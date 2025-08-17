ZAHRADNÍK PARKET slaví 25 let. K výročí dostal nový showroom

Před 25 lety vstoupila společnost ZAHRADNÍK PARKET na český trh a za čtvrtstoletí své existence se vyprofilovala jako stabilní a důvěryhodný partner v oblasti podlahových krytin.

ZAHRADNÍK PARKET slaví 25 let. K výročí dostal nový showroom | foto: ZAHRADNÍK PARKET. spol. s r.o.

Významné jubileum se stalo ideální příležitostí pro další posun vpřed – modernizaci, rozšíření sortimentu a přiblížení se nejnovějším trendům v interiérovém designu.

Nový prostor pro skutečnou inspiraci

Oslavy 25 let existence ZAHRADNÍK PARKET se nesou ve znamení hmatatelných změn. Nejvýraznější je kompletní renovace a modernizace firemního showroomu. Nově koncipovaný prostor je promyšlen tak, aby nabízel přehlednost, vzdušnost a čistý design. Klienti zde nyní naleznou nejen teoretickou inspiraci, ale především praktické ukázky různých podlahových řešení zasazené do reálného prostředí.

Showroom se tak nově stává více než jen prodejním místem. Je to centrum odborného poradenství a inspirace, kde si zákazníci mohou detailně představit, jak bude jejich nová podlaha vypadat a jak se projeví v každodenním životě.

Rozšíření portfolia

Společnost ZAHRADNÍK PARKET si zakládá na neustálém rozvoji a sledování inovací v oboru. S ohledem na významné výročí zařadila do své nabídky kompletní kolekci inovativních podlahovin od zavedené belgické značky LAMETT, konkrétně se jedná o produktovou řadu Parquetvinyl.

Tyto podlahy jsou mistrným spojením toho nejlepšího: estetické kvality dřeva s vysokou praktičností moderních materiálů. Jsou proslulé svou odolností vůči vodě, příjemným pocitem na dotek a jsou vhodné i do prostor s vysokým zatížením. S příchodem LAMETT tak do českých interiérů proudí belgická kvalita podtržená špičkovým designem, funkčností a slibem dlouhé životnosti.

Další podstatná novinka se týká vícevrstvých dřevěných podlah od rakouské značky SCHEUCHER. V rámci modernizace došlo ke kompletní obměně všech vzorníků, které jsou nyní v showroomu k dispozici. Tyto nejaktuálnější kolekce dokonale reflektují současné trendy v podlahovém designu, sahající od přirozených a nadčasových tónů až po sofistikované povrchové úpravy.

Kromě nového navržení stávajících vzorků představila značka také zcela nové modely pro rok 2025, které dále posouvají laťku v kvalitě a estetice dřevěných podlah. Milovníci klasiky i ti, kdo hledají moderní řešení, tak u ZAHRADNÍK PARKET najdou to nejlepší, co evropský trh nabízí.

ZAHRADNÍK PARKET se těší na dalších 25 let

S novou energií a odhodláním vstupuje ZAHRADNÍK PARKET do dalšího čtvrtstoletí své existence s jasným cílem, a to i nadále poskytovat zákazníkům špičkové podlahové krytiny. Modernizace showroomu, strategické přidání značky LAMETT do sortimentu a prezentace inovovaných vzorků SCHEUCHER jsou jasným signálem, že firma neustále sleduje vývoj trhu a aktivně se přizpůsobuje nejnovějším trendům.

Více informací najdete na www.zahradnikparket.cz.

ZAHRADNÍK PARKET slaví 25 let. K výročí dostal nový showroom

