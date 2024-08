Zakladatelka Petra Clinic Petra Řehořková nám prozradila svá tajemství

Vedle své kliniky, kde se specializuje na tvarování postavy a anti-aging programy, se věnuje zejména svým třem synům. Působí také jako soudní znalec v oblasti kosmetických služeb a nyní dostudovala na lékařské fakultě obor lékařská psychologie a psychopatologie.

1. Petro, platí pro vás rčení o kobyle, která chodí bosa?

Já doufám, že ne! Snažím se o sebe starat tak, jak cítím, že to mému tělu dělá dobře. Od školních let jsem chtěla studovat všechny možné metody omlazování, hubnutí, wellness, beauty a metody navození psychické pohody. Veškeré tyto metody, které mě zajímají nebo které na klinice nabízíme, zkouším na sobě.

2. Jak vypadá vaše ranní a večerní kosmetická rutina?

Ráno si obličej umyji ledovou vodou a nanesu krém. Střídám tři čtyři denní krémy, které mi dělají dobře. Používám hlavně Medik8 a náš Petra Clinic krém. A večer? Nechám si ve sprše promáčet obličej vodou a následně, když mám zrovna make-up, nanesu pěnu, opět Petra Clinic nebo Medik8. Na noc používám sérum nebo noční krém. Oční krém nanáším tak jednou za 14 dní, lehce ho vklepu.

Běžně se skoro nelíčím, pouze když mám focení nebo natáčení. Jinak si dělám jen řasy a oční linku, nenosím vůbec make-up, nemám ho na pleti ráda. Řasy i obočí mám svoje, na zvláštní příležitosti mě líčí a lepí mi jednorázové řasy kamarádka, moc šikovná vizážistka. Vlastně jediné, co nemám svoje, jsou nehty.

3. Jaký typ pleti máte?

Já osobně mám smíšenou pleť, stejně jako většina žen. Na klinice klientům diagnostikujeme pleť pomocí speciální observatoře. Zjistíme mimo jiné to, jestli používají vhodnou kosmetiku.

4. Co se vám osvědčilo jako ochrana proti sluníčku?

Proti slunečnímu záření používám každý den krém s UV ochranou, faktor 50. Jsem totiž taková polozrzka se sklonem k pigmentacím. Když jsem na dovolené, nemůžu si vynachválit tuhý krém sunbetter s UV filtrem v tyčince, to je fantastická věc, dávám ji všem klientům po aplikaci laseru.

5. Bez čeho si nedovedete představit den? Co obsahuje vaše kosmetická taštička v kabelce?

V kabelce mám nepořádek, žádnou kosmetickou taštičku v ní nenajdete. Dokonce ani kapesníky, jen obrovský svazek klíčů, doklady, malinkatou peněženku, vizitky, maximálně lesk na rty. No a ibalgin.

6. Máte zamilovaný parfém?

Jasně, Baccarat Rouge 540. Už jsem mu věrná tak šest let, dokonce nabízíme vlastní parfémovanou vodu Air by Petra Clinic, která je právě na jeho bázi. Jde primárně o interiérovou vůni, používám ji na závěsy, na povlečení, dokonce i do pračky nebo při žehlení nakapu pár kapek do napařovací žehličky a krásně mi provoní prádlo. Ale provoním s ní klidně i oblečení jako s běžným parfémem.

7. Máte husté, vlnité vlasy, jakou péči jim dopřáváte?

Vlasy mám od narození hodně vlnité, už babička říkávala, že jsou jako „koňské žíně“. Jak mi potvrdí ženy s podobnou hřívou, po každém mytí se člověk dočká jiného výsledku. Moje vlasy jsou sušší, takže používám kvalitní oleje od Welly, mám ráda hydrataci. Co se stylingu týče, oblíbila jsem si pomůcky značky Babyliss a fén Dyson. Vlasy jen profouknu, aby se trochu zacelily, účes dokončím buď trojkulmou proti krepatění, nebo si na noc zapletu copánky.

