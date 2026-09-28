„Žen v servisech Škoda přibývá,“ říká vedoucí skladu náhradních dílů

Máte za sebou zajímavou kariérní cestu. Kde vlastně začala a jak dlouho jste v síti Škoda?
V dubnu 2026 to bylo deset let, co jsem u Škody. Předtím jsem měla s partnerem v pronájmu soukromou automyčku, ale podnikání se nám postupně přestalo líbit, je to hodně velký závazek. Tak jsme se oba nechali zaměstnat a já si našla práci v Drupolu ve Zdicích na myčce, deset kilometrů od pobočky Škoda Auto Drupol v Berouně. Po třech letech už jsem měla mytí dost, a tak jsem dostala možnost přesunout se na místo ve skladu a posléze pracovat i jako vedoucí skladu. K tomu jsem musela získat patřičná školení a udělat certifikační zkoušku, která je podmínkou pro kariérní postup.
Byl na vaší kariéře nějaký moment, který zpětně vnímáte jako výzvu?
Jednoznačně přestup ze Zdic do pobočky v Berouně před šesti lety. Pobočka se přebírala včetně zaměstnanců a já se tak už ve vedoucí pozici přesunula do úplně nového prostředí s novými lidmi, kteří však měli své zajeté systémy a pořádky. Naráželi jsme tedy na sladění a místy to bylo těžké, ale dnes už je to fajn. Znát lidi kolem sebe pro mě bylo vždycky důležité.
Pořád platí, že autoservisy jsou typicky mužským prostředím?
Myslím, že už není pravda, že by bylo typicky mužské. Tím, že se hodně vzděláváme a jezdíme po školeních, tak vidím, jak počet žen v síti Škoda stále stoupá, a to i na různých servisních a vedoucích pozicích. Hodně se setkáváme třeba s přijímacími nebo garančními techničkami.
Co obnáší vaše práce?
Vše, co souvisí se skladem. Kontroluji díly a zboží, uskladňuji je, vydávám je technikům na dílnu a objednávám nové zásoby. Vůbec nejdůležitější je právě to, aby měli technici s čím pracovat.
Co všechno ve skladu nesmí chybět?
Ve skladových zásobách máme primárně originální díly, které jsou hodně obrátkové a využívají se na servisu denně. Jsou to třeba oleje a další náplně, filtry, svíčky, kotouče. Abychom se do skladu vešli, tak specifické díly objednáváme v rámci denních či týdenních závozů, ale toto jsou věci, které máme skladem vždy, aby byly okamžitě k mání pro běžné servisní úkony.
Jak vnímáte přístup Škody k zaměstnancům v servisní síti?
U Škody se hodně školíme a jezdíme na společenská setkání, což je fajn zpestření. Skvělé je, že máme možnost slev na auta – nová i ojetá – pak i na díly nebo příslušenství.
Je pro vás současná pozice „konečná stanice“, nebo míříte ještě dál?
Mám se tady dobře, takže bych tu ráda zůstala.
Co ráda děláte ve volném čase?
V první řadě se věnuji rodině. Mám dceru, která je velkou milovnicí zvířat a jezdí na koni, takže jezdíme po závodech. Já zase ráda běhám se psem. Odpoledne po práci si vezmu psa a běžíme po lese jen já a on.
A na závěr – jakým vozem jezdíte a jaký model Škody máte nejraději?
Jezdím Škodou Scala a je to současně vůz, který považuji za nejlepší. Je totiž služební!