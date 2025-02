Za co by Češi utratili 80 tisíc, pokud by si je mohli obratem půjčit? | foto: PRAM Consulting s.r.o.

Na co by Češi použili 80 tisíc korun, které by si mohli jednoduše a rychle půjčit za férových podmínek? Z bleskového průzkumu agentury Data Collect pro společnost FlexiFin vyplývá, že nejčastější investicí by byla rekonstrukce bytu nebo domu, pořízení nového nábytku nebo jiné zvelebování domácnosti. Odpovědělo tak 42,1 % z tisícovky respondentů oslovených v rámci červencového dotazování formou Omnibusu. Zvelebovat příbytek by chtěly za osmdesátitisícovou půjčku zejména ženy (43,6 %) a obyvatelé nejmenších obcí do jednoho tisíce obyvatel (52,8 %), nejméně pak vysokoškoláci (33,5 %), obyvatelé měst nad 100 tisíc obyvatel (32,7 %) a Pražané (32,1 %).

Vede zvelebování domácnosti, ale zájem je i o vzdělání

Zajímavé je, že skoro pětina dotázaných (18,3 %) by takto získanou půjčku investovala do sebevzdělávacích kurzů. Nejčastěji tak odpovídali nejmladší respondenti do věku 29 let (34,7 %) a lidé mladšího středního věku od 30 do 44 let (24,1 %). Častěji by tak činili muži než ženy a investici do vzdělání by upřednostnili spíš obyvatelé měst nad 100 tisíc obyvatel (24,3 %). Z hlediska regionů by tento způsob investice preferovali hned po investici do zvelebování domácnosti obyvatelé Plzeňského kraje, Prahy a Olomouckého kraje. Nejméně pak v Libereckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji.

Nejmladší respondenti do 29 let by ve více než čtvrtině případů (25,9 %) použili půjčku na rozjezd podnikání a v téměř čtvrtině případů (23,1 %) ke koupi dopravního prostředku. Investici do rozjezdu podnikání by z regionálního pohledu nejčastěji zamýšleli respondenti z Prahy (15,3 %) a Královéhradeckého kraje (12 %), nejméně pak v Ústeckém kraji (2,7 %). Z hlediska celkové populace je ale rozjezd podnikání druhým nejméně častým způsobem využití půjčky. Tím vůbec nejméně zmiňovaným je využití peněz pro překlenovací období mezi jinými úvěry. Uvedlo ho 6,2 % respondentů, u nejmladších dotazovaných do 29 let skoro každý desátý (9,5 %). Více než desetina respondentů tento důvod uvedla na Vysočině (12,2 %), v Karlovarském kraji (11,5 %) a v Olomouckém kraji (10,7 %). Tato možnost se zvyšuje nepřímou úměrou s dosaženým vzděláním.

Zájem o půjčky mají spíše mladí, chtějí investovat do své budoucnosti

Více než osmina dotazovaných (13,3 %) by půjčku 80 tisíc korun použila na nákup ekologických domácích spotřebičů. Nejčastěji tak odpovídali respondenti z Královéhradeckého (24 %) a Plzeňského kraje (23,2 %) a také z obcí a městeček s jedním až pěti tisíci obyvateli (18,5 %). Rozhodný nezájem o rychlou půjčku vyslovili nejstarší respondenti starší 60 let (25 %) a vysokoškolsky vzdělaní účastníci průzkumu (28,3 %). Celkově tak odpověděla necelá pětina dotazovaných (19,1 %), nejméně často pak mladí do 29 let (7,5 %). Více než čtvrtina respondentů by půjčku využila k jinému učelu, než byly uvedené možnosti (28,8 %).

„Ukazuje se, že Češi mají poměrně dobře rozmyšleno, do čeho by investovali peníze získané prostřednictvím rychlé jednorázové půjčky. Zatímco starší respondenti jsou konzervativnější a často by ji oželeli, mladší vidí věc jinak a dokáží si spočítat, že se jim půjčka do zvelebování vlastního bydlení, nákupu automobilu nebo rozjezdu podnikání vyplatí,“ konstatuje Roman Bulguris, generální ředitel společnosti FlexiFin, která je poskytovatelem nebankovních půjček na českém trhu. Jejím prostřednictvím si můžou zájemci půjčit potřebné prostředky jednoduchým způsobem přes web a poté kontrolovat jejich čerpání a splácení prostřednictvím mobilní aplikace pro chytré telefony a tablety s operačním systémem Android nebo iOS.