitních makléřů využívá služeb fotografa profesionála, se kterým vytvoří i video prohlídku nemovitosti. Díky ní si v několika málo minutách projdete celou nemovitost i s průvodním slovem daného makléře. Do popředí se už derou i 3D prezentace.

6) Podepíšu a je to moje

Omyl. Majitelem nemovitosti se kupující stává v okamžiku vkladu vlastnického práv do příslušného katastru nemovitostí, omylem je, že po podpisu kupní smlouvy. Faktické předání nemovitosti novému nabyvateli probíhá dle ujednání v Kupní smlouvě.