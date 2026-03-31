Z Čech do Evropy: act Řanda Havel Legal se mění na act legal

Renomovaná česká advokátní kancelář act Řanda Havel Legal s účinností od 1. března 2026 mění svůj oficiální název na act legal s.r.o., advokátní kancelář.

Tato změna odráží skutečnost, že po dvaceti letech úspěšného působení na domácím trhu je kancelář plně integrovanou součástí evropské kanceláře act legal, která poskytuje strategické právní poradenství ve většině klíčových jurisdikcí napříč Evropou.

„Před dvaceti lety, když jsme zakládali kancelář act Řanda Havel Legal, bylo naší vizí dávat klientům tu nejlepší možnou službu. Tu se věříme podařilo beze zbytku naplnit“, popisuje řídící partner Martin Řanda a dodává: „Přeshraniční mandáty jsme řešili prakticky od začátku – jak však přibývali klienti z řad velkých mezinárodních korporací, bylo čím dál jasnější, že nestačí jen operovat přes hranice. Že je třeba být klientům plnohodnotným evropským partnerem.“

Proto začala act Řanda Havel Legal roku 2013 spolu s dalšími právními firmami napříč Evropou budovat mezinárodní kancelář sdílející společnou filozofii a hodnoty – act legal. Její plně integrované týmy již více jak deset let poskytují služby přeshraničně s jednotným standardem kvality, sdíleným know-how a přímým zapojením zkušených partnerů. act legal přistupuje ke každému mandátu s důrazem na přidanou hodnotu a vedle právní expertízy přináší klientům také strategické poradenství a hlubší vhled do jejich byznysu.

Skutečně komplexní právní služba není jen o znalosti paragrafů, ale především o porozumění klientovým cílům a cestě, jak jich dosáhnout. Zkrátka pomoci mu dělat lepší rozhodnutí tam, kde na tom záleží – což je také naším mottem“, vysvětluje partner Jan Havel a pokračuje: „Tenhle přístup se zrcadlí v celé act legal. Klient tak dostává stejnou kvalitu a osobní přístup, ať řeší případ v Praze, Paříži nebo Varšavě.“

Změna názvu je vyvrcholením dlouhodobé proměny lokální kanceláře v kancelář mezinárodní. Přejmenování act Řanda Havel Legal na act legal tak není pouhou formalitou, ale výsledkem více než dekády cílevědomého budování něčeho, co moderní klienti skutečně potřebují: strategické právní poradenství bez hranic.

act legal s.r.o., advokátní kancelář dnes tvoří tým 32 právníků, z toho devět partnerů. Špičkovou kvalitu poskytovaných právních služeb potvrzují nezávislá hodnocení v profesních žebříčcích jako jsou Legal 500, IFLR1000 nebo Právnická firma roku.

act legal nyní působí v 19 evropských státech. S více než 400 profesionály v Evropě a globální sítí partnerských firem po celém světě poskytuje komplexní právní servis.

Z Čech do Evropy: act Řanda Havel Legal se mění na act legal

Komerční sdělení

Renomovaná česká advokátní kancelář act Řanda Havel Legal s účinností od 1. března 2026 mění svůj oficiální název na act legal s.r.o., advokátní kancelář.

20260328b

