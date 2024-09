Zamilujte se do barev podzimu v nákupním centru Palladium

Nákupní centrum Palladium v Praze již také ožilo podzimními kolekcemi. Zamilujete si nejen nové outfity a barvy, od 13. do 15. září 2024 je navíc pořídíte s výraznými slevami a s dárky v rámci Palladium Shopping Weekendu.

Palladium Shopping Weekend 13. – 15. 9. 2024

Od pátku 13. září až do neděle 15. září 2024 se koná oblíbená podzimní prodejní akce „Palladium Shopping Weekend“. Obchody v Palladiu připravily pro své zákazníky výrazné slevy, jejichž přehled naleznete na www.palladiumpraha.cz. Nákupní centrum pak zákazníky obdaruje za nákupy hezkými dárky (například stylové nákupní tašky, kosmetické etue nebo trička připravená ve spolupráci s nadací Debra). Během nákupního víkendu se mohou návštěvníci také těšit na hudební vystoupení umělců u Infokiosku v přízemí nákupního centra.

Novinky v Palladiu

Podzimní šatník si mohou zákazníci vylepšit i v modernizovaných dvoupatrových prodejnách značek C&A nebo Reserved. Nakoupíte zde dámské, pánské či dětské oblečení nebo doplňky, a to například ve stylu Back to School či Back to Work.

Sezonní outfity, boty či doplňky pořídíte i v prodejnách nových značek, které otevřely v nákupním centru Palladium během posledního roku. Jsou jimi například Converse, Medicine, Columbia, Kara, Urban Brands. Prodejnu značky Geox zákazníci nově naleznou v přízemí nákupního centra.

Nákupy

Díky své historii a citlivému propojení historických budov s moderní architekturou vytváří Palladium jedinečnou atmosféru, díky níž se stalo atraktivním cílem návštěvníků z domova i ciziny a činí z nakupování opravdový zážitek. Oblíbenost nákupního centra Palladium potvrdila i odborná porota udělením prestižního ocenění Superbrands pro roky 2023 a 2024 pro nejlepší značky v daném roce.

Na návštěvníky v Palladiu čeká s podzimní nabídkou téměř 170 obchodů a služeb a 30 restaurací a kaváren. Vedle stálic, jako jsou velké značky Marks & Spencer, H&M, Sportisimo, Datart, zrekonstruovaný Albert supermarket, vlajkové lodě značek jako Under Armour, Apple Premium Partner, si zákazníci mohou vybrat i v menších obchodech s nabídkou oblečení, doplňků, šperků, elektroniky, her, domácích potřeb, sladkostí a dalšího sortimentu. Všechny prodejny mají otevřeno denně od 9 do 21 hodin.

Druhé patro centra je věnováno gastronomii. Zákazníci si mohou vybrat od klasických restaurací (indická, thajská, čínská, česká restaurace nebo neapolská pizzerie) až po fastfoodové provozovny a speciality, jako jsou čerstvě připravené vafle, trdelník, donuty nebo ovocné šťávy a zmrzliny.

Jak se dostat do Palladia

Do Palladia se každý dostane metrem ze stanice metra linky B Náměstí Republiky, tramvají anebo lze pohodlně zaparkovat v podzemní garáži se 700 prostornými místy. Aktuální obsazenost zákazníci mohou nalézt na www.palladiumpraha.cz. Parkovat lze již od 50 Kč/hodinu.