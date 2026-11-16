Za adventními zážitky do Ostravy

Ostravské Vánoce v centru dění
Od 21. listopadu 2026 do 6. ledna 2027 bude centrum patřit Ostravským Vánocům. Hlavním místem setkávání se stane Masarykovo náměstí s adventními trhy a kulturním programem. Mezi stánky si vyberete drobné dárky, ochutnáte vánoční speciality a poslechnete si hudbu. Z vyhlídkového kola si pak prohlédnete svátečně vyzdobené okolí z výšky.
Na nedalekém Jiráskově náměstí, kde se nachází Dětská scéna, potěší malé návštěvníky Havířský betlém, kolotoč s dřevěnými figurkami, herní prvky i Ježíškova pošta.
Příležitost k pohybu nabídne kluziště s ledovými chodníčky na náměstí Dr. Edvarda Beneše. Po setmění se vydejte také k Nové radnici, jejíž průčelí i přilehlé Prokešovo náměstí ozdobí vánoční osvětlení.
Město můžete poznat také s průvodcem při komentované procházce Vánoce staré Ostravy. Dozvíte se, jak se svátky slavily v minulosti a které zvyky se dochovaly dodnes.
Na hrad za betlémy
Slezskoostravský hrad představí výstavu Hravé betlémy na hradě pro malé i velké. V galerii budou k vidění práce ze dřeva, papíru, keramiky, smaltu i textilu. Regionální tvorbu zastoupí Vítkovický betlém, další exponáty dorazí z Polska a Slovenska. Součástí bude také kolekce čtrnácti betlémů z Třebechovic pod Orebem.
Výstavu připravenou ve spolupráci s ostravskou výtvarnicí Lenkou Kocierzovou doplní možnost vlastního tvoření. Děti si mohou vystřihnout a poskládat betlém, který si odnesou domů na památku.
Advent nejen v centru
Adventní výlet je příležitostí poznat také další městské části. V Porubě spojte jarmark na Alšově náměstí s procházkou po Hlavní třídě a zastávkou v některé z místních kaváren.
V jižní části Ostravy můžete od vánočních trhů na Náměstí Ostrava-Jih pokračovat do Vánočního městečka v Bělském lese. Areál Lesní školy nabídne po setmění podívanou v podobě nasvícených vánočních motivů. V prosinci obě místa propojí vánoční vláček, jehož jízda zpestří výlet především rodinám s dětmi.
Večer v Dolních Vítkovicích
Za světelným parkem Story of Lights se vydejte také do Dolních Vítkovic. Bývalý průmyslový areál dnes slouží kultuře, vzdělávání a volnému času. Letošní téma Éra vynálezů představí techniku a objevy prostřednictvím nasvícených instalací, které si prohlédnete během večerní procházky.
Zůstanete-li na celý víkend, zbude čas také na muzeum, galerii či další atraktivity. Sváteční zážitky tak doplníte poznáváním ostravské historie a umění.
Další tipy na adventní akce, poznávání města i ubytování najdete na visitostrava.eu.