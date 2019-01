Příběh zrození nového bytového domu v Pardubicích

Zrození tohoto bytového domu skrývá také jedno důležité poslání. Pozemek U Suchého dubu, na kterém dům vyrostl, vlastnili Jan a Anna Vondryskovi. Pěstovali zde květiny a zeleninu až do roku 1948, kdy jim bylo celé zahradnictví zabavené. Měli možnost zůstat jako zaměstnanci Podniku služeb, oni však raději odešli a pokračovali v marném pokusu o samostatnou živnost mimo Pardubice.

Vondryskovi se dožili navrácení pozemku po roce 1989, avšak o navrácení to bylo jen částečné. Zbytek pozemku spolu s betonovou zástavbou se podařilo vykoupit od Fondu národního majetku díky aktivitě syna, Ing. Karla Drašnara. Dnes se o další rozkvět lokality stará třetí generace v řadě, sourozenci Karel a Jan. Dali hlavy dohromady a vytvořili plán na výstavbu dvou novostaveb. Jejich projekt dostal název Klídek – Dostupné bydlení v klidu.

Domy jsou stavěné s ohledem na seniory a mladé rodiny, kterým nejlépe poslouží tři bezbariérové byty situované v přízemí stavby. Výhodou těchto bytů je slunná předzahrádka. Naopak párům nebo aktivním jednotlivcům jsou určené byty v prvním patře s výhledem a balkonem. Ocení také klid na práci i odpočinek, reprezentativní prostředí pro návštěvy a v neposlední řadě rychlou dostupnost do centra, na nádraží i letiště.

Všechny byty mají dispozici 2+kk a podlahovou plochu 47 – 48 m². Ložnice i obývák jsou prostorově řešeny velmi účelně, žádné výklenky nebo zkosené stropy. Nájemci tak mohou využít každý metr místa jak pro samotné žití, tak pro nezbytné úložné prostory. Velká okna příjemně prosvětlují prostor natolik, že přes den se uvnitř dá fungovat bez dalšího přisvícení.

V lokalitě se nachází veškerá občanská vybavenost v pěší vzdálenosti. Dvě zastávky MHD, škola, školka, obchody, kavárna. Deset minut od dveří tak máte po ruce vše, co potřebujete.

Vybavení bytů zahrnuje příjemné podlahové topení i rekuperační jednotky. Pravidelná obměna čerstvého vzduchu, to je komfort a zdravé prostředí zároveň. V bytech jsou také zařízené kuchyně a koupelny, nájemci si tedy nastěhují akorát svůj nábytek a pračku a mohou byt užívat bez dalších výdajů. K bytům náleží také vyhrazená parkovací místa a přístup ke společným venkovním plochám s posezením a grilem. Dům je nízkoenergetický. Jen elektřina a voda. Nic jiného není třeba přihlašovat k odběru. Šetří se tak fixní poplatky například za přípojku plynu.

Provedení tohoto bytového domu má styl, který většině podobných staveb zcela chybí. Pohledem se tak můžou kochat nejen sousedé a návštěvy, ale především jeho obyvatelé při každodenním příchodu domů.

O bydlení v nájemních bytech je známo, že nájemníky může majitel kdykoliv překvapit výpovědí kvůli tomu, že byt potřebuje pro někoho z rodiny. To se však týká pronajímatelů, kteří byt pro někoho tzv. drží. U nájemního domu tento stres odpadá, protože majitelé mají zájem o spolehlivé nájemce, kteří chtějí bydlet v bytě dlouhodobě. Nedrží byty pro nikoho z rodiny ani s nimi jinak nespekulují. Ještě větší obavu působí představa, že majitel nájemcům po roce nájmu cenu výrazně zdraží. To by však vedlo k častému stěhování nájemců a je jednoznačně prokázané, že se takový přístup nevyplácí nikomu. Principy nájemní stability se osvědčili v hlavní budově v čele pozemku směrem do ulice Pod Břízkami, kterou majitelé provozují již 26 let.

Vyplatí se to žít dlouhodobě v nájmu? V každé životní etapě existuje důvod, proč místo zadlužení koupí vlastní nemovitosti, se být v nájmu vyplatí. U seniorů může naopak jít o starosti s vysokými náklady na udržení provozu jejich velikého domu, ve kterém zůstali sami. Také spolumajitel tohoto bytového domu se po rozvodu přestěhoval z vlastního bytu do podnájmu. Původně dočasné řešení mu nakonec přišlo jako dlouhodobě dobrá možnost, jak se obejít bez dalších závazků a mít možnost se flexibilně rozhodovat podle nových situací, které život přinese.

Bytový dům Klídek a jeho majitele v jednáních se zájemci o nájem zastupuje výhradně Lucie Jehličková. Smlouvy se uzavírají přímo s majiteli za jejich účasti.

