Za rok shodila 43 kilo, pracovní pohovor už není peklem

Po několika neúspěšných pokusech o zhubnutí si mladá maminka Tereza našla cestu pomocí OB kliniky v Praze. Vzorem jí byla kamarádka, která sama podstoupila chirurgickou léčbu a motivací manžel a dvě malé děti.

„Ze začátku jsem kila navíc moc neřešila. Manželovi to nevadilo. A já jsem se začala vymlouvat na onemocnění štítné žlázy, které pravda mi to tloustnutí odstartovalo, ale samozřejmě ne v takovém měřítku. Po každém porodu mi nějaké to kilo navíc zůstalo, pak se přidaly psychické problémy, které souvisely se zjištěním autismu u nejstaršího dítěte, a už to jelo. Po čase mi začala kila vadit a já se snažila hubnout. Nejúspěšnější sem byla, když jsme koupili starší baráček a pracovali od rána do noci, shodila jsem 20 kg. Přišel úraz, kdy jsem si přetrhala šlachy v kotníku a nemohla se hýbat, odnesla jsem to 25 kily nazpět, a to byl okamžik, kdy jsem si myslela, že zůstanu tlustá navěky,“ popisuje Tereza začátek svého příběhu.

K rozhodnutí pomohla kamarádka a rychlá reakce kliniky

„První impulz mi dala kamarádka Rebeka, která díky bariatrické operaci zhubla a podle toho také vypadá i její tělo. Řekla, že dokud nemám tolik, co měla ona, 160 kilo, bude pak kůže po úbytku váhy vypadat lépe. No a já ji poslechla, zasedla jsem k internetu a hledala to nejlepší pro mě a současně také kliniku, se kterou spolupracuje moje pojišťovna a vyšla mi OB klinika,“ říká Tereza.

Na OB klinice jí po telefonickém kontaktu nabídli termín konzultace. „Ve čtvrtek jsem tam poprvé volala, a na konzultaci jela od nás z venkova do Prahy už v pondělí. Na rozhodování a přemítání o operaci jsem moc času neměla, nabídli mi volné termíny a já si vybrala. Nijak zvlášť jsem se nepřipravovala, dodržovala jsem před operací předepsaný jídelníček, zvykala si na pravidelnost a učila se pít…….,“ popisuje Tereza.

V den objednání vážila 120 kilo, na první konzultaci již o něco méně 117 kilo, prý díky nervozitě. V den zákroku, kterým byla lékaři stanovena plikace žaludku, vážila Tereza 114 kilo. Nyní váží 71 kg, díky plikaci shodila 43 kilo.

Operace proběhla bez komplikací a dostala se brzy do formy. „A od té doby je to lepší a lepší. Jsem energická a vitální a to je ten největší benefit. Polepšila jsem si o 100 %. I když, jak sem říkala, mě nic před operací netrápilo, ale co se týká psychického zdraví, je to nesrovnatelné. Lidé se na mě nedívají přes prsty, pracovní pohovor už není peklo, ale naprosto běžná situace, která mě nerozhodí na týden dopředu,“ pochvaluje si Tereza.

Po bariatrických výkonech se obecně redukuje 20 až 50 procent původní hmotnosti. Úspěšnost je okolo 80 procent, nicméně i těm, kterým se nedaří, se dají nabídnout jiné možnosti – účinná farmakoterapie, jiný operační zákrok nebo jejich kombinace. To je jeden z mnoha důvodů, proč docházet na pravidelné kontroly, i když se nedaří dle představ hubnout.

Mýty a fakta o plikaci žaludku

Mezi pacienty, kteří podstoupili nebo se chystají podstoupit léčbu obezity, koluje řada mýtů. Jedním z nich je, že plikace žaludku je zastaralá metoda. Není to pravda, tato metoda přišla na svět teprve před 14 lety, čímž se rozhodně neřadí k těm nejstarším, jedná se o méně invazivní metodu léčby obezity, což je aktuální celosvětový trend v bariatricko-metabolické chirurgii. Neodstraňuje se při ní zbytečně velká část zdravého žaludku, neuřezávají se kusy střev a nenašívají se na jiné místo, než by měly být, ale naopak zůstává při ní zachována původní anatomie, kterou má daný člověk od narození. A pokud je třeba, například v kombinaci s farmakologickou léčbou čili léčbou léky v různé formě, lze ve vybraných případech dosáhnout ještě větších účinků. Dnes se plikace žaludku, chirurgické zavinutí velkého zakřivení žaludku, provádí laparoskopicky. Jedna z největších výhod je možnost jejího zrušení a navrácení žaludku do původní podoby.

