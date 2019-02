Přežijí klasické realitní kanceláře rok 2020?

Lékem na vyřešení všech výše uvedených problémů je Národní realitní holding. „Tato ryze česká realitní sít nového typu změnila svoji koncepci právě proto, že si vážíme práce makléřů, víme, kde mají své problémy, které většinou nikdo neřeší a jsme tu proto, abychom jim co nejrychleji pomohli,“ uvádí zbrusu novou koncepci Libor Urban.

Národní realitní holding vytváří proto podmínky pro makléře takové, aby si při minimálních nákladech a maximální výši provize 100% měli takové výdělky, které odpovídají kvalitě jejich práce. Samozřejmě je tu varianta i pro celé realitní kanceláře, kterým díky spolupráci s námi umíme snížit jejich náklady až o 50%. A to vše při maximální podpoře všech značek holdingu a všech výhod z této podpory vyplývajících. „Současně s tím, jim dokážeme výrazně pomoci při získávání nových makléřů, a tím tak posílení pozice dané RK v regionu,“ říká Urban.

Samozřejmostí je také využití úzké spolupráce v rámci značek celého Národního realitního holdingu, a tím zrychlení realizace zakázek. Neopomenutelným momentem je to, že naši makléři jsou díky těsné spolupráci s Realitní komorou České republiky, neustále vzděláváni a informováni o změnách na realitním trhu, v legislativě apod. Důležité je i to, že makléři Národního realitního holdingu buď již mají, nebo postupně získají, Osvědčení o profesní kvalifikaci, které bude s největší pravděpodobností vyžadováno v rámci připravovaného Zákona o realitní činnosti. Pro získání tohoto osvědčení NRH aktivně spolupracuje se dvěma vzdělávacími společnostmi, které jsou zároveň Ministerstvem pro místní rozvoj schváleny jako autorizované právnické osoby pro provádění zkoušek a udělování výše uvedeného Osvědčení. Jedná se o Realitní akademii České republiky a.s. a vzdělávací společnost Kurzy Sprint s.r.o.

Blíží se doba, kdy nastane další období zpomalení realitního trhu. A s tím přijdou další problémy pro mnohé makléře. Proto je zcela jasné, že změna koncepce NRH, která vytváří a nabízí makléřům zcela bezkonkurenční podmínky, přichází v pravý čas. Pomůže tak mnoha makléřům vyrovnat tento možná negativní skok v jejich práci a díky vyšším příjmům a minimálním nákladům udržet jejich podnikání v realitách na stejné nebo i vyšší úrovni.

Pokud vás zajímají podrobnosti a chcete vědět více o možnostech partnerské spolupráce s Národním realitním holdingem nebo se vám zdají podmínky naší nové značky až neskutečně dobré, podívejte se na www.narodnirealitniholding.cz anebo si sjednejte schůzku přímo s některým s našich manažerů a ověřte si, že to říkáme je opravdu reálné.

Více informací najdete zde.