8. Co děláte, když se chcete vyloženě hýčkat?

Jezdím do Líbeznic na thajskou masáž. Nemám moc ráda klasickou tvrdou, dávám přednost olejové. Masáže mě baví všeobecně, v poslední době jsem chodila asi jednou týdně.

9. Prozradíte svůj tajný zkrášlovací fígl?

To vím naprosto přesně. Když vidím, že pleť je povadlá, zajdu si u nás v Petra Clinic na speciální rituál, který mi pleť zhutní, zvedne kontury a nádherně prokrví. Efekt vydrží několik měsíců. Říkám tomu „chňapkavý“ rituál. Doma si dávám speciální černou masku od Neauvia. Nanesu a nechám ji klidně celý den, když jsem doma, můžu u toho dokonce uklízet nebo pracovat na zahradě. Skvělá je také Medik8 Natural Clay Mask. Odstraňuje nečistoty, redukuje přebytečnou mastnotu a působí jako prevence ucpávání pórů a stárnutí pleti.

10. Co byste doporučila na léto za procedury?

Každopádně rázovou vlnu v kombinaci s radiofrekvencí. Na obličej bych poradila zhutňovací rituály a laserový peeling. Ráda bych zdůraznila, že sebelepší procedura nebude úplně fungovat bez kvalitní domácí péče. Věřte mi, že stačí obyčejná voda a tři výrobky, ale opravdu účinné a „na míru“ konkrétní pleti na základě konzultace s odborníkem.

Co se týče produktů na rty, největší chybou, je spoléhat na obyčejné balzámy a tzv. jelení loje. Na rtech se často jen zdrcnou a odvedou vlhkost. Nejlepší jsou tyčinky s kolagenem nebo s příměsí kyseliny hyaluronové. Od Medic8 mám vyzkoušené produkty SAL29 Perfect Lips a Mutiny. Za ty dám ruku do ohně.

11. A co epilace? Není v létě na odstranění nežádoucích chloupků už pozdě?

Věda jste stále kupředu, takže my se můžeme pochlubit novým laserem na epilace, který nebolí a navíc můžeme epilovat i v létě. Doporučuji užívat vitaminy na vlasy, kůži a nehty, pít tekutý kolagen a užívat kyselinu hyaluronovou v tabletách.

12. Co byste vzkázala našim čtenářům?

Pokud vás něco trápí nebo nejste spokojeni se svým vzhledem, a nebo si jen chcete dopřát nějakou odbornou péči, navštivte nás v Petra Clinic. Právě nyní nabízíme bezplatné konzultace a s více než 22 lety zkušeností a tisíci spokojených klientů věříme, že dokážeme pomoci i vám!

13. Na závěr patero krásy podle Petry Řehořkové:

Na prvním místě určitě spánek v absolutní tmě a vyvětrané místnosti, ve volném prádle a jemném povlečení. Potřebuji spát od desíti do pěti hodin, tohoto režimu se držím i o víkendu. Nejdůležitější je pravidelnost.

Druhá věc je pitný režim. Ráno piju vodu s vymačkanou půlkou citronu, tím si doplním současně i vitamin C. V létě studenou, v zimě teplou.

Za třetí: striktně vynechat alkohol a slazené nápoje. Obojí je na obličeji i na těle hrozně znát, zejména v podobě otoků. Sklenička vína, energetické nápoje, piva včetně těch ovocných, to vše se časem negativně projeví na vzhledu.

Pohyb. Asi nejdůležitější pravidlo pro fyzickou i psychickou kondici. Nemusíte se honit ve fitku jako třeba já kdysi, když jsem cvičila dvacet let ve vlastním fitku. Upřímně, lepší postavu mám teď, kdy pravidelně chodím na procházky, doma si zacvičím 20 minut pilates a zaplavu si ve studeném bazénu.

Na konec ta nejdůležitější rada: mít se ráda a nesnažit se dosáhnout nereálných cílů. Každá jsme jiná a každá jsme jinak krásná. A většina nedokonalostí, které nás někdy trápí, je stejně jen v našich hlavách.