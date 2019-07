Závěrečná stavební etapa rezidenčního komplexu Modřanský Háj zahájena

Bydlení poblíž ruchu velkoměsta a zároveň uprostřed zeleně je v současné době jedna z nejžádanějších kombinací především u rodin s dětmi. Tento požadavek splňuje komorní obytný komplex Modřanský Háj vyrůstající od roku 2010 v jedné z nejatraktivnějších pražských rezidenčních lokalit podle návrhu renomovaného studia A-69-architekti s.r.o. Projekt je vhodný jak právě pro rodiny s dětmi, tak pro všechny, kteří hledají bydlení v klidné a sousedské atmosféře v srdci přírody, ale stále na dosah metropole. Nyní Modřanský Háj vstoupil do závěrečné stavební fáze a zájemcům dává k dispozici poslední volné jednotky.

V rámci finální etapy projektu, která nese název Modřany Villas, začala na začátku června vyrůstat první část z posledních 46 rodinných domů. Ty by měly být dokončeny – a své budoucí majitele přivítat – do konce roku 2020. Druhá část domů má plánovanou dostavbu na jaro roku 2021. Jednotky jsou dostupné v dispozicích 4+kk, 4+1 a 5+1, nabízí obytnou plochu v rozmezí od 135 do 180 metrů čtverečních, vlastní zahrady, jejichž velikost se pohybuje mezi 250 a 480 metry čtverečními, a dvě parkovací místa.

„Zbývající volné domy rychle ubývají. Vidíme o ně opravdu velký zájem a všechny nás přízeň klientů, které se projektu dostává, velice těší. V současné době máme v nabídce vedle domů i kompletně zasíťované parcely, které jsou připravené k výstavbě. Nepochybujeme, že i ty brzy naleznou své majitele,“ říká manažer rezidenční výstavby společnosti Avestus Real Estate David Kříž.

V aktuální nabídce jsou kromě domů z fáze Modřany Villas a parcel také 3 prémiové vily v dispozicích 5+1 slibující výjimečný prostor na ploše přes 280 metrů čtverečních.

Celý nízkopodlažní komplex tak zahrnuje 13 dokončených bytových domů, 2 dvojvily a 16 rodinných domů, k tomu se pak ve fázi výstavby nachází 9 bytových domů, 5 dvojvil, 46 rodinných domů a 3 prémiové vily. Všem je vlastní čistá, nadčasová architektura exteriérů i interiérů, plno světla, zeleně, respekt k soukromí obyvatel i příjemné a otevřené společné prostory.

Nejen design, ale také zasazení do krajiny nedaleko chráněné krajinné oblasti Modřanské rokle jsou hlavními benefity Modřanského Háje. Okolí projektu skýtá řadu možností pro volnočasové a sportovní aktivity, například populární in-line a cyklistickou stezku. Celý komplex se rovněž vyznačuje vynikající občanskou vybaveností a dopravní dostupností do centra metropole.

Více o projektu, včetně aktuální nabídky jednotek, najdete na www.modranskyhaj.cz.