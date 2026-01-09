Změřte si své zdraví: InBody přináší prevenci na dosah ruky

Jak InBody pomáhá prevenci
Přístroje InBody poskytují detailní analýzu složení těla, čímž se stávají klíčovým nástrojem v prevenci a monitorování zdravotních rizik spojených s nadváhou, obezitou, nesprávným hubnutím a úbytkem svalové hmoty. „Měření tělesného složení pomáhá lidem včas rozpoznat rizika, jako je ztráta svalové hmoty nebo zvýšený viscerální tuk, který zvyšuje riziko cukrovky a srdečních onemocnění,“ vysvětluje Jaroslav Dědek z InBody.
1. Přesná diagnostika tělesné kompozice
InBody měří nejen celkovou váhu, ale i množství tělesného tuku, svalové hmoty a vody v těle. Umožňuje také monitorovat, zda při změně životního stylu dochází ke zdravému úbytku tuku a současně k zachování nebo růstu svalové hmoty.
U dětí přináší InBody unikátní možnost srovnání s běžnou populací – a fungovat jako prevence dětské obezity.
2. Určení adekvátního energetického příjmu
Přístroj vám také prozradí hodnotu vašeho bazálního metabolismu (BMR) – tedy množství energie, které tělo potřebuje pro základní fungování.
Znalost BMR a celkového energetického výdeje pomáhá nastavit správný jídelníček a předejít časté chybě – nevhodnému příjmu kalorií. Díky tomu můžete zdravě hubnout či přibírat.
3. Prevence a sledování sarkopenie
Díky segmentálnímu měření zobrazuje InBody množství svalové hmoty v jednotlivých částech těla – na rukou, nohou i trupu. Díky tomu máte přehled, kde přesně svaly ubývají, což je zásadní u seniorů nebo při rekonvalescenci.
Ve spojení s přístrojem InGrip (měření síly stisku ruky) poskytuje InBody komplexní obraz o svalové funkci, klíčovém ukazateli biologického věku.
