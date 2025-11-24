Zima za oponou – co se děje v Peci, než přijedou první lyžaři

Kdy se rodí první sníh
Horalové potvrdí, že první sníh padá běžně už v říjnu, ale ten, který vydrží až do jara, dorazí obvykle až v půlce listopadu. Právě tehdy také finišují přípravy sjezdovek.
„Lidi si myslí, že zima začíná až se sněhem. My ji ale děláme už od jara,“ směje se Milan Richter, vedoucí technik ze SkiResortu Černá hora - Pec. Přes léto posilují zasněžování, kontrolují a opravují sněžná děla a na podzim je pak rozváží po kopcích a napojují do systému. Současně obalují sloupy vleků a lanovek ochrannými vaky a probíhají revize.
„Přípravy na zimu jsou celoroční dřina, na kterou ale člověk rád zapomene s prvními vločkami,“ dodává.
Zákulisí hor v rukou boudařů, lanovkářů a záchranářů
Začátek zimy v Peci není jen o prvním sněhu, ale hlavně o lidech, kteří mají mezi létem a zimou jen krátký čas na to dát vše do pořádku. Kdo ještě nemá peletky nebo plyn, ten štípe dřevo, a všichni do jednoho testují, že topení i technologie jedou bez chyby.
„Před zimou navezeme tři tuny brambor, paletu mléka a osmdesát sudů piva. Někteří sousedi mají i trojnásobek,“ popisuje Michal Kreipl z Lesní boudy. „Ve skladu to pak vypadá, jako bychom vykoupili alkohol z průměrné večerky. A těch dvanáct kilometrů toaletního papíru? To nám na celou zimu stejně nevydrží,“ dodává pobaveně.
O pár set metrů níž se rozsvěcují kontrolky v technické místnosti. Lanovky i vleky mají za sebou předsezonní revize, ale stejně je to trochu adrenalin, když se na první testovací jízdě roztočí,“ komentuje Luboš Buroň, který vlekaří už desátou sezonu.
Souběžně s tím přepíná do zimního režimu i Horská služba. V Krkonoších je 160 kilometrů tyčového značení a každoročně se musí opravit zhruba čtvrtina. „Na jednoho profesionála připadá osm až deset kilometrů. Vítr, mráz i lidi udělají svoje,“ říká Marek Fryš z Horské služby.
Všichni tihle lidé tvoří zimu dřív, než ji kdokoliv vidí. A díky nim Pec pod Sněžkou ožívá zevnitř – tiše a poctivě.
Když do cinkotu rolniček rachotí rolby
Jak poznáte, že se blíží Vánoce? Ve městech startují adventní trhy a hon na Black Friday, na horách mají stejný význam jiní poslové: rolby, čtyřkolky a sněžné skútry. S každým centimetrem nového sněhu jich na cestách přibývá. A když se rolba poprvé objeví na sjezdovce a tlačí před sebou čerstvou vrstvu sněhu, je to jasné – hory jsou připravené. Brzy přijede Ježíšek i první hosté.
Co dělají horalové, když čekají na zimu
Ke konci listopadu už zbývá jen čekat, až to celé začne. Je to takové „ticho před bouří“. A právě proto sem stojí za to přijet.
Kdo chce utéct předvánočnímu shonu, najde pod Sněžkou ideální kombinaci klidu, prvního prašanu a malých akcí, kde se potkávají místní i turisté. Rozsvícení Vánočního stromu, Mikuláš pro děti, koncert Michala Prokopa i Vypsané fiXy nebo filmový festival, Živý betlém, Adventní svařák a Rozsvícení magické jízdy – nic pompézního, ale o to příjemnější.
Advent na horách nezačne tím, že něco musíte stihnout, ale tím, že si konečně odpočinete.
Všechny akce, které se konají v Peci pod Sněžkou a Velké Úpě, najdete na městském webu.
Když se hory probouzejí
Adventní Pec je jiná než ta úplně zimní: klidnější a syrovější. Rolby už svítí, chalupy topí, ale davy dorazí až za pár týdnů.
Přijeďte do Pece na začátek zimy a zažijte ji tak, jak ji znají jen horalové. Je to možná nejlepší čas tam být – klidný, opravdový a jen váš.